Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας: Νέος πρόεδρος ο Σέργιος Σαραφόπουλος

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Νέα Σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας. Τα καθήκοντα του νέου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ανέλαβε από 1η Ιουνίου 2026 ο κ. Σέργιος Σαραφόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, στέλεχος με μακρά διεθνή πορεία στον κλάδο των πρώτων υλών, των υποδομών και της βιομηχανίας.

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας εκπροσωπεί την Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τσιμέντων (ΑΓΕΤ) – ΗΡΑΚΛΗΣ, την Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και την Ανώνυμη Εταιρία Heidelberg Materials Hellas.

«Ο κλάδος μας αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης των υποδομών της χώρας. Στόχος μας παραμένει η δυναμική προώθηση της απανθρακοποίησης, η επένδυση στην κυκλική οικονομία και η διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη βιομηχανία μας, πάντα με γνώμονα την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα», δήλωσε ο κ. Σέργιος Σαραφόπουλος.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον απερχόμενο πρόεδρο, κ. Δημήτρη Χανή, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, για την πολύτιμη προσφορά του στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Τα μέλη της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας εκπροσωπεί την Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τσιμέντων (ΑΓΕΤ) – ΗΡΑΚΛΗΣ, την Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και την Ανώνυμη Εταιρία Heidelberg Materials Hellas.

Σκοπός της είναι η προαγωγή των θεμάτων του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προώθηση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής και δόμησης, καθώς και η συμβολή στην εθνική οικονομία και την ανάπτυξη των ελληνικών υποδομών.