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Σούπερ μάρκετ: Η μάχη για το καλάθι κρατά χαμηλά τα περιθώρια

Το καθαρό περιθώριο κέρδους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο 1,1% το 2025 - Ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα κέρδη

Τρόφιμα – ποτά 12.07.2026, 12:00
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Σούπερ μάρκετ: Η μάχη για το καλάθι κρατά χαμηλά τα περιθώρια
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα κινήθηκε στη διάρκεια του 2025 το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους του κλάδου των σούπερ μάρκετ – κι ήταν σαφώς μειωμένο έναντι του 2024. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς το καθαρό περιθώριο κέρδους του 2025 – μετά από φόρους – διαμορφώθηκε στο 1,1% έναντι 1,28% του 2024! Με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις τα συνολικά κέρδη του κλάδου ανήλθαν στα 154 εκατ. ευρώ, έναντι 168 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

Η συγκέντρωση πλέον του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους της αγοράς σε μόλις πέντε μεγάλες επιχειρήσεις έχει πολλαπλασιάσει την ένταση του ανταγωνισμού

Η κατάσταση όμως στο λιανεμπόριο είναι ακόμη πιο δύσκολη, δεδομένου ότι πέρυσι οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τον όγκο τους. Στη διάρκεια του 2025 ο τζίρος του «οργανωμένου λιανεμπορίου» ανήλθε στα 13,967 δισ. ευρώ – αφαιρουμένου του ΦΠΑ – έναντι 13,061 δισ. ευρώ το 2024, ενώ παράλληλα ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε πάνω από 3% – εντυπωσιακό ποσοστό για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων.

Σούπερ Μάρκετ

H συγκέντρωση πλέον του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους της αγοράς σε μόλις πέντε μεγάλες επιχειρήσεις – Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Lidl Hellas, Μασούτης ΑΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ και Μετρό ΑΕΒΕ

Σούπερ μάρκετ και τα περιθώρια κέρδους

Παρόλα αυτά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κι όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ , το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο αναδεικνύει το μέγεθος του ανταγωνισμού. Πράγματι η συγκέντρωση πλέον του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους της αγοράς σε μόλις πέντε μεγάλες επιχειρήσεις – Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Lidl Hellas, Μασούτης ΑΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ και Μετρό ΑΕΒΕ – έχει πολλαπλασιάσει την ένταση του ανταγωνισμού.

Δεν είναι τυχαία η – κοινή – διαπίστωση πως εδώ και αρκετούς μήνες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ αποσπούν – σε ένα νέο και ιδιότυπο κύκλο συγκέντρωσης – πωλήσεις τόσο από τα εναπομείναντα μικρά σημεία πώλησης (μίνι μάρκετ, κρεοπωλεία, μανάβικα κλπ) όσο και από τις λαικές αγορές.

Κάθε χρόνο αυξάνεται ο συνολικός δανεισμός του κλάδου των σούπερ μάρκετ, με τον Δεκέμβριο του 2024 να φθάνει περί τα 2,92 δισ. ευρώ

Ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων

Εν τω μεταξύ κι ενώ η καθαρή κερδοφορία μειώνεται – από 1,43% το 2023 στο 1,1% το 2025 – παράλληλα οι επενδύσεις συνεχίζονται εντατικά. Πέρυσι η συνολική του αξία ανήλθε στα 450 εκατ. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ το 2024 – περίπου τρεις φορές το ύψος των κερδών τους.

Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, τονίζουν οι ίδιες πηγές, κάθε χρόνο αυξάνεται ο συνολικός δανεισμός του κλάδου. Το Δεκέμβριο του 2024 ήταν περί τα 2,92 δισ. ευρώ ενώ με βάση τις εκτιμήσεις πέρυσι ανήλθε περί τα 3,2 δισ. ευρώ – φέτος, στη διάρκεια του 2026, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά περί τα 3,5 δισ. ευρώ!

σούπερ μάρκετ

Τον υψηλότερο ρυθμό συνεχίζουν να καταγράφουν τα υπερμάρκετ – 9,1% – οι πωλήσεις των οποίων αντιπροσωπεύουν συνολικά το 11,9% της αγοράς.

Το ταμείο το πρώτο εξάμηνο του 2026

Φέτος, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τη Nielsen η αγορά «τρέχει» με 6,7%, ενώ η αντιθέτως η κερδοφορία των αλυσίδων κινείται σε αντίστροφη πορεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ – με 5,3% – με τις πωλήσεις τους να αντιπροσωπεύουν το 39,1%

Ετσι το υψηλότερο ρυθμό συνεχίζουν να τον καταγράφουν τα υπερμάρκετ – 9,1% – οι πωλήσεις των οποίων αντιπροσωπεύουν συνολικά το 11,9% της αγοράς. Ακολουθούν οι superettes – με 8,9% – και το μερίδιο τους στο σύνολο του τζίρου ανέρχεται στο 14,7%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ – με 5,3% – με τις πωλήσεις τους να αντιπροσωπεύουν το 39,1%. Και στην τελευταία θέση είναι τα μικρά σούπερ μάρκετ – με 6,5% – και τις πωλήσεις τους να αντιστοιχούν στο 34,2%.

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