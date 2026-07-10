Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

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Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο βλέπει μια ευκαιρία να επανεξεταστεί η ιδέα του κοινού δανεισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτή η συζήτηση ιστορικά ήταν δύσκολη, αλλά υπάρχει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας» είπε ο Κουέρπο στην τηλεόραση του Bloomberg την Παρασκευή. «Είναι αυτονόητο και πρέπει πραγματικά να περιορίσουμε αυτή τη συζήτηση στο τρέχον πλαίσιο».

Σε άρθρο του για το Bloomberg Opinion αυτή την εβδομάδα, ο Κουέρπο περιέγραψε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναλάβει μέρος του εθνικού δανεισμού των κρατών-μελών, στο πλαίσιο ενός μηχανισμού που θα εξοικονομούσε δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους και θα ενίσχυε τον ρόλο του κοινού νομίσματος στη διεθνή σκηνή.

«Ο κατακερματισμός μας κοστίζει ακριβά», είπε. «Χρειαζόμαστε ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο για να στηρίξουμε την ένωση κεφαλαιαγορών μας εντός της ΕΕ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που θέτει την ιδέα. Μιλώντας τον Απρίλιο στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson στην Ουάσινγκτον, ο Κουέρπο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη σχεδόν όλα τα απαραίτητα συστατικά για την έκδοση κοινού ομολόγου, καθώς είναι βασικός παράγοντας στο διεθνές εμπόριο, διαθέτει ισχυρούς θεσμούς και ανθεκτική υποδομή αγοράς.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εκδώσει, εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ, ένα συγκεκριμένο μερίδιο, ένα συγκεκριμένο ποσό. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε περίπου το ένα τρίτο των ετήσιων εξαγορών, καθώς και το συγκεκριμένο έλλειμμα που επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους» τόνισε.

Οι αντιρρήσεις

Δεν συμφωνούν όμως όλοι με αυτή την ιδέα. Η Γερμανία, που διαχρονικά δεν αποδέχεται το κοινό χρέος με μόνη εξαίρεση το Ταμείο Ανάκαμψης την περίοδο της πανδημίας, έθεσε την αντίρρηση της για το σχέδιο. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, το χαρακτήρισε «ενδιαφέρον», αλλά εξέφρασε ανησυχίες για ηθικό κίνδυνο.

Άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία και η Φινλανδία, απέρριψαν για μια ακόμα φορά κατηγορηματικά την ιδέα, με την απροθυμία να πηγάζει από φόβους ότι ορισμένες χώρες δεν ασκούν επαρκή έλεγχο στα δημόσια οικονομικά τους.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο.