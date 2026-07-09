Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια

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Τα ενοίκια για φοιτητική στέγη αυξάνονται εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό παντού. Ο Πειραιάς αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή της τελευταίας τριετίας με άνοδο 29,2%, το Πάντειο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών, ενώ άλλες αγορές εμφανίζουν σαφή σημάδια επιβράδυνσης.

Αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα της ReDataset, η οποία χαρτογράφησε την εξέλιξη των ζητούμενων ενοικίων (για κατοικίες 15–50 τ.μ., σε απόσταση έως 1,5 χλμ. ή περίπου 20 λεπτών με τα πόδια) γύρω από οκτώ πανεπιστήμια της χώρας από το 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια.

Πειραιάς: Η μεγαλύτερη άνοδος στη φοιτητική στέγη

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών που εξετάστηκαν. Η άνοδος αυτή ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο ρυθμό της έρευνας και οδήγησε τον Πειραιά να συγκαταλέγεται πλέον στις ακριβότερες αγορές φοιτητικής κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, το Πάντειο διατηρεί τη θέση της ακριβότερης πανεπιστημιακής περιοχής. Αν και η αύξηση των ενοικίων περιορίστηκε στο 11,3% την τελευταία τριετία, η περιοχή παραμένει στην κορυφή των ζητούμενων τιμών, ισοβαθμώντας πλέον με τον Πειραιά.

Δύο ταχύτητες στην Αθήνα

Η εικόνα αλλάζει αισθητά σε άλλες περιοχές της Αττικής. Γύρω από την ΑΣΟΕΕ τα ενοίκια ακολούθησαν σταθερά ανοδική πορεία, με συνολική αύξηση 15,1%, φτάνοντας πλέον στα 12,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, στην περιοχή του Χαροκοπείου η αγορά δείχνει να έχει μπει σε φάση σταθεροποίησης. Τα ζητούμενα ενοίκια παραμένουν στα 13 ευρώ ανά τετραγωνικό για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χωρίς μεταβολή από το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ακόμη πιο ήπια είναι η εικόνα γύρω από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συνολική αύξηση των ενοικίων από το 2023 περιορίζεται μόλις στο 6%, η χαμηλότερη μεταξύ όλων των περιοχών της έρευνας, ενώ οι ζητούμενες τιμές έχουν ουσιαστικά παραμείνει στα 12,3 ευρώ ανά τετραγωνικό από το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρά τη σημαντική υποχώρηση που σημειώθηκε στις αρχές του 2024, η αγορά ανέκτησε γρήγορα το χαμένο έδαφος, με αποτέλεσμα να καταγράψει τελικά τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της τριετίας, στο 23%, πίσω μόνο από τον Πειραιά.

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κινήθηκε με πιο ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό, καταγράφοντας συνολική αύξηση 10%, με μία μόνο μικρή διόρθωση στις αρχές του 2024. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών της έρευνας. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σχεδόν δύο ευρώ χαμηλότερα από τις ακριβότερες περιοχές της κατάταξης.

Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει η μάχη για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους φοιτητές με τελική προθεσμία της 16 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών και την ανακοίνωση των βαθμολογιών και των ελάχιστων βάσεις εισαγωγής ανά πεδίο δίνει το σύνθημα σε χιλιάδες οικογένειες που γνωρίζουν περίπου πού κυμαίνονται τα μόρια των υποψηφίων έχουν ήδη να βγουν στην αγορά για να προλάβουν τις πρώτες ευκαιρίες.