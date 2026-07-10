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Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε

Σχεδόν έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Η παράταση επεκτείνει και τις τροποποιητικές

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 10.07.2026, 20:02
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Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε
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Ολιγοήμερη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις έδωσε το υπουργείο Οικονομικών αποδεχόμενο σχετικά αιτήματα φορέων της αγοράς.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 μετατίθεται για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία ήταν στις 15 Ιουλίου.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει ένα κύκλο διασταυρώσεων συγκεκριμένων κωδικών

Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου, είτε ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση, η οποία εκτιμάται ότι θα ισχύσει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στη νέα προθεσμία, εφόσον αυτή ανακοινωθεί.

Η παράταση επεκτείνει και το χρονικό περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, δίνοντας στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις χωρίς πρόστιμο. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής, πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση και ο φόρος θα επαναπροσδιορίζεται με βάση τα οριστικά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές φόρου συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες, η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις προηγείται ο αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Πού χρειάζεται προσοχή

Μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεκινήσει ένα κύκλο διασταυρώσεων συγκεκριμένων κωδικών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων αλλά και περιπτώσεων στις οποίες εμφανίζονται τεχνητά μειωμένες ή διογκωμένες δαπάνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα εισοδήματα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, εισπράξεις από ακίνητα, αναδρομικές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς και στα εμβάσματα, στα στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση δανείων και στους κωδικούς που σχετίζονται με την ιδιοκατοίκηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Taxisnet, τα οποία αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία που δηλώνονται με τις πληροφορίες που ήδη διαθέτει η φορολογική Αρχή.

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