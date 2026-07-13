Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενη η πτώση

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Οι ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή έχουν επανέλθει στις αγορές, επηρεάζοντας σήμερα και το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινείται πτωτικά, μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,27% στις 2.506,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,32% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.370,23 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,93% στις 2.850,91 μονάδες.

Γεωπολιτικές ανησυχίες

Με διαφορετικά δεδομένα κινούνται σήμερα οι αγορές, παγκοσμίως, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας», μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές και στην ενεργειακή ασφάλεια. Οι ανησυχίες αποτυπώνονται μάλιστα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα συμβόλαια του Brent και του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) να καταγράφουν άνοδο άνω του 4,4%

Στο εσωτερικό, η ελληνική αγορά βλέπει για ακόμη μία συνεδρίαση τον τραπεζικό κλάδο να υποχωρεί, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει ενδείξεις πως ήταν έτοιμος να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του οδηγού της ανόδου, με στόχο την προσέγγιση των 2.650 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στα εταιρικά αποτελέσματα, η ανακοίνωση των οποίων ξεκινά στα τέλη του μήνα.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως αποτυπώνεται και στον ημερήσιο τζίρο, ο οποίος διατηρείται σταθερά κοντά στα 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αγορά αναμένει τις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και της ΕΛΧΑ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν με ταχείες διαδικασίες και ενδέχεται να αποτελέσουν το έναυσμα ώστε και άλλες εισηγμένες εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινήσεις το προσεχές διάστημα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι CrediaBank, Alpha Bank, OptimaBank και Βιοχάλκο σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Aegean, ΕΛΧΑ, Κύπρου, Πειραιώς, ΟΤΕ, Cenergy, Jumbo, Εθνική, Τιτάν, Aktor, Metlen και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy ενισχύεται κατά 2,46%, με τις Coca Cola, Allwyn και ΕΥΔΑΠ να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Motor Oil, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ.