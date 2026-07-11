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Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 11.07.2026, 11:00
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Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Ανδρομάχη Παύλου

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Αντιμέτωποι με κατασχέσεις βρίσκονται εκατ. φορολογούμενοι που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.

Η κυβέρνηση με τη δεξαμενή του ιδιωτικού χρέους να φουσκώνει και να έχει ξεπεράσει τα 240 δισ. ευρώ ενεργοποιεί το πακέτο με τις νέες παρεμβάσεις ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ρυθμίσεις με πολλές δόσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων.

Οι κατασχέσεις

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες της Εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών.

Ειδικότερα, αυξήθηκε το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

Η αύξηση του ακατάσχετου κατά 350 ευρώ σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και άλλα εισοδήματα θα παραμένει απρόσβλητο από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ακόμη και όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παρέχεται εφάπαξ δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές

Εφόσον έχει δηλωθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός στην ΑΑΔΕ, τα ποσά έως το νέο όριο δεν μπορούν να κατασχεθούν από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ ή πιστωτικά ιδρύματα.

Οι βασικοί κανόνες που ισχύουν για τον ακατάσχετο λογαριασμό είναι οι εξής:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει έναν μόνο ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο και μόνο σε μία τράπεζα.
  • Το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός (ΙΒΑΝ) έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Αν το υπόλοιπο υπερβαίνει το όριο, το επιπλέον ποσό μπορεί να κατασχεθεί.
  • Η δήλωση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.
  • Οταν μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές καταβάλλονται σε συγκεκριμένο λογαριασμό, αυτός είναι ο λογαριασμός που πρέπει να δηλωθεί ως ακατάσχετος.
  • Στους κοινούς λογαριασμούς το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ ισχύει ξεχωριστά για κάθε συνδικαιούχο, μόνο όμως εφόσον όλοι έχουν δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δέσμευσης ακόμη και ποσών χαμηλότερων από το όριο, καθώς το υπόλοιπο θεωρείται ότι ανήκει ισομερώς στους συνδικαιούχους. Ετσι, για παράδειγμα, σε κοινό λογαριασμό όπου πιστώνεται σύνταξη 1.000 ευρώ, εάν ο ένας συνδικαιούχος δεν έχει προβεί στη σχετική δήλωση, η τράπεζα μπορεί να δεσμεύσει τα 500 ευρώ που του αναλογούν.
  • Σε περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος λαμβάνει αποδοχές ή συντάξεις από περισσότερους του ενός φορείς, το ακατάσχετο υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των μηνιαίων πιστώσεων.

Επίσης, παρέχεται εφάπαξ δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

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