Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το επόμενο βήμα στη μάχη κατά της ακρίβειας επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση, δρομολογώντας ένα νέο κύκλο παρεμβάσεων στην αγορά με στόχο πρόσθετες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα από τον Σεπτέμβριο. Μετά τις πρώτες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου στα τέλη Ιουνίου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην εξειδίκευση των μέτρων και στην επιλογή των προϊόντων που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η προσπάθεια εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις στο κόστος διαβίωσης εξακολουθούν να απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Η συμφωνία για την ακρίβεια

Η αφετηρία του νέου σχεδιασμού μπήκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί αποφασίστηκε η κατάργηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα η αγορά ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων μειώσεων τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μειωμένες τιμές που έχουν ήδη καταγραφεί σε περίπου 2.000 προϊόντα δεν πρόκειται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τους επόμενους μήνες, ενώ βιομηχανία και λιανεμπόριο άνοιξαν τον δρόμο για μια νέα εθελοντική συμφωνία που θα προβλέπει ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης από τις αρχές του φθινοπώρου.

Σήμερα η πρώτη διαβούλευση

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπό τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή καλούνται να ξεκινήσουν την εξειδίκευση του σχεδίου, προσδιορίζοντας τόσο τις κατηγορίες προϊόντων που θα ενταχθούν στη νέα πρωτοβουλία όσο και το εύρος των μειώσεων που θα εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς η σύσκεψη πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό και μία ημέρα πριν από τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ανάπτυξης, στόχος της συνάντησης είναι να προσδιοριστούν οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε οι μειώσεις τιμών να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Το βάρος στα προϊόντα υψηλής κατανάλωσης

Κεντρικό ζητούμενο των διαπραγματεύσεων είναι η νέα λίστα να περιλαμβάνει προϊόντα που αγοράζονται καθημερινά από τα περισσότερα νοικοκυριά και όχι κωδικούς περιορισμένης ζήτησης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει οι μειώσεις να επικεντρωθούν σε τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης και άλλα βασικά είδη διαβίωσης, ώστε το όφελος να γίνει άμεσα αντιληπτό από τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο η νέα λίστα να είναι πιο περιορισμένη σε αριθμό προϊόντων, αλλά περισσότερο στοχευμένη, δίνοντας προτεραιότητα στους κωδικούς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο «καλάθι» του ελληνικού νοικοκυριού.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των προϊόντων θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς, η οποία, σε συνεργασία με τις εταιρείες μετρήσεων Circana και NielsenIQ, θα αξιολογήσει τα στοιχεία της αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν οι κωδικοί με τη μεγαλύτερη καταναλωτική ζήτηση.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.