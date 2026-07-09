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Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Markets 09.07.2026, 14:30
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Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Τη θέση ότι το ελληνικό χρηματιστήριο εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αλλά και με αυξημένες απαιτήσεις ως προς την επιλογή μετοχών, διατυπώνει η Optima στην τελευταία της στρατηγική ανάλυση για την οικονομία και την ελληνική αγορά μετοχών.

Εκτιμά ότι, παρά τη σημαντική άνοδο που έχει ήδη καταγράψει η αγορά, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, στηριζόμενες στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, στη βελτίωση του επενδυτικού προφίλ της χώρας και στη συνεχιζόμενη εισροή ξένων κεφαλαίων.

Ανθεκτική ανάπτυξη και περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους

Σύμφωνα με την Optima, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2026. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8%, έναντι μόλις 1,1% για τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμά ότι ο δείκτης θα μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2026.

Νέα υψηλά για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Optima υπενθυμίζει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε την ανοδική του πορεία και μέσα στο 2026, καταγράφοντας νέα υψηλά πολλών ετών, χάρη στο ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο, την ανθεκτική κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών και τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές.

Η περίοδος χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εταιρικές συναλλαγές, νέες εισαγωγές στο ταμπλό και έντονη δραστηριότητα σε προϊόντα των κεφαλαιαγορών, εξελίξεις που, σύμφωνα με την Optima, ενίσχυσαν το βάθος, τη διεθνή προβολή και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολούθησε να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές και εισροές κεφαλαίων

Η Optima υπενθυμίζει επίσης ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές των δεικτών STOXX και FTSE από τις 21 Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε παθητικές εισροές κεφαλαίων άνω του 1 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, η αντίστοιχη αναβάθμιση από τη MSCI μετατέθηκε για τον Μάιο του 2027, εξέλιξη που η Optima χαρακτηρίζει μάλλον θετική, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η αναταξινόμηση θα συνοδευτεί από εκροές παθητικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις της MSCI, στον δείκτη Mid Cap αναμένεται να παραμείνουν μόνο έξι ελληνικές μετοχές, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, ενώ σειρά άλλων εισηγμένων ενδέχεται να ενταχθούν στον δείκτη Small Cap.

Ελκυστικές αποτιμήσεις παρά το ράλι

Παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων μηνών, η Optima θεωρεί ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικές αποτιμήσεις. Ο διάμεσος δείκτης P/E για το 2026 έχει αυξηθεί στο 12,3 από 10,4 φορές στην προηγούμενη έκθεση του Ιανουαρίου, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει έκπτωση περίπου 22% έναντι επιλεγμένων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Παράλληλα, το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας συνέχισε να μειώνεται, με τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων να συγκλίνουν περαιτέρω προς τα επίπεδα των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης, αντανακλώντας τη σημαντική βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας.

Υπεραπόδοση έναντι Ευρώπης και ΗΠΑ

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφει άνοδο περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αγορών.

Η επίδοση αυτή, σύμφωνα με την Optima, αποδίδεται κυρίως στην ισχυρότερη μακροοικονομική εικόνα της χώρας, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στη σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ του ελληνικού Δημοσίου και στη διατήρηση του country risk premium κοντά στα ιστορικά χαμηλά του.

Ξένα κεφάλαια και Euronext στηρίζουν την αγορά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Optima στις εισροές ξένων κεφαλαίων, οι οποίες συνεχίζουν να στηρίζουν τη δυναμική της αγοράς. Η συνολική αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 6,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, αυξημένη κατά 52,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 69,3% των συναλλαγών, από 67,7% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιούνιο οι καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν στα 158,3 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν στα 364 εκατ. ευρώ.

Καταλυτικό ρόλο για τη συνέχεια αναμένεται να διαδραματίσει και η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα της Euronext, η οποία, σύμφωνα με την Optima, θα ενισχύσει τη διεθνή προβολή, τη ρευστότητα και την προσβασιμότητα της ελληνικής αγοράς, διευρύνοντας τη βάση των επενδυτών.

Θετικές προοπτικές, αλλά με αυξημένη επιλεκτικότητα

Η Optima διατηρεί θετική στάση απέναντι στις ελληνικές μετοχές, θεωρώντας ότι το επενδυτικό αφήγημα παραμένει ισχυρό, παρά την ανατιμολόγηση που έχει ήδη προηγηθεί. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων, η ενεργή αγορά κεφαλαίων και η βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της χώρας συνεχίζουν να στηρίζουν τις προοπτικές της αγοράς.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι βασικοί κίνδυνοι παραμένουν μια πιθανή διόρθωση στις διεθνείς αγορές, χαμηλότεροι του αναμενομένου ρυθμοί ανάπτυξης, νέα γεωπολιτική ένταση και η αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας όσο πλησιάζει ο επόμενος εκλογικός κύκλος.

Οι κορυφαίες επιλογές

Για το υπόλοιπο του 2026, η Optima διατηρεί στις κορυφαίες επιλογές της τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, της METLEN, της ΔΕΗ, της Motor Oil και της Eurobank. Στη λίστα προστίθενται επίσης η Allwyn, λόγω των ισχυρών αναπτυξιακών προοπτικών της, καθώς και η Titan, εξαιτίας της σημαντικής έκπτωσης στην αποτίμησή της έναντι των διεθνών ανταγωνιστών, του υψηλού περιθωρίου ανόδου και των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης.

Παράλληλα, στη λίστα παρακολούθησης της χρηματιστηριακής περιλαμβάνονται η HELLENiQ ENERGY, λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος στη διύλιση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, χάρη στην αναμενόμενη αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης και της κερδοφορίας, καθώς και οι δύο υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

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