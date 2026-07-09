 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Housing Market"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ακίνητα 09.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Επιμέλεια Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα ενοίκια για φοιτητική στέγη αυξάνονται εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό παντού. Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή της τελευταίας τριετίας με άνοδο 29,2%, το Πάντειο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών, ενώ άλλες αγορές εμφανίζουν σαφή σημάδια επιβράδυνσης.

Αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα της ReDataset, η οποία χαρτογράφησε την εξέλιξη των ζητούμενων ενοικίων (για κατοικίες 15–50 τ.μ., σε απόσταση έως 1,5 χλμ. ή περίπου 20 λεπτών με τα πόδια) γύρω από οκτώ πανεπιστήμια της χώρας από το 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια.

Πειραιάς: Η μεγαλύτερη άνοδος στη φοιτητική στέγη

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών που εξετάστηκαν. Η άνοδος αυτή ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο ρυθμό της έρευνας και οδήγησε τον Πειραιά να συγκαταλέγεται πλέον στις ακριβότερες αγορές φοιτητικής κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, το Πάντειο διατηρεί τη θέση της ακριβότερης πανεπιστημιακής περιοχής. Αν και η αύξηση των ενοικίων περιορίστηκε στο 11,3% την τελευταία τριετία, η περιοχή παραμένει στην κορυφή των ζητούμενων τιμών, ισοβαθμώντας πλέον με τον Πειραιά.

Δύο ταχύτητες στην Αθήνα

Η εικόνα αλλάζει αισθητά σε άλλες περιοχές της Αττικής. Γύρω από την ΑΣΟΕΕ τα ενοίκια ακολούθησαν σταθερά ανοδική πορεία, με συνολική αύξηση 15,1%, φτάνοντας πλέον στα 12,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, στην περιοχή του Χαροκοπείου η αγορά δείχνει να έχει μπει σε φάση σταθεροποίησης. Τα ζητούμενα ενοίκια παραμένουν στα 13 ευρώ ανά τετραγωνικό για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χωρίς μεταβολή από το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ακόμη πιο ήπια είναι η εικόνα γύρω από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συνολική αύξηση των ενοικίων από το 2023 περιορίζεται μόλις στο 6%, η χαμηλότερη μεταξύ όλων των περιοχών της έρευνας, ενώ οι ζητούμενες τιμές έχουν ουσιαστικά παραμείνει στα 12,3 ευρώ ανά τετραγωνικό από το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρά τη σημαντική υποχώρηση που σημειώθηκε στις αρχές του 2024, η αγορά ανέκτησε γρήγορα το χαμένο έδαφος, με αποτέλεσμα να καταγράψει τελικά τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της τριετίας, στο 23%, πίσω μόνο από τον Πειραιά.

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κινήθηκε με πιο ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό, καταγράφοντας συνολική αύξηση 10%, με μία μόνο μικρή διόρθωση στις αρχές του 2024. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών της έρευνας. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σχεδόν δύο ευρώ χαμηλότερα από τις ακριβότερες περιοχές της κατάταξης.

Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει η μάχη για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους φοιτητές με τελική προθεσμία της 16 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών και την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των ελάχιστων βάσεις εισαγωγής ανά πεδίο δίνει το σύνθημα σε χιλιάδες οικογένειες που γνωρίζουν περίπου πού κυμαίνονται τα μόρια των υποψηφίων έχουν ήδη να βγουν στην αγορά για να προλάβουν τις πρώτες ευκαιρίες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Beyond

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα, διαφάνεια, προστασία από καταχρηστικές πρακτικές
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα
Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ιδιωτικά τζετ: Οι εταιρείες μίσθωσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι
World

Οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ φοβούνται ελλείψεις καυσίμων

Οι εταιρείες ναύλωσης ανησυχούν ότι οι προμηθευτές θα δώσουν προτεραιότητα στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στα ιδιωτικά τζετ εάν εξαντληθούν τα αποθέματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τα funds ενόψει της κλιματικής αλλαγής – Επαναξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία
World

Γιατί η κλιματική αλλαγή «πονοκεφαλιάζει» τα funds

Νέα πηγή οικονομικού κινδύνου τα ακραία καιρικά φαινόμενα για τα funds - Στα 13 δισ. θα φτάσει η βιομηχανία πρόβλεψης κλιματικού κινδύνου ως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ακίνητα
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα, διαφάνεια, προστασία από καταχρηστικές πρακτικές
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα

Το νομοσχέδιο αυτό έχει αυτονόητες λύσεις σε θέματα που αφορούν τους πολίτες, είπε ση Βουλή ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Morgan Stanley: Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα
World

Νέα δημοσιονομική εποχή για την Ευρώπη – Πώς τοποθετείται η Ελλάδα

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων
Ακίνητα

Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα...τετραγωνικά

Κωστής Χατζηδάκης στον Economist: Οι οκτώ στόχοι για την Ελλάδα του 2030
Economy

Χατζηδάκης στον Economist: Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ψέματα και η ασχετοσύνη θα πάνε τη χώρα πίσω

Latest News
Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία
Κόσμος

Το Ιράν επιτίθεται σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία

Λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ανταποδώσουν τα πλήγματα των ΗΠΑ, ισχυρές εκρήξεις και σειρήνες ακούγονται στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Copernicus: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας
Κλιματική αλλαγή

Copernicus: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας

Ο φετινός, ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη στο σύνολό της

Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Beyond

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Στα 4 δισ. η «ζημιά», το σήμα της Motor Oil, η ευκαιρία της Metlen, αντοχές από AKTOR, ανεβάζει τον πήχη ο Σαράντης
Inside Stories

Στα 4 δισ. η «ζημιά», το σήμα της Motor Oil, η ευκαιρία της Metlen, αντοχές από AKTOR, ανεβάζει τον πήχη ο Σαράντης

Πάλι τα ίδια…

Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Business

Νέα εποχή για την Flora Food, χωρίς την Άλτις

Μειωμένο τζίρο, πτώση στα κέρδη και μια σημαντική στρατηγική απόφαση πώλησης ιστορικών σχημάτων καταγράφει η Flora Food - Οι προοπτικές για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Η…πίσω αυλή της ελληνικής οικονομίας
Opinion

Η...πίσω αυλή της οικονομίας

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική αναπτυξιακή πορεία

Γιάννης Αγουρίδης
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Euronext Athens: Γιατί η μεταβλητότητα δεν αλλάζει το επενδυτικό story
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μεταβλητότητα δεν αλλάζει το story στο Euronext Athens

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, τα ξένα funds συνεχίζουν να βλέπουν αξία στο Euronext Athens – Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου με το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και STOXX

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Η παρακμή της αποτροπής και πού οδηγεί
Opinion

Η παρακμή της αποτροπής

Μέσα από την απειλή της άρνησης ή της τιμωρίας, η αποτροπή βοήθησε να διατηρηθεί η ειρήνη των μεγάλων δυνάμεων για πάνω από επτά δεκαετίες. Ποια η συνέχεια;

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ιδιωτικά τζετ: Οι εταιρείες μίσθωσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι
World

Οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ φοβούνται ελλείψεις καυσίμων

Οι εταιρείες ναύλωσης ανησυχούν ότι οι προμηθευτές θα δώσουν προτεραιότητα στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στα ιδιωτικά τζετ εάν εξαντληθούν τα αποθέματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies