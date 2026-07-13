Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα στις αγορές

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Έντονη νευρικότητα εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα μείωσης κινδύνου. Αρνητικά επιδρά και η ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,21% στις 639 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,09% στις 10.506 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,11% στις 25.038 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,22% στις 8.320 μονάδες.

Στον αντίποδα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς η άνοδος των τιμών του αργού ενισχύει τον κλάδο. Η Shell ενισχύεται κατά 1,8%, η BP κατά 2,7% και η TotalEnergies κατά 2,3%.

Το αρνητικό κλίμα στις αγορές ακολούθησε την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας το Σαββατοκύριακο. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας», μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο και τα αμερικανικά στρατιωτικά αντίποινα που ακολούθησαν.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι η θαλάσσια οδός εξακολουθεί να είναι ανοικτή για τη νόμιμη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αποκλεισμού ενός διαύλου μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές.

Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, με τα συμβόλαια του Brent και του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) να καταγράφουν άνοδο άνω του 4,4%.

Η σημερινή υποχώρηση έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν ανακτήσει μέρος των απωλειών τους. Την ανοδική κίνηση είχαν οδηγήσει κυρίως οι τεχνολογικές εταιρείες και οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με ώθηση από τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση και τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, τα κέρδη αυτά κινδυνεύουν να εξανεμιστούν εάν συνεχιστούν οι πιέσεις στις αγορές τις επόμενες συνεδριάσεις.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρίσκεται και η προγραμματισμένη ομιλία του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Ίζαμπελ Σνάμπελ, αργότερα μέσα στην ημέρα.