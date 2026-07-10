Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Εκδήλωση απονομής 365 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής των 365 Υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στον εμβληματικό χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Έχοντας θεσπίσει το ιδιαίτερα διευρυμένο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ +100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ», καθώς και την υποτροφία με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», για την, τον άριστο των αρίστων, για την, τον πρώτο των πρώτων, θέτει διαχρονικά στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου την Παιδεία, την αριστεία και τη νέα γενιά, ακολουθώντας τη δέσμευσή της «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί».

Εφέτος το πρόγραμμα υποτροφιών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα: κάθε ημέρα, η Ναυτιλία των Ελλήνων ενδυναμώνει τη νέα γενιά ανέρχεται σε 365 υποτροφίες.

Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 365 νέες και νέους αριστούχους, από 44 περιοχές της πατρίδας μας, ώστε να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 11 επιστημονικά πεδία, σε 19 χώρες, σε 119 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την επιλογή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 365 υπότροφοι πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και έχουν επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και επιλέχθηκαν μεταξύ συνολικά 1.200 υποψηφίων. Την αξιολόγηση ανέλαβε η αρμόδια Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, με Πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Ξυλά, καθώς και τους κυρίους Νικόλα Βενιάμη, Ντίνο Καρούση και Αλέξανδρο Παππά. Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης συνέδραμαν ως σύμβουλοι, οι ακαδημαϊκοί Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών στο London Business School και Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Αιματολογίας – Ογκολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως, επίσης, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννης Βακαρέλης.

Υποτροφίες για Ελλάδα και εξωτερικό

Οι υποτροφίες αφορούν σε σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

Το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι το πλέον διευρυμένο της χώρας, αποτελώντας ισχυρό πυλώνα του διαχρονικού ανθρωπιστικού αποτυπώματός της, το οποίο «αγκαλιάζει» τους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και αντιμετώπισης κρίσεων, έχοντας προσφέρει πάνω από 150.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο για το αποτύπωμα της Ναυτιλίας των Ελλήνων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τον ηγετικό της ρόλο, τη στρατηγική της σημασία και τη συμβολή της στην οικονομία, την κοινωνία και την πατρίδα.

Στη συνέχεια, την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέροντας:

«Πριν από μερικά χρόνια ερχόμουν ως υπουργός με άλλο χαρτοφυλάκιο. Και με την καλή έννοια, ζήλευα αυτή την προσπάθεια. Τη στήριξη των ονείρων των νέων ανθρώπων να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Είμαι δίπλα στα νέα παιδιά.

Αν ονειρεύεστε, ονειρεύομαι. Αν παλεύετε, παλεύω. Αν συζητάτε και σχεδιάζετε με τις οικογένειές σας, κι εγώ το ίδιο. Αν θέλετε να τα καταφέρετε στη ζωή, εγώ πολύ περήφανος.

Τα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης έκλεισαν έναν κύκλο. Πρέπει να ξαναδώσουμε στα παιδιά μας την ελπίδα και τη δύναμη να σχεδιάσουν τη ζωή τους, να ερωτευτούν, να κάνουν την οικογένειά τους.

Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο της ΕΕΕ, κ. Μελίνα Τραυλού, και όλους τους ανθρώπους του Εφοπλισμού και της Ένωσης.

Κάθε μία υποτροφία είναι ένα λιθαράκι για να αναγεννηθεί αυτή η χώρα. Ώστε η επόμενη γενιά να ζήσει το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας: να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη.»

Την εκδήλωση χαιρέτισε, επίσης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία σημείωσε:

«Όταν η αξία συναντά την ευκαιρία, τότε η εκπαίδευση αλλάζει πραγματικά τις ζωές των νέων ανθρώπων. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το πρόγραμμα υποτροφιών «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», δίνοντας μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης σε φοιτητές και φοιτήτριες που ονειρεύονται, προσπαθούν και διεκδικούν με επιτυχία το μέλλον τους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο Μελίνα Τραυλού και όλα τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για τη σταθερή και ουσιαστική επένδυσή τους στην εκπαίδευση. Ειδικότερες ευχαριστίες, για το μεγάλο έργο ανακαίνισης της Ένωσης στα σχολεία μας στην Θεσσαλία, μετά τις πρόσφατες καταστοφές του 2023. Οι υποτροφίες του προγράμματος δεν αποτελούν μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και μια ισχυρή υπόμνηση, πως όταν η Πολιτεία και η κοινωνία ενώνουν δυνάμεις, δημιουργούν ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Στο Υπουργείο Παιδείας εργαζόμαστε πάνω σε έναν ξεκάθαρο στόχο: περισσότερες επιλογές και καλύτερες ευκαιρίες για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια. Με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ισχυρότερο, πιο εξωστρεφές και πιο σύγχρονο, που επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία και δίνει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση και προοπτική».

Ακολούθησε η προβολή βίντεο για το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε η εξέλιξη και η διεύρυνση της πρωτοβουλίας, καθώς και η σημασία της για τις νέες και τους νέους που διακρίνονται για την αριστεία, το ήθος και την αφοσίωσή τους.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι ίδιοι οι υπότροφοι, οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Συμβολικά, μίλησε ένας ή μία υπότροφος από κάθε επιστημονικό πεδίο, μεταφέροντας το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της υποτροφίας, της αριστείας και της διεκδίκησης των ονείρων τους. Η διαδικασία ξεκίνησε, τιμής ένεκεν, από τον «Άριστο των Αρίστων», τον υπότροφο που έλαβε την υποτροφία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών «Αριστεία».

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την ομιλία της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, η οποία, εμφανώς συγκινημένη από τα λόγια των υποτρόφων, προσκάλεσε το κοινό, το οποίο ανταποκρίθηκε και χειροκρότησε όρθιο όλες και όλους τους νέους αριστούχους, σε μία ιδιαίτερα συγκινησιακή στιγμή.

Τραυλού (ΕΕΕ): Ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού τόνισε:

« Ως άνθρωποι της θάλασσας γνωρίζουμε καλά ότι η δύναμη της Ναυτιλίας των Ελλήνων δεν βρίσκεται μόνο στην υπεροχή μας στις θάλασσες του κόσμου.

Βρίσκεται στη σύνδεση με την πατρίδα…όπου η δύναμη που γεννιέται στη θάλασσα μετατρέπεται και σε ευκαιρίες για τους συνανθρώπους μας.

Εφέτος, οι υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ανέρχονται σε 365. Όσες οι ημέρες του χρόνου.

Κάθε ημέρα ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί.»

Για εμάς, η σημασία του προγράμματος υποτροφιών μας δεν είναι μόνο η έμπρακτη στήριξη.

Είναι η εμπιστοσύνη σε εσάς, που με συνέπεια, κόπο και αφοσίωση αποδεικνύετε ότι καμία σημαντική διαδρομή δεν χαρίζεται. Κατακτιέται.

Πίσω από κάθε υποτροφία υπάρχει, μια προσωπική ιστορία συνεχούς προσπάθειας και πειθαρχίας, μια οικογένεια, μια προοπτική που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Θέλω, από καρδιάς, να ευχαριστήσω τους 110 συναδέλφους μου που πίστεψαν στο όραμά μου και συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσής μας, αλλά και της χώρας.

Συνενωθήκαμε, για μία ακόμα φορά για το κοινό καλό, επενδύοντας εκεί όπου κάθε προσφορά αποκτά τη μεγαλύτερη αξία. Στην κρίσιμη αφετηρία της ανέλιξης νέων ανθρώπων.

Ως έθνος, έχουμε ανάγκη από νέες και νέους με τις δικές σας αξίες. Είμαι βέβαιη ότι η σημερινή εκδήλωση θα μείνει στη μνήμη σας ως στιγμή διάκρισης και στήριξης στην πορεία σας. Αλλά και ως υπενθύμιση ότι η προσωπική επιτυχία αποκτά τη μέγιστη δυναμική της όταν συνδέεται με τη συλλογική προκοπή. Ώστε, κάποια ημέρα, να σταθείτε κι εσείς, με τον δικό σας τρόπο, δίπλα σε έναν άλλον άνθρωπο.

Έτσι προχωρούν οι κοινωνίες. Απλώνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, την κατάλληλη στιγμή.

Η ουσιαστική παρακαταθήκη που μπορεί να αφήσει η μία γενιά στην επόμενη είναι οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει γι’ αυτήν.»