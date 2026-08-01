Μέση Ανατολή: Νέα ταξιδιωτική οδηγία από τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή εξέδωσαν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή. Αναπαράγουν την ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μία μέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε νέες επιθέσεις στο Ιράν.

Εν αναμονή ανακοινώσεων

Επίσης, ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι επίκειται ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο για νέες επιθέσεις. Το Channel 13 αναφέρει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να δώσει τις τελικές εντολές για τη μαζική επίθεση στο Ιράν.

Ενώ το Channel 12 λέει ότι το Ισραήλ έχει θέσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να χτυπήσουν το Ιράν. Επίσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι εντάσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους και η κατάσταση είναι «στα πρόθυρα να εκραγεί».

Η ταξιδιωτική οδηγία

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στην ανακοίνωσή του λέει ότι «οι Αμερικανοί στην περιοχή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης ή να είναι προετοιμασμένοι να αναχωρήσουν σε περίπτωση κλιμάκωσης».

Επίσης, σε ανάρτησή του στο Χ προσθέτει ότι:

«Οι Αμερικανοί εκτός Μέσης Ανατολής θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τα ταξίδια προς και μέσω της περιοχής».

Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN — TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «το Ιράν και ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή σε τοποθεσίες που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο».

Όλες οι πρεσβείες

Το μήνυμα με την ταξιδιωτική οδηγία διανεμήθηκε από τις πρεσβείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ομάν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Ισραήλ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο.

Event: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations,… pic.twitter.com/nHICWXexrF — US Mission to UAE (@USAinUAE) August 1, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ έχουν προγραμματίσει νέα μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Και σε αυτήν θα περιλαμβάνονται επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Αίγυπτος συμπεριλήφθηκε σε ταξιδιωτική οδηγία, με τη αναφορά σε άμεση αναχώρηση.

Εκτιμάται ότι αυτό έγινε, λόγω φόβου για περαιτέρω επιθέσεις μετά την ιρανική επίθεση σε μια αμερικανικής ιδιοκτησίας πλωτή πλατφόρμα στην Αίγυπτο πριν από 3 ημέρες.

Παρόμοιες ανακοινώσεις έγιναν την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πραγματοποιήσει πρωτοφανή πλήγματα στο Ιράν. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη.

ΠΗΓΗ: in.gr