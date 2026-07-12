Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street

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Η πορεία της αμερικανικής οικονομίας θα αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τις διεθνείς αγορές την εβδομάδα που ξεκινά, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν τα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, αλλά και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve όσο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις αγορές.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Τρίτη, όταν ξεκινά επισήμως η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες. Την ίδια ημέρα δημοσιεύεται και ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο, ο οποίος θεωρείται το σημαντικότερο μακροοικονομικό στοιχείο της εβδομάδας.

Οι τράπεζες ανοίγουν την αυλαία

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ανακοινώσεις των JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo και Goldman Sachs, οι οποίες παραδοσιακά σηματοδοτούν την έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, οι επενδυτές θα δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοποθετήσεις των διοικήσεων για την πορεία της οικονομίας, της κατανάλωσης, των επιχειρηματικών επενδύσεων και της πιστωτικής δραστηριότητας. Οι μεγάλες τράπεζες θεωρούνται ένας από τους καλύτερους δεικτοβαρείς μετοχές της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς διαχειρίζονται τεράστιους όγκους συναλλαγών και διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις στην πραγματική οικονομία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Wells Fargo, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις ότι επιστρέφει σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά μετά από δύο διαδοχικά απογοητευτικά τρίμηνα. Η αγορά θα εξετάσει προσεκτικά τόσο την κερδοφορία όσο και την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων.

Από την πλευρά της Goldman Sachs, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επενδυτική τραπεζική, στις δημόσιες εγγραφές (IPO), στις εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) και στη διάθεση των επιχειρήσεων να αντλήσουν νέα κεφάλαια. Το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο στις συναλλαγές δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τις επιδόσεις της.

Τεχνητή νοημοσύνη και επενδύσεις

Ένα ακόμη θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στις τηλεδιασκέψεις των διοικήσεων είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές αναζητούν απτά στοιχεία για τα οικονομικά οφέλη που αποφέρει ήδη η χρήση AI στις επιχειρήσεις, αλλά και για το κατά πόσο οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις σχετικές επενδύσεις ή αρχίζουν να περιορίζουν τις δαπάνες, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών τεχνολογίας τους τελευταίους μήνες και τις αυξανόμενες συζητήσεις γύρω από τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Σειρά παίρνουν Netflix, J.B. Hunt και United Airlines

Η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας θα συμπληρωθεί από τα αποτελέσματα επιχειρήσεων εκτός του τραπεζικού κλάδου.

Η μεταφορική J.B. Hunt αναμένεται να δώσει χρήσιμες ενδείξεις για τη δραστηριότητα στη βιομηχανία και στις εμπορευματικές μεταφορές, ενώ τα αποτελέσματα της Netflix θα προσφέρουν εικόνα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις δαπάνες ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, η United Airlines θα αποτελέσει βαρόμετρο για τη ζήτηση στις αερομεταφορές και στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη θερινή περίοδο.

Ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο της εβδομάδας καταλαμβάνει και η Johnson & Johnson, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη.

Η μετοχή κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς ο κλάδος της υγείας έχει προσελκύσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες. Οι αναλυτές αναμένουν ισχυρές επιδόσεις από τα φαρμακευτικά σκευάσματα Darzalex και Tremfya, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στην εμπορική πορεία του νέου φαρμάκου Icotyde για την ψωρίαση.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα κρίνουν τις προσδοκίες για τη Fed

Εξίσου καθοριστικά θεωρούνται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Την Τρίτη δημοσιεύεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) και μία ημέρα αργότερα ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), ο οποίος αποτελεί πρόδρομο δείκτη για τις μελλοντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο 3,8% τον Ιούνιο από 4,2% τον Μάιο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του μήνα.

Ωστόσο, η εικόνα περιπλέκεται εκ νέου λόγω της αναζωπύρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των νέων προβλημάτων στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει εκ νέου τις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, τις πληθωριστικές πιέσεις τους επόμενους μήνες.

Λιανικές πωλήσεις και βιομηχανική παραγωγή

Το οικονομικό ημερολόγιο ολοκληρώνεται με τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιουνίου, τα οποία θα δώσουν εικόνα για την αντοχή της αμερικανικής κατανάλωσης, καθώς και με τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή, τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τις ενάρξεις κατασκευής νέων κατοικιών.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα επιτρέψουν στους επενδυτές να αξιολογήσουν κατά πόσο η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου συνεχίζει να διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης ή αρχίζει να εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, εξέλιξη που θα επηρεάσει άμεσα τόσο τη στρατηγική της Federal Reserve όσο και τη βραχυπρόθεσμη πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων.