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Ξένοι εργάτες: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάκλησης από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Τι αλλάζει με τη νέα κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Μετανάστευσης - Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 10.07.2026, 07:00
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Ξένοι εργάτες: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάκλησης από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Αυστηρότερες προϋποθέσεις και κριτήρια ώστε οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), να μπορούν να προχωρούν σε μετακλήσεις ξένων πολιτών, οι οποίοι θα παρέχουν εξαρτημένη εργασίας στην χώρας μας, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Μετανάστευσης.

Ξένοι εργάτες και Ε.Π.Α.

Οι δυνατότητες που παρέχει η απόφαση αφορούν εταιρείες με  μετοχικό κεφάλαιο άνω του 1.000.000 ευρώ, οι οποίες δύνανται να καλύπτουν ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων υψηλής ειδίκευσης, αλλά και της εποχικής απασχόλησης στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής.

Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης που επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες θα πρέπει να πληρούν κριτήρια, όπως:

  • Να είναι αποκλειστικά νομικά πρόσωπα.
  • Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον εργατικό δίκαιο.

Τα μέλη της διοίκησής τους θα πρέπει να μην έχουν ποινικές διώξεις για αδικήματα που αφορούν την παράνομη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Η διαδικασία μετάκλησης

Σημειώνεται ότι οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) έχουν τη δυνατότητα να μετακαλούν νόμιμα πολίτες τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας, παρέχοντας ευελιξία στους κλάδους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Η διαδικασία συνδυάζει τον «δανεισμό» προσωπικού με τις εθνικές ρυθμίσεις.

Η αίτηση για την έγκριση απασχόλησης κατατίθεται από τον εργοδότη μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μετανάστευσης, δηλώνοντας τα στοιχεία, την ιθαγένεια και τον αριθμό των απαιτούμενων θέσεων. Οι ΕΠΑ ενεργούν ως ενδιάμεσοι. Αναλαμβάνουν τη διαδικασία μετάκλησης του εργάτη από τη χώρα καταγωγής, ενώ στη συνέχεια τον διαθέτουν προσωρινά σε άλλη επιχείρηση (“έμμεσο εργοδότη”) για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Για τη μετάκληση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, μέσω της διαδικασίας χορήγησης «μπλε κάρτας της ΕΕ», οι Ε.Π.Α. οφείλουν να υποβάλλουν σειρά δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους και την οικονομική τους επάρκεια.

Απαραίτητη είναι επίσης η σύνδεση της ειδικότητας του εργαζομένου με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία θα απασχοληθεί.

Εποχική απασχόληση

Το νέο καθεστώς προβλέπει αντίστοιχες διαδικασίες για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν εργαζόμενους – μέσω Ε.Π.Α. – θα πρέπει να αποδεικνύουν την οικονομική τους δυνατότητα, με ελάχιστα εισοδηματικά όρια που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εποχική απασχόληση, καθώς οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στους κλάδους του τουρισμού και της αγροτικής οικονομίας παραμένουν αυξημένες.

Στον αγροτικό τομέα προβλέπεται η υποβολή στοιχείων που αφορούν την αντιστοίχιση ζωικού και φυτικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, ενώ στον τουρισμό απαιτείται η απόδειξη οικονομικής επάρκειας του εργοδότη και η τεκμηρίωση της συνάφειας της ειδικότητας του εργαζομένου με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Παράλληλα, για τους εποχικούς εργαζομένους καθιερώνεται υποχρέωση παροχής κατάλληλου καταλύματος. Την ευθύνη έχει ο έμμεσος εργοδότης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Α. και της επιχείρησης υποδοχής.

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