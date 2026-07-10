Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq

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Ήπιες μεταβολές καταγράφουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, μετά την ισχυρή άνοδο του S&P 500 στη χθεσινή συνεδρίαση, που έφερε τον ευρύτερο δείκτη, αλλά και τον Nasdaq, σε τροχιά ανόδου για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,16% στις 52.572 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,04% στις 7.546 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,14% στις 26.170 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 οδεύει προς άνοδο περίπου 0,8%, ενώ ο Nasdaq αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη 1,5%. Αντίθετα, ο Dow Jones παραμένει σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες περίπου 0,8%.

Στο ταμπλό της Wall Street

Τα βλέμματα επίσης είναι στο ντεμπούτο της μετοχή της SK Hynix στο Nasdaq μετά την επιτυχημένη δημόσια εγγραφή.

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρίσκεται η μετοχή της WD-40 Company, η οποία σημειώνει άνοδο άνω του 15% μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων τριμήνου. Η εταιρεία, γνωστή για τα προϊόντα λιπαντικών οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,33 δολαρίων ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών της FactSet που ανέμεναν κέρδη 1,56 δολαρίων ανά μετοχή.

Άνοδο άνω του 13% καταγράφει η Circle Internet Group, μετά την έγκριση από την αμερικανική Υπηρεσία Ελέγχου Νομίσματος (Office of the Comptroller of the Currency) για τη δημιουργία τράπεζας με επίκεντρο τα κρυπτονομίσματα. Ο CEO της εταιρείας, Jeremy Allaire, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό ορόσημο» για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain στον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αντίθετα, η μετοχή της Delta Air Lines υποχωρεί περισσότερο από 3%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις προβλέψεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη δεύτερου τριμήνου. Ο διευθύνων σύμβουλος Ed Bastian δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει πως η αυξημένη τιμολογιακή ισχύς της εταιρείας, λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, θα διατηρηθεί, ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν.

Η αμερικανική αγορά δείχνει πιο «ανακουφισμένη» μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επικοινώνησε με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Αξιωματούχοι από το Κατάρ και το Πακιστάν ανέφεραν ότι οι δύο χώρες προσπαθούν να επαναφέρουν την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το MS Now, οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν «τεχνικές συνομιλίες», παρά τις αεροπορικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί εκατέρωθεν.

«Η περιορισμένη αντίδραση της αγοράς στην επανεμφάνιση των εντάσεων με το Ιράν αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι επενδυτές κοιτούν πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις», σχολίασε ο Clark Bellin, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth.