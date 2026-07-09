 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Real Estate"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(11) "Real Estate"
}

Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Business 09.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από τις μακέτες… στις ημερομηνίες παράδοσης των διάφορων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ελληνικό πέρασαν στελέχη της Lamda Development στο πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, περιγράφοντας παράλληλα τα επόμενα ορόσημα στην πορεία υλοποίησης του mega project στην έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου Αθηνών.

Πρώτα οι κάτοικοι, μετά τα malls στο Ελληνικό

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο αφορά τις κατοικίες.«Οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027», ανέφερε ο Chief Strategy & IR Officer της Lamda Development, Απόστολος Ζαφόλιας, εξηγώντας ότι ο Riviera Tower, οι Cove Residences και οι πρώτες αναπτύξεις του Little Athens ολοκληρώνουν σταδιακά τις κατασκευές τους από τα τέλη του 2026 έως τις αρχές του 2027. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αρχίζει να λειτουργεί σταδιακά και το αθλητικό συγκρότημα του Ελληνικού, με τις εγκαταστάσεις να ανοίγουν μία-μία έως το τέλος του έτους.

Οι 315 κατοικίες στο παραλιακό μέτωπο έχουν διατεθεί στο σύνολό τους, ενώ από τις περίπου 670 κατοικίες του Little Athens έχει ήδη πωληθεί το 90%

Ελληνικό

Οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027», ανέφερε ο Chief Strategy & IR Officer της Lamda Development, Απόστολος Ζαφόλιας,

Riviera Galleria και Ellinikon Mall

Στο εμπορικό σκέλος, η Riviera Galleria προηγείται του μεγάλου Ellinikon Mall. Η κατασκευή της αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, ενώ η λειτουργία της τοποθετείται πιθανότατα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, ανάλογα με τον προγραμματισμό των μισθωτών. Το μεγάλο εμπορικό κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ξεκίνησε πρόσφατα τις κατασκευαστικές εργασίες.

Η Riviera Galleria έχει φτάσει στο 76% των μισθώσεων, με το βασικό νέο στοιχείο να είναι ότι τα προσύμφωνα μετατρέπονται πλέον σε οριστικές συμβάσεις

«Για τη Riviera Galleria έχουμε ήδη εκταμιεύσει περίπου το 50% των τραπεζικών γραμμών χρηματοδότησης», είπε ο οικονομικός διευθυντής Χάρης Γκορίτσας. Αντίθετα, για το Ellinikon Mall οι τελικές συμφωνίες με τις τράπεζες αναμένεται να υπογραφούν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ μέχρι σήμερα οι δαπάνες καλύπτονται από ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Ζαφόλια, η Riviera Galleria έχει φτάσει στο 76% των μισθώσεων, με το βασικό νέο στοιχείο να είναι ότι τα προσύμφωνα μετατρέπονται πλέον σε οριστικές συμβάσεις. «Βλέπουμε ιδιαίτερα υψηλά και υγιή μισθώματα, πάνω από 80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ellinikon Mall ακολουθεί με 70% προμισθώσεις, ενώ και εκεί τα μισθώματα κινούνται σε επίπεδα άνω των 55 ευρώ ανά τ.μ., προσφέροντας premium σε σχέση με τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα του ομίλου. Για τη Riviera Galleria, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη και για την πορεία μετά τα εγκαίνια, εκτιμώντας ότι η απουσία οργανωμένου προορισμού αγορών και εστίασης στα νότια προάστια δημιουργεί ισχυρές προοπτικές επισκεψιμότητας.

Ελληνικό

Πόσες κατοικίες πουλήθηκαν στο Ελληνικό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πωλήσεις των κατοικιών που υλοποιούνται στο Ελληνικό. Σύμφωνα με τη διοικητική ομάδα της Lamda, oι 315 κατοικίες στο παραλιακό μέτωπο έχουν διατεθεί στο σύνολό τους, ενώ από τις περίπου 670 κατοικίες του Little Athens έχει ήδη πωληθεί το 90%. Συνολικά έχουν διατεθεί περίπου 1.000 κατοικίες, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η Lamda σχεδιάζει να διαθέσει ακόμη 300 έως 350 νέες μονάδες, ανεβάζοντας την πρώτη φάση στις περίπου 1.300 κατοικίες.

«Τους τελευταίους μήνες ο ρυθμός πωλήσεων είχε μειωθεί επειδή δεν είχαμε αρκετό διαθέσιμο απόθεμα. Αυτό πλέον αλλάζει», σημείωσε ο κ. Ζαφόλιας. Τα έσοδα των 1,7 δισ. ευρώ και τα 400 εκατ. που δεν έχουν ακόμη περάσει στα αποτελέσματα.

Η επενδυτική δαπάνη για το project του Ελληνικού συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο το CAPEX ανήλθε στα περίπου 125 εκατ. ευρώ

Το έργο έχει ήδη αποφέρει εισροές μετρητών 1,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, περίπου 400 εκατ. ευρώ παραμένουν καταχωρημένα ως αναβαλλόμενα έσοδα. «Τα χρήματα έχουν εισπραχθεί, όμως η λογιστική αναγνώριση ακολουθεί την πρόοδο των κατασκευών», εξήγησε ο CFO Χάρης Γκορίτσας, προαναγγέλλοντας ότι όσο επιταχύνονται οι εργασίες θα αυξάνεται και η αναγνώριση εσόδων στους ισολογισμούς.

Ελληνικό

Το Ellinikon Mall ακολουθεί με 70% προμισθώσεις, ενώ και εκεί τα μισθώματα κινούνται σε επίπεδα άνω των 55 ευρώ ανά τ.μ., προσφέροντας premium σε σχέση με τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα του ομίλου.

Στο restart και η Μαρίνα Αγίου Κοσμά

Η διοίκηση της Lamda βλέπει σημαντικά περιθώρια υπεραξίας και στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Όπως ανέφερε ο κ. Ζαφόλιας, η κατασκευαστική ολοκλήρωση τοποθετείται προς το τέλος του έτους, με τα πρώτα σκάφη να επιστρέφουν σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Eκτιμάται ότι η ανακαινισμένη μαρίνα θα υπογράψει νέα συμβόλαια σε υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά, βλέποντας σημαντικά περιθώρια αύξησης της κερδοφορίας, ενώ σήμερα η χαμηλή αξιοποίησή της αντισταθμίζεται από τις επιδόσεις της Μαρίνας Φλοίσβου.

Για τα δύο malls, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει περίπου τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη δαπανηθεί σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

Ελληνικό

Η διοίκηση της Lamda βλέπει σημαντικά περιθώρια υπεραξίας και στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Όπως ανέφερε ο κ. Ζαφόλιας, η κατασκευαστική ολοκλήρωση τοποθετείται προς το τέλος του έτους

Επιταχύνει το CAPEX

Η επενδυτική δαπάνη συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο το CAPEX ανήλθε στα περίπου 125 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος για το τέλος του έτους παραμένει στα 1,6 δισ. ευρώ σωρευτικά. Για τα δύο malls, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει περίπου τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη δαπανηθεί σχεδόν 200 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 η διοίκηση επαναβεβαίωσε guidance για περίπου 600 εκατ. ευρώ εισροές μετρητών και αντίστοιχο CAPEX.

Σε ό,τι αφορά την πώληση της έκτασης στην ION, η διοίκηση ανέφερε ότι ο νομικός και οικονομικός έλεγχος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και οι συζητήσεις επικεντρώνονται πλέον στη διαπραγμάτευση της τελικής συμφωνίας. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη συναλλαγή και εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα γνωρίζουμε την κατάληξή της», είπε ο κ. Ζαφόλιας. Για το 2026 η διοίκηση επαναβεβαίωσε guidance για περίπου 600 εκατ. ευρώ εισροές μετρητών και αντίστοιχο CAPEX.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο
Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο
Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ
Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank
Τράπεζες

Στην ίδρυση της Defence and Resilience Bank (DSRB) η τράπεζα Πειραιώς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιαπωνία: Ποντάρει στην πνευματική ιδιοκτησία χαρακτήρων για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη
Tέχνη και Ζωή

Αnime και manga γίνονται κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ιαπωνίας

Τα anime και οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά δημοφιλή πολύ πέρα από την Ιαπωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank
Τράπεζες

Στην ίδρυση της Defence and Resilience Bank (DSRB) η τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα της ΝΑ Ευρώπης

Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Business

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Flora Food: Υποχώρηση τζίρου και κερδών το 2025 – Η νέα εποχή μετά την πώληση της Άλτις
Business

Νέα εποχή για την Flora Food, χωρίς την Άλτις

Μειωμένο τζίρο, πτώση στα κέρδη και μια σημαντική στρατηγική απόφαση πώλησης ιστορικών σχημάτων καταγράφει η Flora Food - Οι προοπτικές για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
AGRO

Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τους νέους αγρότες

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi
Ασία

Ανέκαμψαν οι ασιατικές αγορές - άλμα για τον Kospi

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΟΣΟΕ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση του τομεακού προγράμματος οίνου στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καμπανάκι ΚΕΟΣΟΕ για τα τομεακά προγράμματα οίνου

Παρέμβαση ΚΕΟΣΕΟ για τις αλλαγές που προωθούνται στα τομεακά προγράμματα οίνου - Θα είναι πλήγμα για αμπελουργούς και οινοποιούς, προειδοποιεί

Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

Πειραιώς: Μετέχει στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defence and Resilience Bank
Τράπεζες

Στην ίδρυση της Defence and Resilience Bank (DSRB) η τράπεζα Πειραιώς

Η τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα της ΝΑ Ευρώπης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies