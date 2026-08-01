 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Healthy Living"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Nutrition"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(39) "Negative News: Food & Beverage Products"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Health & Fitness"
}

ΠΟΥ: Πολυεθνικές – κολοσσοί βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατηγορεί τις εταιρείες ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης παχυσαρκίας -

World 01.08.2026, 20:27
Σχολιάστε
ΠΟΥ: Πολυεθνικές – κολοσσοί βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μεγαλύτερες εταιρείες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στον κόσμο εμποδίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης της παχυσαρκίας μηνύοντας κυβερνήσεις που προσπαθούν να προωθήσουν πιο υγιεινές δίαιτες, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, κατηγόρησε τις παγκόσμιες εταιρείες τροφίμων ότι εμποδίζουν την υιοθέτηση ζωτικών μέτρων δημόσιας υγείας και κοστίζουν στις χώρες δισεκατομμύρια δολάρια σε υγειονομική περίθαλψη και νομικά έξοδα στη διαδικασία.

Ανθυγιεινή διατροφή

Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με παχυσαρκία και η ανθυγιεινή διατροφή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες καρδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου. Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων (Ultra-processed food companies – UPF) αυξάνεται στα ύψη και αποτελεί πλέον το ήμισυ της μέσης διατροφής σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ξυπνώντας για τις επιπτώσεις της κρίσης της παχυσαρκίας στην υγεία και την οικονομία, έχουν αρχίσει να εισάγουν μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν την πρόσληψη πρόχειρου φαγητού και να προωθήσουν πιο υγιεινές δίαιτες. Αυτά περιλαμβάνουν προειδοποιητικές ετικέτες στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, περιορισμούς μάρκετινγκ και διαφήμισης σε ανθυγιεινά προϊόντα και φόρους στο πρόχειρο φαγητό.

Δημοσίως, οι μεγαλύτερες εταιρείες UPF στον κόσμο επιμένουν ότι υποστηρίζουν τις πολιτικές, θέλουν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές και δεσμεύονται να είναι μέρος της λύσης.

Νομική εξόντωση

Ωστόσο, μια έρευνα του Guardian, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, το μη κερδοσκοπικό newsroom Lighthouse Reports και έναν συνασπισμό εταίρων μέσων ενημέρωσης σε τέσσερις ηπείρους, διαπίστωσε ότι πολλές από αυτές τις ίδιες εταιρείες οδηγούσαν τις κυβερνήσεις στα δικαστήρια για να ανατρέψουν, να αποδυναμώσουν ή να καθυστερήσουν τις πολιτικές.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 235 αγωγές για πολιτικές υγείας που στοχεύουν UPF στο Μεξικό, την Κολομβία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2010 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα.

«Τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας από τον Guardian και άλλους για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δεν αποτελούν έκπληξη, αλλά αντιμετωπίζονται με ζοφερή αναγνώριση», είπε ο Τέντρος. «Όταν η βλάβη και το κέρδος συνδέονται με το ίδιο προϊόν, αναδύεται ένα οικείο μοτίβο παρέμβασης της βιομηχανίας: σπορά αμφιβολιών και παρεμπόδιση της ρύθμισης».

Από τις επιλυμένες αγωγές, τα τρία τέταρτα χάθηκαν από τις εταιρείες τροφίμων. Αλλά ακόμη και οι ανεπιτυχείς υποθέσεις καθυστέρησαν την υιοθέτηση ζωτικών μέτρων δημόσιας υγείας για χρόνια, ενώ παράλληλα δέσμευσαν την κυβέρνηση και τους αξιωματούχους της δημόσιας υγείας σε περίπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαφορές.

Ενώ οι περισσότερες αγωγές τελικά κερδήθηκαν από τις κυβερνήσεις, η επίμονη και εντατική δικαστική διαμάχη από τις εταιρείες UPF υποδηλώνει άλλους στόχους πέρα από τη νίκη: επιβράδυνση της εφαρμογής νέων νόμων και συντριβή της επιθυμίας και της ικανότητας άλλων χωρών και ρυθμιστικών αρχών να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές, επισημαίνει ο Guardian.

Κυρίως, οι αγωγές είχαν ως αποτέλεσμα την παράταση της θανατηφόρας και αυξανόμενης παγκόσμιας κρίσης παχυσαρκίας, κοστίζοντας στις χώρες δισεκατομμύρια δολάρια σε νομικά έξοδα και έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, είπε ο Τέντρος.

«Η έκθεση τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο η δικαστική διαμάχη έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιταχθεί ή να αποδυναμώσει τα μέτρα δημόσιας υγείας για την παχυσαρκία και την ανθυγιεινή διατροφή, που ανέρχονται σε σχεδόν 600 σωρευτικά χρόνια δαπανηρών νομικών μαχών, κατά μέσο όρο 2,5 χρόνια ανά υπόθεση, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ανεπιτυχείς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
British Airways: Κέρδη απο τις αλλαγές δρομολογίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
World

Τα κέρδη της British Airways από τον πόλεμο στο Ιράν
OpenAI: Πώς έχασε τα σκήπτρα από την Anthropic – Οι κινήσεις για να επανέλθει στην πρωτιά
World

Γιατί η OpenAI έχασε έδαφος από την Anthropic - Πού ποντάρει για να πάρει το προβάδισμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Oi solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη

Σημάδια αποκλιμάκωσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι ζητάει ο Τραμπ από την Τεχεράνη

Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
British Airways: Κέρδη απο τις αλλαγές δρομολογίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
World

Τα κέρδη της British Airways από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο ομιλος, στον οποίο ανήκει και η British Airways, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 8,88 δισ. ευρώ

OpenAI: Πώς έχασε τα σκήπτρα από την Anthropic – Οι κινήσεις για να επανέλθει στην πρωτιά
World

Γιατί η OpenAI έχασε έδαφος από την Anthropic - Πού ποντάρει για να πάρει το προβάδισμα

Γιατί η OpenAI έχασε έδαφος από τον ανταγωνιστή της - Ο ρόλος των εργαλείων προγραμματισμού και η «αντεπίθεση» με νέα μοντέλα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Η παρατεταμένη ξηρασία στα ποτάμια πλήττει την οικονομία
World

Στο «κόκκινο» οι μεταφορές μέσω ποταμών στη Γερμανία

Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού στους μεγάλους ποταμούς στη Γερμανία - Οι επιπτώσεις για τις μεταφορές μέσω των ποταμών

Μέση Ανατολή: Νέα ταξιδιωτική οδηγία από τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή
World

Μέση Ανατολή: Νέα ταξιδιωτική οδηγία από τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή

Οι ΗΠΑ ανανέωσαν την ταξιδιωτική οδηγία για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, πρώτη φορά συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου

Latest News
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ

Στο 70% ανέρχεται ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την ΑΙ στη λειτουργία τους σύμφωνα με την ΕΚΤ

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
Κοινωνία

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών

Μαίνονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας – Δύο τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Η κατάσταση σε Βίλια, Μέγαρα, Κεφαλονιά

Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη

Σημάδια αποκλιμάκωσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι ζητάει ο Τραμπ από την Τεχεράνη

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών

Γιατί οι οφειλέτες πρέπει να προσέχουν την φορολογική συνέπεια και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Oi solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φιλοδωρήματα… και ψήφοι
Opinion

Φιλοδωρήματα… και ψήφοι

Η εστίαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες διανομής απασχολούν περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους - Πρόκειται για νέους ανθρώπους, μια ηλικιακή ομάδα στην οποία κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να αυξήσει την επιρροή της

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές

Το σχέδιο της Αθήνας για να βρεθεί...κάτω από την Ιταλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
O χρυσός σε σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων
Opinion

O χρυσός σε σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων

Παρά τη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρούς διαρθρωτικούς παράγοντες. Η πορεία των επιτοκίων, του δολαρίου και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα καθορίσουν αν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο της τιμής του παραμένουν ισχυρές.

Συμεών Μαυρουδής
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Σφίγγει ο κλοιός για τις Big Tech στην Ευρώπη

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμιστής στην τεχνητή νοημοσύνη

Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα

Πώς τα έτοιμα γεύματα μπήκαν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στην αναπτυξιακή στρατηγική του λιανεμπορίου

Μαρία Σιδέρη
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
British Airways: Κέρδη απο τις αλλαγές δρομολογίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
World

Τα κέρδη της British Airways από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο ομιλος, στον οποίο ανήκει και η British Airways, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 8,88 δισ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies