Λονδίνο: Κατάρρευση με κρότο της αγοράς πολυτελούς κατοικίας

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Μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από το Harrods και το Hyde Park, η Montpelier Square στο Λονδίνο αποτελεί μία από τις πιο αριστοκρατικές τοποθεσίες, καθώς περιλαμβάνει ακίνητα υψηλής αξίας στην περιοχή του Knightsbridge. Πρόκειται για μια σειρά από αρχοντικά που περιβάλλουν κοινόχρηστους κήπους, στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι διαθέτουν κλειδί.

Παρά το τόσο ελκυστικό «πακέτο» όμως, τα σπίτια εκεί αργούν πολύ να πουληθούν. Από τα 47 ακίνητα της πλατείας, επτά είναι προς πώληση — είτε μέσω δημόσιων αγγελιών είτε, σύμφωνα με τοπικούς μεσίτες, προσφέρονται ιδιωτικά. Κατά μέσο όρο, αυτά τα επτά βρίσκονται στην αγορά για περισσότερο από 15 μήνες, με το ένα ακίνητο μάλιστα να παραμένει αδιάθετο τουλάχιστον για δύο χρόνια. Μια κατοικία πωλήθηκε πρόσφατα σε τιμή κατά περισσότερο από 30% χαμηλότερη από αυτή που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί πριν από μια δεκαετία.

Τι δεν πάει καλά με τα ακίνητα στο Λονδίνο

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, η τιμή είχε μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό. Οι δυσκολίες που παρατηρούνται στην περιοχή της Montpelier Square αποτελούν έναν μικρόκοσμο της ύφεσης που έχει πλήξει τα ακίνητα υψηλής κατηγορίας σε ολόκληρο το Λονδίνο.

Για δεκαετίες, το Λονδίνο υπήρξε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο για ξένους αγοραστές που επιθυμούσαν να επενδύσουν τον πλούτο τους σε ακίνητα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, τα πολυτελή ακίνητα αντιμετώπισαν δυσκολίες. «Είναι πολύ ασυνήθιστο για την Montpelier Square να έχει τόσα πολλά σπίτια στην αγορά που δεν πωλούνται», τόνισε στους Financial Times ο Nicolas Pejacsevich, συνιδρυτής του μεσιτικού γραφείου Nicolas Van Patrick. «Όταν ανοίξαμε τις πόρτες μας το 2014, το Knightsbridge βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης. Ήταν ο νούμερο ένα προορισμός στην κεντρική περιοχή του Λονδίνου». Το ακίνητο αριθ. 42 της Montpelier Square, μια κατοικία πέντε υπνοδωματίων, πωλήθηκε τον Ιανουάριο για πάνω από 10 εκατ. λίρες, σε τιμή λίγο κάτω από 1.932 λίρες ανά τετραγωνικό πόδι. Η διαδικασία διήρκεσε 343 ημέρες από τη δημοσίευση της αγγελίας έως την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την LonRes, η οποία παρακολουθεί την αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου.

Η συγκυρία

Οι μεσίτες αναφέρουν ότι η ύφεση οφείλεται σε μια σύμπτωση παραγόντων που έχουν επιβραδύνει τις πωλήσεις σε ολόκληρη την κεντρική περιοχή του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αλλαγών και της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι ξένοι αγοραστές δεν εμφανίζονται όπως παλιά. Το 2014, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος που καταβάλλεται κατά την αγορά ακινήτων, αυξήθηκε για τα πιο ακριβά ακίνητα. Το Brexit και το τέλος του φορολογικού καθεστώτος «non-dom», το οποίο επέτρεπε σε ορισμένους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου να αποφεύγουν τη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο επί του παγκόσμιου εισοδήματός τους, έχουν επίσης αποδυναμώσει το διεθνές ενδιαφέρον.

Τα πιο ακριβά ακίνητα, βέβαια, μπορούν ακόμα να πωληθούν με τεράστια κέρδη: Το «The Holme», μια έπαυλη στο Regent’s Park με κήπο τεσσάρων στρεμμάτων, αγοράζεται από τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για 190 εκατομμύρια λίρες, ένα τρίτο περισσότερο από την τιμή πώλησής του πριν από δύο χρόνια.

Υποχώρηση στο Λονδίνο

Σε γενικές γραμμές, για τις περιοχές υψηλής ζήτησης στο κέντρο του Λονδίνου, οι μέσες τιμές πώλησης έχουν μειωθεί κατά 12% από το υψηλό του 2016, που ήταν 1.247 λίρες ανά τ.μ., σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο Hamptons. Η περιοχή Montpelier Square έχει πληγεί ιδιαίτερα λόγω των μεταβαλλόμενων αισθητικών προτιμήσεων της νεότερης γενιάς πλούσιων αγοραστών, αναφέρουν οι μεσίτες. «Όσοι έρχονται αναζητούν περισσότερο ακίνητα τύπου pied-à-terre, τα οποία θα χρησιμοποιούν αλλά δεν θα κατοικούν σε αυτά», πρόσθεσε ο Roarie Scarisbrick, εταίρος της Property Vision.

«Λιγότερο ελκυστικές για αυτό το κοινό είναι οι βεράντες των τυπικών εξαώροφων κατοικιών που φαίνονται εντυπωσιακές, ειδικά εκείνες γύρω από τις πλατείες με κήπους, αλλά των οποίων οι πρακτικές δυσκολίες προκαλούν αμηχανία στους διεθνείς επισκέπτες», οι οποίοι προτιμούν ευρύχωρους χώρους, ασφάλεια και ανέσεις, ανέφερε. Πολλά από τα σπίτια στην πλατεία Montpelier θα χρειαστούν εκτεταμένες ανακαινίσεις, καθώς έχουν περάσει από γενιά σε γενιά για δεκαετίες, όπως και άλλα ακίνητα σε προνομιακές περιοχές του κεντρικού Λονδίνου.

Σύμφωνα με τα αρχεία του κτηματολογίου, μεταξύ όσων έχουν πουλήσει ακίνητα στην πλατεία συγκαταλέγονται Βρετανοί πολίτες, οντότητες του εξωτερικού και μέλη της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας. Ένας μεσίτης ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες ήταν Άγγλοι, καθώς και πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αμερικανοί, Κινέζοι και πολίτες της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, το κόστος κατασκευής και εργασίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη, οδηγώντας πολλούς αγοραστές να προτιμούν ακίνητα στα οποία μπορούν να μετακομίσουν αμέσως.

«Υπάρχουν τμήματα του Knightsbridge που είναι όμορφα, αλλά άλλα που δεν έχουν υποστεί την ίδια αναδιαμόρφωση, με καταστήματα που ανοίγουν και κλείνουν», διευκρίνισε στους FT ο Pejacsevich. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει, χάρη σε ένα πρόγραμμα δενδροφύτευσης και μια πρόταση ύψους 75 εκατ. λιρών για την αναζωογόνηση του αστικού τοπίου της περιοχής.