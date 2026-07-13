Θεσσαλία: Παρεμβάσεις για νέους αγρότες και σχέδια βελτίωσης

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Τα σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων των νέων αγροτών και των σχεδίων βελτίωσης ανέδειξαν και συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη γενική γραμματέα του ΥπΑΑΤ Αργυρώ Ζέρβα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα προβλήματα που σχετίζονται με τα σημαντικά αυτά προγράμματα και τα σοβαρά προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί από τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων, στις αξιολογήσεις και στις πληρωμές, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των νέων γεωργών που δοκιμάζονται από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τις φυσικές καταστροφές και τις ζωονόσους.

Ζητήθηκε η καταβολή των ενισχύσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους από ζωονόσους και η απλοποίηση των διαδικασιών απαλλαγής τους από υποχρεώσεις

Τι ζήτησε η Θεσσαλία από το ΥπΑΑΤ

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που κατατέθηκαν, περιλαμβάνονται:

Η άμεση παράταση του χρόνου υποβολής της Β΄ δόσης των Νέων Αγροτών (Υπομέτρο 6.1), για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με τις διοικητικές καθυστερήσεις, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παραγωγοί για προβλήματα που οφείλονται στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Η διατήρηση του δικαιώματος επιλογής έτους εξόδου, ΕΑΕ και κύκλου εργασιών, όπως θα ίσχυε σε περίπτωση έγκαιρης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Η μείωση της απαίτησης κύκλου εργασιών της Τυπικής Απόδοσης εισόδου, λόγω των αυξημένων πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί.

Η προτεραιότητα των επιτόπιων ελέγχων των ΔΑΟΚ έναντι των ελέγχων του Monitoring, όταν αυτοί δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα των εκμεταλλεύσεων.

Η καταβολή των ενισχύσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους από ζωονόσους καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών απαλλαγής τους από υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα Παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας», όπου ζητήθηκε η απαλοιφή των υποχρεώσεων των δύο πρώτων ετών λόγω των πραγματικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τις διοικητικές καθυστερήσεις. Επίσης ζητήθηκε η προστασία των πληγέντων κτηνοτρόφων από ζωονόσους, η ευελιξία στην επίτευξη των στόχων των επιχειρηματικών σχεδίων και η αναθεώρηση των απαιτήσεων κύκλου εργασιών.

Τα σχέδια βελτίωσης

Παράλληλα, για τα σχέδια νελτίωσης τέθηκαν ζητήματα όπως:

Η καθιέρωση περιόδου συμμόρφωσης πριν την επιβολή κυρώσεων.

Η ενιαία αντιμετώπιση της Τυπικής Απόδοσης σε όλες τις παρεμβάσεις, με αναγνώριση των νεαρών δένδρων ως παραγωγικών.

Η άμεση αναγνώριση περιπτώσεων ανωτέρας βίας από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους μέσω τεχνικών εκθέσεων και διαθέσιμων διοικητικών στοιχείων.

«Οι προτάσεις που κατατέθηκαν έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την αποφυγή άδικων αποκλεισμών και την επιτάχυνση των πληρωμών προς τους δικαιούχους», επισημαίνεται.

Παράταση για νέους αγρότες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρεται, η πολιτική ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν, ανακοινώνοντας την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για την καταβολή της δεύτερης και τελικής δόσης στους δικαιούχους της Πρόσκλησης του 2021 του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και επιπρόσθετα για τα υπόλοιπα δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στην αναζήτηση λύσεων σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν προκύψει και να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων προς όφελος των δικαιούχων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Περιφέρεια Θεσσαλία ο Δημήτριος Τσέτσιλας, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δρ. Δημήτριο Σταυρίδη, η Προϊσταμένη της ΔΑΟ Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Μαρία Κλεισιάρη-Μπουζούκη και ο Δημήτριος Σοφολόγης Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Λάρισας-πρώην πρόεδρο της ΠΟΣΓ, Μενέλαος Γαρδικιώτης Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ, Δημήτριος Ντογκούλης Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος, Χρήστος Παναγούλης Πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων Π.Ο.Σ.Γ και Μαρία Δημάκου, μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων Π.Ο.Σ.Γ. Από το ΥπΑΑΤ συμμετείχε ο Προϊστάμενος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, Ευθύμιος Τσιατούρας και ο Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτριος Παππάς.