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Κίνα: Μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των ΗΠΑ; Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα

Σε μια περίοδο όπου τα χαρτοφυλάκια έχουν συγκεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα αμερικανικών εταιρεών, ο hedging χάρτης αλλάζει - Ποια θέση έχει η Κίνα

World 11.07.2026, 17:48
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Κίνα: Μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των ΗΠΑ; Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα
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Πόσο εύκολη είναι σήμερα η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου στον κλάδο της τεχνολογίας για τους παγκόσμιους επενδυτες, την στιγμή που η στρατηγική για επίτευξη υπεραπόδοσης οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια σε υπερσυγκέντρωση σε μια μικρή ομάδα αμερικανικών εταιρειών, ενώ οι δείκτες αναφοράς εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ίδια επενδυτική τάση;

Τη δυσκολία εντείνει το μικρό φάσμα άλλων, ελκυστικότερων επιλογών.

Πέρυσι, η Ευρώπη ήταν η προτιμώμενη επιλογή για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, χάρη στις φθηνότερες αποτιμήσεις, σε μια σύντομη περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας και στο κάπως αμφίβολο πλεονέκτημα του να μην διαθέτει ουσιαστικά τεχνολογικό τομέα, εξηγούν σε πρόσφατο άρθρο τους οι Financial Times.

Ωστόσο, η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας. Αν και η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ απέτρεψε το χειρότερο σενάριο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Έπειτα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην αντιστάθμιση κινδύνου, η Ευρώπη θα πρέπει να στείλει το «μήνυμα» στους επενδυτές μέσω βελτίωσης των θεμελιωδών μεγεθών, όπως αυξημένη ανάπτυξη, υψηλότερα κέρδη και ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να υπερβεί τα όρια στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής

Ωστόσο, η Γηραία Ήπειρος στερείται της δυναμικής ανάπτυξης που απολαμβάνουν οι ΗΠΑ, προερχόμενη από την αύξηση των κερδών χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και τις χαλαρές ρυθμίσεις.

Οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας προσφέρουν επίσης ελάχιστη προστασία. Η περιοχή συνδέεται όλο και περισσότερο με τον ίδιο κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης που οι επενδυτές προσπαθούν να αντισταθμίσουν. Η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών και αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ήμισυ του δείκτη MSCI Emerging Markets.

Κίνα: Οι «παραφωνίες»…

Εάν οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ απογοητεύσουν, η «μετάδοση» της πτώσης του Nasdaq θα εξαπλωθεί ραγδαία στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Ποια είναι η θέση της Κίνας στην εξίσωση;

Για πολλούς επενδυτές, η Κίνα ενέχει γνωστούς κινδύνους, που δεν είναι εύκολο να αγνοηθούν: αδιαφάνεια στην πολιτική, αδυναμία του τομέα των ακινήτων, δημογραφικές προκλήσεις, γεωπολιτικές εντάσεις.

Ωστόσο, η διαφοροποίηση δεν συνίσταται στην αναζήτηση μιας αγοράς χωρίς κίνδυνο, αλλά στην αναζήτηση μιας αγοράς με διαφορετικούς κινδύνους, υπογραμμίζουν οι FT.

…και τα 3 πλεονεκτήματα

Γιατί όμως η Κίνα δεν γίνεται πλέον να αγνοηθεί;

Ο πρώτος λόγος είναι η σχετική ενεργειακή της αυτονομία. Οι επενδύσεις του Πεκίνου στην ενεργειακή ασφάλεια φαίνεται να βασίζονται στην υπόθεση ότι ο κόσμος θα παραμείνει σε κατάσταση αταξίας.

Βέβαια, η Κίνα δεν είναι απρόσβλητη από τις παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις. Όμως, έχει αφιερωθεί για χρόνια στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας απέναντί τους. Παράλληλα με τη στρατηγική αποθήκευση πετρελαίου, η χώρα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κόσμο και εγκαθιστά περισσότερες ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι επενδύσεις της Κίνας στην καθαρή ενέργεια ξεπέρασαν τα 625 δισ. δολάρια το 2024, επιτυγχάνοντας τον στόχο της για την αιολική και ηλιακή ισχύ του 2030 έξι χρόνια νωρίτερα.

Δεύτερον, σε αντίθεση με την αμερικανική τεχνολογία, η οποία εξαρτάται από εισροές από όλο τον κόσμο, η εφοδιαστική αλυσίδα της Κίνας λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά εντός των συνόρων της.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στους αμερικανικούς ελέγχους των εξαγωγών, οι οποίοι θεσπίστηκαν για να επιβραδύνουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους ημιαγωγούς, και ταυτόχρονα επιτάχυναν την αυτάρκεια του Πεκίνου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τεχνολογικό οικοσύστημα με μεγαλύτερη εστίαση στην εγχώρια αγορά, με εγχώρια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τοπική παραγωγική ικανότητα και σφιχτό έλεγχο των σπάνιων γαιών.

Ο τρίτος λόγος είναι η συσχέτιση ή, μάλλον, η απουσία της, όπως σημειώνουν οι FT. Η προσπάθεια της Κίνας για αυτονομία έχει οδηγήσει την χρηματιστηριακή της αγορά να συμπεριφέρεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες παγκόσμιες αγορές.

Για παράδειγμα, ο μέσος όρος 12 μηνών της κυλιόμενης συσχέτισης δύο ετών μεταξύ του MSCI China και του S&P 500 ανέρχεται πλέον σε μόλις 14 τοις εκατό, σε σύγκριση με το 70 τοις εκατό κατά την περίοδο 2018-19.

Ομοίως, έχει αποσυνδεθεί από άλλες σημαντικές αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, παρουσιάζοντας σήμερα μόλις περίπου 3% μηνιαία συσχέτιση με τον δείκτη MSCI Japan και 29% με τον δείκτη MSCI Europe. Λίγο πριν την πανδημία του Covid-19, τα ποσοστά αυτά κυμαίνονταν γύρω στο 70%, όπως και στην περίπτωση των ΗΠΑ.

Ζητείται νέος hedghing χάρτης για επενδυτές – Η θέση της Κίνας

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι η Κίνα αποτελεί απλό υποκατάστατο των αμερικανικών μετοχών. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει ορισμένους περιορισμούς στις επενδύσεις στον κινεζικό τομέα της τεχνολογίας και υπάρχουν ενδείξεις ότι η ΕΕ ενδέχεται να προβεί σε παρόμοια μέτρα.

Ωστόσο, ο παλιός χάρτης διαφοροποίησης χρειάζεται μια κάποια…επικαιροποίηση.

Οι επενδυτές που ανησυχούν για τη συγκέντρωση στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ θα πρέπει, σύμφωνα με τους FT, να στραφούν σε μια αγορά με διαφορετική μακροοικονομική δυναμική, διαφορετικό κύκλο πολιτικής και διαφορετικό σύνολο γεωπολιτικών κινδύνων – και φαίνεται ότι η κινεζική αγορά σταδιακά «τικάρει» τα κουτάκια με τα εν λόγω κριτήρια.

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