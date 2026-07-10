Wall Street: Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο, θετική εβδομάδα χάρη στον τεχνολογικό κλάδο

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Άνοδο σημείωσε ο S&P 500 την Παρασκευή στη Wall Street, υποστηριζόμενος από μερικές μεγάλες εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας, με τον δείκτη να καταγράφει κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας.

Η Nvidia υποστήριξε την ανοδική πορεία του S&P 500, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,42%, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 0,29%. Ο Dow Jones των 30 μετοχών σημείωσε άνοδο 149 μονάδων ή 0,29%.

Η Nvidia υποστήριξε την ανοδική πορεία του S&P 500, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Η Meta Platforms αποτέλεσε ένα ακόμη θετικό σημείο στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς η μετοχή της σημείωσε άνοδο 6% καταγράφοντας ην καλύτερη εβδομάδα της από τις αρχές του 2024. Αυτό συνέβη αφού η Bank of America διατήρησε τη σύστασή της για «αγορά» της μετοχής και ανέφερε ότι ένα εσωτερικό σημείωμα που εξέτασε το Reuters υποδηλώνει πως η Meta ενδεχομένως βελτιώνει τη δομή κόστους της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο περίπου 1% στην εβδομάδα. Ο Nasdaq επίσης κλείνει την εβδομάδα με άνοδο, σημειώνοντας κέρδη άνω του 1%. Ο Dow, από την άλλη πλευρά, έχει υποχωρήσει λιγότερο από 1% αυτή την εβδομάδα.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ SK Hynix έκανε το ντεμπούτο της στις ΗΠΑ την Παρασκευή, ανοίγοντας στα 170 δολάρια στο Nasdaq και κλείνοντας με άνοδο περίπου 13%. Τα αμερικανικά αποθετήρια πιστοποιητικά (ADR) της εταιρείας, η τιμή των οποίων εκτοξεύθηκε φέτος λόγω της τεράστιας ζήτησης για μνήμες, τιμολογήθηκαν στα 149 δολάρια το καθένα. Ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι η νέα έκδοση ενδέχεται να ανταγωνιστεί για τα κεφάλαια των επενδυτών με αμερικανικές μετοχές του κλάδου μνήμης, όπως η Micron Technology.

Πριν από το ντεμπούτο της Παρασκευής, οι μετοχές της Νότιας Κορέας ηγήθηκαν των κερδών στις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας-Ειρηνικού. Ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 2,5% την Παρασκευή, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε 1,2% υψηλότερα. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε 1,96% χαμηλότερα, επηρεασμένος αρνητικά από τους τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Αλλού, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε ελαφρώς πάνω από το επίπεδο της προηγούμενης ημέρας.

Τεράστια άνοδος στη Wall Street για τις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών

Αν και οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών έχουν δεχτεί κάποια πίεση πρόσφατα, έχουν σημειώσει τεράστια άνοδο φέτος. Το 2026, η Micron έχει ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 200%. Οι Lam Research, Marvell Technology και Intel έχουν όλες υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του έτους.

«Υπάρχει τεράστια ευφορία γύρω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρονολογείται από το καλοκαίρι του 2023», δήλωσε ο Έρικ Πάρνελ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Great Valley Advisor Group. «Βρισκόμαστε σαφώς σε φάση άνθησης αυτή τη στιγμή, αλλά έχω πραγματικές ανησυχίες για κάποιο είδος ύφεσης που ενδέχεται να επέλθει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.»

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την άνοδο των αμερικανικών μετοχών την Πέμπτη, η οποία υποβοηθήθηκε από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία. Το Κατάρ και το Πακιστάν προσπαθούν να επαναφέρουν την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των χωρών αυτών στο MS Now.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις «τεχνικές συνομιλίες» ακόμη και μετά τις αεροπορικές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, όπως ανέφερε το MS Now την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να βρουν λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είχε λήξει.