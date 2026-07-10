 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 10.07.2026, 16:32
Σχολιάστε
Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φρένο στις ύποπτες συναλλαγές στοχεύει να βάλει η ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα για τις αποδείξεις.

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα της επιτρέπει να λαμβάνει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις.

Οι αποδείξεις

Μέχρι σήμερα οι πληροφορίες από τις ταμειακές μηχανές διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, γεγονός που σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση δεν έχει άμεση εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, αυτή η εικόνα αλλάζει ριζικά.

Κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται από ταμειακή μηχανή ή φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό θα αποστέλλεται σχεδόν αυτόματα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν σε συνεχή βάση τον αριθμό των συναλλαγών, την πορεία του ημερήσιου τζίρου και τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της ημέρας ή η αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό.

Η νέα υποδομή δεν θα λειτουργεί μόνο ως «αποθήκη» δεδομένων. Θα αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, τα οποία θα συγκρίνουν τη συμπεριφορά κάθε επιχείρησης με τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί ξαφνική μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, μεγάλη πτώση του τζίρου χωρίς προφανή αιτία ή διακοπή αποστολής στοιχείων από μια ταμειακή μηχανή, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα εξετάζουν αν η μεταβολή δικαιολογείται από πραγματικά γεγονότα ή αν αποτελεί ένδειξη απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Με τον τρόπο αυτό, οι έλεγχοι θα γίνονται περισσότερο στοχευμένοι, καθώς οι υπηρεσίες θα επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας, αντί να πραγματοποιούνται εκτεταμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Τα πρόστιμα

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό.

Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναγράφεται στο στοιχείο το οποίο δεν διαβιβάστηκε, με κατώτατο όριο τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.

Στις περιπτώσεις συναλλαγών χωρίς ΦΠΑ, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 500 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και Helleniq Energy
Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers
World

Η Hugo Boss κρίνει «ανεπαρκή» την προσφορά της Frasers
Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
English Edition

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πώς το deal AKTOR – Motor Oil σπάει το φυσικό μονοπώλιο στις υποδομές LNG
Φυσικό αέριο

Το deal AKTOR - MOH σπάει το μονοπώλιο στις υποδομές LNG

Η συμφωνία AKTOR - Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS» μπαίνει σφήνα στη Ρεβυθούσα και τις υποδομες LNG της Αλεξανδρούπολης και Θράκης

Χρήστος Κολώνας
Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Citi: Μπορούν οι αμυντικές δαπάνες να στηρίξουν την ανάπτυξη;
World

Citi: Μπορούν οι αμυντικές δαπάνες να στηρίξουν την ανάπτυξη;

Οι τεχνολογικές καινοτομίες συχνά μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα

Τάσος Μαντικίδης
Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες θα ανεβάσουν τον πήχη της κερδοφορίας

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες - Οι τρεις λόγοι

Αγης Μάρκου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

H ΑΑΔΕ εισάγει μία σύγχρονη απλουστευμένη διαδικασία κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ρυθμίζοντας καίρια ζητήματα

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά, για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει, είπε η Νίκη Κεραμέως

ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων
Ακίνητα

Τι αλλάζει (και πότε) στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα...τετραγωνικά

Ψηφιακή κάρτα: Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν στην ψηφιακή κάρτα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και Helleniq Energy

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος της εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers
World

Η Hugo Boss κρίνει «ανεπαρκή» την προσφορά της Frasers

Η Frasers προσέφερε 38 ευρώ για κάθε εναπομείνασα μετοχή της Hugo Boss προσθέτοντας πίεση στη στρατηγική του Διευθύνοντος Συμβούλου

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq

Ήπιες μεταβολές στο ταμπλό της Wall Street

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
English Edition

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living

Mitsotakis announced a fuel price cut of 10 cents a liter on gasoline and 5 cents on diesel through August, funded with help from Greece's two refineries, plus a restored cap on supermarket profit margins

Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

Ποιες χώρες διαφωνούν με τα ευρωομόλογα

Greece’s Block 2 Offshore Gas Exploration Moves Into Final Preparatory Phase
English Edition

Greece’s Block 2 Offshore Gas Exploration Moves Into Final Preparatory Phase

Block 2 enters its final preparation phase as Greece moves closer to its first offshore gas exploration drilling campaign in four decades, slated for 2027

Machi Tratsa
Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία και για επιχειρήσεις και για καταναλωτές
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις, ευκαιρία για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Να στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο των εκπτώσεων καλεί τους καταναλωτές ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις
Economy

Ο Παύλος Μυλωνάς για το επενδυτικό έλλειμμα της Ευρώπης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης ρίσκου

Χατζηδάκης: Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα

Ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι Helleniq Energy και Motor Oil θα χρηματοδοτήσουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Γκίκας Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση
Economy

Χαρδούβελης: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλειδί ανάπτυξης

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη επενδύσεων, αλλά η λανθασμένη κατανομή τους

FAO: Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ
AGRO

Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ

Οι επιλογές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αγορών τροφίμων, αναφέρει έκθεση του FAO

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η έγκαιρη πολιτική συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία έως τον Οκτώβριο

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά
Business

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση της HELLENiQ ENERGY είχε επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων στο ΧΑ

Ήπια ανοδικά εξακολουθεί να κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να διαπεράσει με φόρα τις 2.500 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies