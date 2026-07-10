FAO: Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ

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Οι κραδασμοί στις αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στον κόσμο αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση, και τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα σε πολιτικό επίπεδο, που μπορούν να μετριάσουν και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους, σύμφωνα με μια νέα έκθεση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Με την αξία του εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων να έχει πενταπλασιαστεί από το 2000 σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, και με όλο και περισσότερες χώρες να ενσωματώνονται σε εμπορικά δίκτυα, η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι σε ανατρεπτικά σοκ αποτελεί παγκόσμια ανησυχία. Η διαμόρφωση υποστηρικτικών πλαισίων πολιτικής, τα οποία απαιτούν διεθνή συνεργασία, έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό των συνεπειών των σοκ στις τιμές και την πείνα, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στη νέα έκδοση του «The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2026».

Όταν οι μεγάλοι παραγωγοί εφαρμόζουν περιορισμούς στις εξαγωγές για να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές τους, μεταφέρουν αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές

Λιγότεροι περιορισμοί στις εξαγωγές κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid- 19, για παράδειγμα, οδήγησαν στο να επηρεαστεί μόνο το 8% των τροφίμων που διακινούνται παγκοσμίως, από 16% κατά την περίοδο 2007-08, όταν μια σειρά από αναταραχές προκάλεσε μια απότομη αύξηση των τιμών των τροφίμων.

FAO: Πώς οι αγορές θα απορροφήσουν τις διαταραχές

Η SOCO 2026 εξετάζει πώς οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μπορούν να απορροφήσουν τις διαταραχές και να αποκαταστήσουν την ισορροπία της αγοράς μετά από κραδασμούς που κυμαίνονται από καταστροφές ή ακραία καιρικά επεισόδια, κοινωνικοοικονομικές κρίσεις και συγκρούσεις, έως βιολογικά και τεχνολογικά γεγονότα.

Τα βασικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη «SOCO 2026» έχουν ως εξής:

– Οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων είναι εκτεθειμένες σε μια σειρά από κραδασμούς, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές διαταραχές, γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, πανδημίες και διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, και αυτές οι διαταραχές μπορεί να είναι συστημικές.

– Οι χώρες που μπορούν να προμηθευτούν τρόφιμα από περισσότερους εμπορικούς εταίρους είναι γενικά πιο ανθεκτικές σε κραδασμούς.

– Όταν οι μεγάλοι παραγωγοί εφαρμόζουν περιορισμούς στις εξαγωγές για να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές τους, μεταφέρουν αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές και συμβάλλουν στην αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως.

– Μετά από ένα κραδασμό, ο όγκος των εξαγωγών σε διμερείς εμπορικές σχέσεις μειώνεται σημαντικά, με τις επιπτώσεις να εξασθενούν εντός περιόδου έξι μηνών.

– Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων που προκαλούνται από κραδασμούς μπορούν να έχουν επίμονο αντίκτυπο.

– Τα αποθέματα τροφίμων αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των στρατηγικών ανθεκτικότητας. Ενώ η διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων για τη σταθεροποίηση των εγχώριων τιμών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή και δημοσιονομικά μη βιώσιμη, τα μικρότερα αποθέματα τροφίμων έκτακτης ανάγκης, ενσωματωμένα σε δίκτυα κοινωνικής προστασίας που στοχεύουν τους άπορους και τους ευάλωτους, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την επισιτιστική ανασφάλεια χωρίς να στρεβλώνουν τις αγορές.