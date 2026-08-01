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Γερμανία: Η παρατεταμένη ξηρασία στα ποτάμια πλήττει την οικονομία

Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού στους μεγάλους ποταμούς στη Γερμανία - Οι επιπτώσεις για τις μεταφορές μέσω των ποταμών

World 01.08.2026, 21:40
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Γερμανία: Η παρατεταμένη ξηρασία στα ποτάμια πλήττει την οικονομία
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Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο έφτασε η στάθμη του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία και ειδικότερα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, την πρώτη περιοχή που βιώνει κάτι τέτοιο. Το πρωί του Σαββάτου, στον μετρητή της Κολωνίας μετρήθηκε στάθμη 68 εκατοστών.

Αυτό είναι ένα εκατοστό χαμηλότερο από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό για αυτόν τον δείκτη από τις 23 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Πλωτών Οδών και Ναυτιλίας του Ρήνου. Η στάθμη του νερού προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στο Ντούισμπουργκ-Ρούχορτ, η στάθμη του νερού μειώθηκε για πρώτη φορά από τότε που έφτασε στο προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 153 εκατοστών. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσδοκίες, δεν αναμένεται πλέον να πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο.

Τα μεγάλα ποτάμια της Γερμανίας, ο Ρήνος, ο Έλβας και ο Δούναβης, έχουν χαμηλή στάθμη, όπως και πολλές άλλες πλωτές οδοί. Δεν διαφαίνεται καμία βελτίωση προς το παρόν – και οι συνέπειες έχουν ήδη αντίκτυπο στην οικονομία, αναφέρει η γερμανική Handelsblatt.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Υδρολογίας (BfG), πολλά γερμανικά ποτάμια αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή χαμηλά επίπεδα νερού. Οι βροχοπτώσεις προκαλούν μόνο σύντομη άνοδο της στάθμης του νερού. «Συνολικά, η πτωτική τάση συνεχίζεται», αναφέρει μια έκθεση. Σύμφωνα με το σύστημα πληροφοριών Niwis, περίπου το 44% των σταθμών μέτρησης στον Ρήνο, το 16% στον Έλβα και περίπου το 78% στον Δούναβη κατέγραψαν πρόσφατα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού.

Οι εμπορευματικές μεταφορές στη Γερμανία

Ο Μόριτζ Αξτ  από την Αρχή Πλωτών Οδών και Ναυτιλίας του Ρήνου (WSA) λέει ότι τα ταξίδια γίνονται λιγότερο οικονομικά όταν πέφτουν τα επίπεδα του νερού.

Η εταιρεία εσωτερικής ναυτιλίας HGK Shipping διαχειρίζεται έναν στόλο με περισσότερα από 300 πλοία, κυρίως στον Ρήνο και τους παραποτάμους του. Εάν ο Αύγουστος είναι εξίσου ζεστός και ξηρός, η μεταφορά εμπορευμάτων σε τμήματα του Ρήνου ενδέχεται να περιοριστεί προσωρινά, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου HGK, Steffen Bauer.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή. Ο Ρήνος είναι μια ζωτική αρτηρία για τις εμπορευματικές μεταφορές στη Γερμανία», λέει ο Thilo Schaefer από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW).

Συνέπεια αυτού είναι το υψηλότερο κόστος μεταφοράς. Η πίεση στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αυξάνεται, με μόνο περιορισμένες εναλλακτικές διαδρομές διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, διαφαίνονται σημεία συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τα χαμηλά επίπεδα νερού θα μπορούσαν να μειώσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 0,1 έως 0,2% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, λέει ο Στέφαν Κούθ, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας για τον Κύκλο Επιχειρήσεων και την Ανάπτυξη στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου.

«Η απώλεια προστιθέμενης αξίας μπορεί να εκτιμηθεί περίπου σε 1 έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο».

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