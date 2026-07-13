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Κωτσόβολος: Ενισχύει το K2B με νέο B2B portal και ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις

Με το καινούργιο B2B portal η Κωτσόβολος ενισχύει την παρουσία της στην αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις

Business 13.07.2026, 10:00
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Κωτσόβολος: Ενισχύει το K2B με νέο B2B portal και ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις
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Σε υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για επιχειρήσεις επενδύει η Κωτσόβολος μέσα από το νέο B2B portal b2b.kotsovolos.gr.

Εκεί, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε ειδικές τιμές, προσωποποιημένες προτάσεις, λύσεις και εργαλεία που καλύπτουν τις ανάγκες για κάθε τύπο επιχείρησης, στο πλαίσιο των B2B υπηρεσιών που προσφέρει με το «K2B – Business empowerment by Kotsovolos».

Το K2B απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρικούς πελάτες, προσφέροντας λύσεις που εκτείνονται από τον καθημερινό τεχνολογικό εξοπλισμό γραφείου έως πιο εξειδικευμένες προτάσεις για hospitality, retail, construction, digital signage και επαγγελματικά projects.

Τι λύσεις προσφέρει το νέο portal

Στο νέο portal απλοποιείτε και να επιταχύνετε τις επαγγελματικές σας αγορές, αφού ο σχεδιασμός του βασίζεται σε B2B-first λογική.

Με το b2b.kotsovolos.gr μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (split payment) και να διαχειρίζεστε καλύτερα το cash flow σας. Το portal σας δίνει επίσης πρόσβαση σε εξατομικευμένη τιμολόγηση και σε συλλογές προϊόντων που οργανώνονται ανά επαγγελματικό κλάδο.

Για εξοικονόμηση χρόνου έχετε τη δυνατότητα να κάνετε γρήγορες ή μαζικές παραγγελίες, με πλήρη ορατότητα στους πιστωτικούς όρους και στο invoicing.

Παράλληλα, μπορείτε να διαμορφώσετε bundles ή να καταθέσετε αίτημα για projects, ενώ με τα ψηφιακά εργαλεία του portal διαχειρίζεστε εύκολα τις επαναλαμβανόμενες προμήθειες και με ένα κλικ βλέπετε το ιστορικό των παραγγελιών σας.

Με την εγγραφή στο b2b.kotsovolos.gr απολαμβάνετε επίσης ταχύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευελιξία, αφού οι παραδόσεις και οι εγκαταστάσεις προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Στο κομμάτι της εξυπηρέτησης θα βρείτε ένα σύγχρονο μοντέλο που συνδυάζει την ευκολία του digital self-service με την αμεσότητα της ανθρώπινης υποστήριξης, μέσα από την εξειδικευμένη ομάδα K2B. Έτσι, έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικών αγορών, η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Κωτσόβολος

Στο επίκεντρο της Κωτσόβολος οι επιχειρήσεις

Μέσα από έργα και συνεργασίες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, το K2B της Κωτσόβολος καλύπτει ήδη στην πράξη ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών, από τον καθημερινό επαγγελματικό εξοπλισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λύσεις επίπλων κουζίνας & δωματίων και ενέργειας & εξοικονόμησης για τον οικοδομικό κλάδο έως πιο σύνθετες εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης σε επιχειρήσεις retail και hospitality.

Η πρόταση του K2B αξιοποιεί τη δύναμη και την εμπειρία της Κωτσόβολος, ώστε κάθε επιχείρηση, παντού, όπου κι αν βρίσκεται, να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης, με 135 σημεία πώλησης και 15 K2B Spots σε περισσότερες από 60 πόλεις.

Με την ενίσχυση του K2B η Κωτσόβολος αποσκοπεί στη διεύρυνση της παρουσίας της πέρα από το παραδοσιακό retail, επενδύοντας σε υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για επιχειρήσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για την δυνατότητα εγγραφής σας, επισκεφτείτε το νέο B2B Portal από τον Κωτσόβολο

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