 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Personal Debt"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 12.07.2026, 12:46
Σχολιάστε
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις επόμενες μέρες -το αργότερα μέχρι τις 20 Ιουλίου- θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, δίνοντςα τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 δόσεις για χρέη στην Εφορία.

Με βάση με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα myAADE η σχετική επιλογή (Ρυθμίσεις οφειλών – Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.5313/2026), η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση τον νέο νόμο για το ιδιωτικό χρέος.

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Και οι δύο αφορούν παλαιές οφειλές, που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023. Σε συνδυασμό όμως, με την πάγια ρύθμιση για τα νεότερα χρέη, μπορούν να μειώσουν σχεδόν στο μισό τη μηνιαία δόση, για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.

Πώς επιλέγεται η δόση

Όταν ανοίξει η εφαρμογή για αιτήσεις στην πλατφόρμα myAADE, θα δείχνει στον οφειλέτη πώς διαμορφώνεται η οφειλή και το «δοσολόγιο» το οποίο καλείται να πληρώνει. Όσο περισσότερους μήνες αποπληρωμής επιλέγει, τόσο μειώνεται η μηνιαία δόση που προκύπτει. Όσο λιγότερους μήνες όμως επιλέγει, τόσο μειώνονται οι τόκοι που θα τον βαρύνουν.

Η νέα ρύθμιση είναι έκτακτη και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Απευθύνεται σε όσους έχουν παλαιές αρρύθμιστες οφειλές προς εφορία, τελωνεία και ασφαλιστικά ταμεία και αναζητούν έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο αποπληρωμής. Ειδικά για χρέη στην εφορία, το ποσό της πρώτης δόσης θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης (ενώ για χρέη σε τελωνεία ή ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ ως το τέλος του επόμενου μήνα) κάτι που σημαίνει ότι ο οφειλέτης πρέπει να είναι προετοιμασμένος και ταμειακά πριν προχωρήσει.

Ποιους ωφελεί

Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας ρύθμισης είναι ότι δεν καλύπτει όλα τα χρέη με τον ίδιο τρόπο. Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Αντιθέτως, όσα χρέη προέκυψαν (ή έχουν μπει εκ νέου σε διακανονισμό) από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, θα συνεχίσουν να ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ο διαχωρισμός αυτός μπήκε ώστε να μη δημιουργηθεί κίνητρο μαζικής εγκατάλειψης των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, περιορίζει τις προσδοκίες όσων περίμεναν μια ενιαία ρύθμιση για όλα τα χρέη, χωρίς χρονικούς διαχωρισμούς και με ακόμη περισσότερες δόσεις.

Ωστόσο με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τη νέα ρύθμιση μπορούν να επωφεληθούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα που βαρύνονται ακόμα με παλαιές αρρύθμιστες οφειλές προ του 2024.

Η νέα ρύθμιση δεν καταργεί την πάγια, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Για τους οφειλέτες, το αποτέλεσμα είναι πρακτικά μια πιο χαμηλή συνολική μηνιαία δόση, επειδή το παλαιότερο μέρος του χρέους απλώνεται σε έξι χρόνια, ενώ το νεότερο παραμένει στη 24μηνη ρύθμιση.

Στην πράξη, η νέα ρύθμιση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τρεις βασικές κατηγορίες οφειλετών.

* Πρώτον, για όσους έχουν μεγάλα χρέη -άνω των 150.000 ευρώ- και αναζητούν έναν τρόπο να τακτοποιήσουν μέρος των υποχρεώσεών τους και να αποφύγουν συνέπειες όπως η δημόσια έκθεση στη λίστα μεγαλοοφειλετών.

* Δεύτερον, για μικρούς και μεσαίους οφειλέτες με χρέη περίπου από 2.000 έως 50.000 ευρώ, που αποτελούν και τη μεγάλη μάζα των πολιτών που προσπαθούν να μείνουν συνεπείς. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικό μέρος του χρέους έχει δημιουργηθεί πριν το 2024, άρα μπορεί να μεταφερθεί στις 72 δόσεις και να μειώσει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση.

* Τρίτον, για οφειλέτες με παλαιά χρέη που τους έχουν ήδη οδηγήσει σε κατασχέσεις. Ειδικά όσοι έχουν σχετικά μικρές οφειλές -της τάξης των 3.000 έως 5.000 ευρώ- έχουν κίνητρο να εξοφλήσουν άμεσα το ένα τέταρτο του χρέους και να εντάξουν το υπόλοιπο στις 72 δόσεις, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αποδέσμευση από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τα επόμενα 5-6 χρόνια.

«Κέρδος» μισή μηνιαία δόση

Το βασικό πλεονέκτημα της νέας ρύθμισης είναι ακριβώς αυτό: μειώνει τη μηνιαία δόση στα παλιά χρέη και κάνει τη συνολική επιβάρυνση πιο διαχειρίσιμη. Για τους οφειλέτες, η μείωση της μηνιαίας καταβολής μπορεί έτσι να φτάσει περίπου στο 30% έως 50%, ανάλογα με το πόσο μεγάλο μέρος της οφειλής έχει δημιουργηθεί πριν από το 2024.

Για παράδειγμα:

* φυσικό πρόσωπο με συνολικό χρέος 7.000 ευρώ, από τα οποία τα 5.000 ευρώ είναι παλαιά, δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσει όλο το ποσό σε 24 δόσεις. Θα μπορεί να βάλει τα 5.000 ευρώ στις 72 δόσεις και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ στις 24, με αποτέλεσμα η συνολική μηνιαία δόση να πέσει περίπου στα 171 ευρώ, αντί για 310 ευρώ που θα πλήρωνε αν όλο το ποσό έμπαινε σε 24 δόσεις.

* αντίστοιχα, για χρέος 4.000 ευρώ, από το οποίο τα 3.000 ευρώ είναι οφειλές προ του 2024, η συνολική μηνιαία δόση μπορεί να υποχωρήσει περίπου στα 95 ευρώ, αντί για 177 ευρώ που θα προέκυπταν μόνο με την πάγια ρύθμιση. Για έναν οφειλέτη με περιορισμένη ρευστότητα, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι καθοριστική.

* σε μεγαλύτερες οφειλές, όπως για παράδειγμα σε μια επιχείρηση με συνολικό χρέος 300.000 ευρώ από τα οποία τα μισά είναι παλαιά, το όφελος αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά στη μηνιαία δόση. Αντί για επιβάρυνση άνω των 13.000 ευρώ τον μήνα, η συνδυαστική χρήση των 72 και 24 δόσεων μπορεί να ρίξει τη δόση σχεδόν στις 9.000 ευρώ.

Με άλλα λόγια, η νέα ρύθμιση δεν αποτελεί μια γενική λύση για όλα τα χρέη. Είναι όμως ένα εργαλείο που, σε συνδυασμό με την πάγια ρύθμιση, μπορεί να κάνει την αποπληρωμή πιο ρεαλιστική για πολλούς οφειλέτες. Το κρίσιμο σημείο είναι να γίνει σωστός διαχωρισμός των οφειλών και να υπολογιστεί εκ των προτέρων αν η νέα, χαμηλότερη δόση είναι πράγματι βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America
Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Κίνα: Startups συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια για να χτίσουν τη νέα Apple
World

Στην Κίνα «εκκολάπτεται» η νέα Apple

Στην κινεζική… Silicon Valley ποντάρει η νέα startup Even Realities - Η πόλη Shenzhen φιλοξενεί μια σειρά από κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες, όπως οι Tencent, Huawei και BYD

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Ο δύσκολος δρόμος προς το «Α»
Economy

Ο δύσκολος δρόμος της Ελλάδας προς το «Α»

Το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων
Economy

Πώς επενδύουν σήμερα οι Έλληνες - Το μάθημα των κρίσεων

Οι διαδοχικές κρίσεις οδήγησαν τους επενδυτές να χτίζουν χαρτοφυλάκιο με καταθέσεις, κρατικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα και χρυσό, μοιράζοντας τον κίνδυνο σε περισσότερες επιλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Δημόσιο: Ποιοι εργαζόμενοι αποκτούν επικουρική ασφάλιση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι εργαζόμενοι αποκτούν επικουρική ασφάλιση

Τι προβλέπει το άρθρο 41 του νόμου για την ισότητα στις αμοιβές για όσους δεν είχαν επικουρική ασφαλιστική κάλυψη

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων – Τι ισχύει από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οι παγίδες του νέου ΕΝΦΙΑ - Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ και τα τετραγωνικά

Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις από κατασχέσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ανδρομάχη Παύλου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Σχεδόν έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Η παράταση επεκτείνει και τις τροποποιητικές

Latest News
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute

Τι δείχνει η έρευνα του OT για Μύκονο, Ρόδο, Κέρκυρα και Χανιά για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America

Ποιες μετοχές ξεχωρίζει η Bank of America ως κερδοφόρες επιλογές

Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

Πού συμφέρει να κάνετε διακοπές το 2026; Οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A
Κόσμος

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A

Η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε μόνιμη ειρήνη και η Ουάσιγκτον φαίνεται για άλλη μια φορά παγιδευμένη

Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Economy

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους
World

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

Η Hasbro μπαίνει στον τομέα των χειροτεχνιών για ενήλικες και της διακόσμησης σπιτιού με την σειρά «Blooms by Play-Doh»

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies