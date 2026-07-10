Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και HELLENiQ Energy

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος της εβδομάδας, αν και δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό της πρόσημο, έχοντας σημαντικές βοήθειες από τα διυλιστήρια Motor Oil και HELLENiQ Energy.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,84% στις 2.513,22 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.494,88 μονάδων (+0,11%) και 2.514,61 μονάδων (+0,90%). Ο τζίρος ανήλθε στα 242,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,2 εκατ. τεμάχια αξίας 32,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,94% στις 6.390,49 μονάδες, ενώ στο -0,13% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.141,63 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,23% στις 2.877,63 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 0,9%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 0,78%%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 0,5%.

Επιλεκτικές κινήσεις και αναμονή

Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν για δεύτερη διαδοχική ημέρα τις επιλεκτικές αναπροσαρμογές θέσεων, αποφεύγοντας ωστόσο την ανάληψη αυξημένου ρίσκου.

Η αγορά κινήθηκε με ήπιους ρυθμούς, καθώς το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να λειτουργεί ανασταλτικά για πιο επιθετικές τοποθετήσεις. Οι συναλλαγές παρέμειναν περιορισμένες τόσο στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης όσο και σε επιλεγμένους τίτλους της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε στοχευμένες κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων.

Την ίδια ώρα, οι πωλητές διατήρησαν την παρουσία τους σε αρκετούς τίτλους, περιορίζοντας τα περιθώρια μιας πιο δυναμικής ανοδικής αντίδρασης. Άλλωστε, οι υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί μετά το ισχυρό ράλι των τελευταίων μηνών οδήγησαν μέρος των επενδυτών σε επιλεκτική κατοχύρωση κερδών, χωρίς όμως να διαταραχθεί η συνολική εικόνα της αγοράς.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να εκπέμπει θετικά μηνύματα, έχοντας διατηρηθεί πάνω από την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 2.484-2.478 μονάδων. Το επόμενο στοίχημα για την αγορά είναι η επαναφορά του δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, με τις 2.520 μονάδες να αποτελούν την επόμενη σημαντική περιοχή αντίστασης.

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται πλέον στις μεγάλες εταιρικές κινήσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην αγορά έως το τέλος του μήνα. Οι επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, ύψους 250 εκατ. ευρώ, και της Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ, καθώς και η προγραμματισμένη έκδοση ομολογιακού δανείου της τελευταίας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό σημείο αναφοράς για την αγορά το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Motor Oil και HELLENiQ Energy έκλεισαν με άλμα 5,38% και 4,02% αντίστοιχα, με τον ΟΤΕ να ακολουθεί με άνοδο +3,10%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Alpha Bank, Cenergy, Κύπρου, Εθνική, ΕΛΧΑ, Jumbo, Τιτάν, Eurobank και Metlen.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Optima, Πειραιώς, Λάμδα, Credia Bank, Coca Cola και Allwyn, ενώ ήπια πτωτικά οι Βιοχάλκο, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ. Η ΔΕΗ έχασε 1,52%, ενώ η ΕΥΔΑΠ διόρθωσε κατά 3,19%.