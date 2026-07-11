 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι

Ισχυρό παραμένει το story των ελληνικών μετοχών - Οι εκτιμήσεις των ξένων και οι εκλογές

Xρηματιστήριο Αθηνών 11.07.2026, 19:46
Σχολιάστε
Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει εικόνα «bull market» και οι όποιες κατοχυρώσεις κερδών απορροφώνται εύκολα, ενώ θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για το β΄ εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανατραπεί δραματικά το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

H Goldman Sachs δηλώνει «ταύρος» για το Euronext Athens και συγκαταλέγει το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση τις τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, από 2.500 πριν.

Σημειώνει ότι η ελληνική αγορά στηρίζεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές των τραπεζών. Το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται στο 10,5x, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με την Bank of America.

Εκτιμά ότι η επόμενη φάση της αγοράς δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην επαναξιολόγηση των πολλαπλασιαστών. Θα χρειαστεί αύξηση κερδών, ισχυρές ταμειακές ροές, μερίσματα και συνέπεια στα επιχειρηματικά πλάνα.

χρηματιστήριο Αθηνών

Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων, με αιχμή την αναδιάρθρωση των δεικτών, τις τράπεζες και τις ελκυστικές αποτιμήσεις. Εκτιμά ότι η πιθανή είσοδος ελληνικών τίτλων στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να φέρει εισροές κεφαλαίων 1 δισ. δολάρια.

Η θετική αυτή αξιολόγηση βασίζεται και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική εικόνα έχει ενισχυθεί αισθητά, με το δημόσιο χρέος να αποκλιμακώνεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις και με την Ελλάδα να έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων των προγραμμάτων στήριξης.

Καταλυτικό ρόλο στις προοπτικές της αγοράς αποδίδει η JP Morgan και στην απόφαση του MSCI να προχωρήσει στην επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την υποβάθμιση του 2013.

Οι εκτιμήσεις της Optima Bank

H Optima Bank παραμένει θετική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σημειώνει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ενισχυθεί περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο έναντι των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αγορών. Η υπεραπόδοση αυτή στηρίζεται στο ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη συμπίεση του ρίσκου χώρας, στις εισροές ξένων επενδυτών και στην προοπτική περαιτέρω αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς μέσω της ένταξης στο οικοσύστημα της Euronext.

Παρά το ράλι, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Σύμφωνα με την Optima, ο δείκτης τιμής προς κέρδη για το 2026 έχει ανέβει στις 12,3 φορές, από 10,4 φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο παραμένει με discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Αντίστοιχα, ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργική κερδοφορία διαμορφώνεται στις 8,4 φορές, με discount 13%, ενώ η μερισματική απόδοση του ΧΑ εκτιμάται στο 3,8% για το 2026, υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι κορυφαίες επιλογές της Optima για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι η Πειραιώς, η METLEN, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Eurobank, η Allwyn και η Titan.

Οι εκλογές

Με το χρηματιστήριο να «καλπάζει» σε νέα υψηλά 17 ετών, πολλοί αναρωτιούνται πότε οι επενδυτές, κυρίως οι ξένοι, θα αρχίσουν να «ασχολούνται» με τον πολιτικό κίνδυνο, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ο σχηματισμός κυβέρνησης, είναι πολύ δύσκολος.

H JP Morgan υπογραμμίζει ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης του Χ.Α και σημειώνει ότι η αγορά προσδοκά συνέχιση της οικονομικής πολιτικής.

Επίσης η Goldman Sachs σημειώνουν ότι οι αγορές της Ελλάδος, Ισπανίας και Ιταλίας (έχουν και οι τρεις χώρες εθνικές εκλογές) δεν πρέπει να ανησυχούν (ακόμα) για πολιτικό κίνδυνο.

Για την Ελλάδα επισημαίνει ότι όπως ήταν αναμενόμενο, προεκλογικά, όλα τα κύρια κόμματα αντιτίθενται στην ανάγκη σχηματισμού συνασπισμού, αλλά αυτή η θέση πιθανότατα θα επανεκτιμηθεί μετά τις εκλογές, καθώς το πιο πιθανό αποτέλεσμα με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις θα ήταν ένας συνασπισμός μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Οι τράπεζες

Παρά το ράλι τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους δείκτες STOXX και FTSE φέτος τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI το 2027.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται περίπου στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η μέση μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 5,6% το 2027.

Η UBS διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις συστημικές τράπεζες, θεωρώντας ότι η πιστωτική ανάπτυξη, οι στρατηγικές εξαγορές και η ισχυρή κερδοφορία συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις.

Η Deutsche Bank προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς εκτιμά ότι εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να επωφελούνται από ένα ισχυρότερο μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, οι επενδύσεις ενισχύονται και η πιστωτική επέκταση διατηρεί υψηλούς ρυθμούς, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές τράπεζες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, έχουν ακόμη δρόμο ανόδου, σημειώνει ο αμερικανικός οίκος Jefferies και δηλώνει αγοραστής. Υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να αποτιμώνται με discount περίπου 15% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, παρά τη σημαντική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας. Η Jefferies εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε ένα νέο στάδιο διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Ανανεώνει την «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες η Axia-Alpha Finance και «βλέπει» ισχυρό story και νέο ράλι.

Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για την κερδοφορία και του χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων CoE, βλέποντας νέο ράλι έως και 27%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν
Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Η AI πυροδοτεί εισροές-ρεκόρ στα αμοιβαία κεφάλαια
Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη για το καλάθι κρατά χαμηλά τα περιθώρια
Τρόφιμα – ποτά

Τζίρος και περιθώρια: Η δύσκολη εξίσωση στα σούπερ μάρκετ

Το καθαρό περιθώριο κέρδους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο 1,1% το 2025 - Ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα κέρδη

Δημήτρης Χαροντάκης
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street

Τράπεζες, πληθωρισμός και αποτελέσματα βάζουν σε δοκιμασία τις αγορές

Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος

Στα εταιρικά ομόλογα στρέφονται οι εταιρείες AI - Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Βig Tech χρηματοδοτούν την ΑΙ, οι εταιρείες τσιπ... κερδίζουν

Το αποτέλεσμα είναι μια «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», σύμφωνα με την Bank of America

Δημήτρης Σταμούλης
Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Η AI πυροδοτεί εισροές-ρεκόρ στα αμοιβαία κεφάλαια

Η αισιοδοξία για την AI οδήγησε τους επενδυτές στα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK
Markets

AKTOR και ElvalHalcor σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK

Δύο «πυκνές» εβδομάδες στο Euronext Athens με δυο σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου - Τι βλέπει η επενδυτική κοινότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Latest News
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί

Η οικονομική ανεξαρτησία γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Γενιά Ζ. Με τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών να εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι νέοι παραμένουν στο πατρικό, αναβάλλοντας τα παραδοσιακά ορόσημα της ενήλικης ζωής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών

Περίπου 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια μιας 10ετούς μεταβατικής περιόδου στην ΑΙ σύμφωνα με την Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street

Τράπεζες, πληθωρισμός και αποτελέσματα βάζουν σε δοκιμασία τις αγορές

Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

Η Κίνα επιχειρεί να βάλει φρένο στην υπερβολική απονομή κορυφαίων πιστοληπτικών βαθμίδων, μετά τις στρεβλώσεις που αποκάλυψε η κρίση στην αγορά ακινήτων

Καύσιμα: Γιατί θα φτάσουν…μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια
Economy

Γιατί θα φτάσουν...μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια

Η επικοινωνιακή λογική Μητσοτάκη και η...βαριά φορολογία που δεν αλλάζει η κυβέρνηση της ΝΔ

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Posokanei το «καλάθι του λουόμενου» – Ο πληθωρισμός στην… εξίσωση της παραλίας
Economy

Posokanei το «καλάθι του λουόμενου»

Η καλοκαιρινή απόδραση για μια βουτιά στη θάλασσα έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρή οικονομική εξίσωση για τη μέση ελληνική οικογένεια - Δύσκολη η μάχη με την ακρίβεια

Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου
World

Πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ

«Δημοψήφισμα» για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ποιοι διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ισραήλ

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις
Κόσμος

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις

Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποιούν επιθέσεις χρησιμοποιώντας ευρέως drones

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112
Επικαιρότητα

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Γκουτέρες: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση και σε αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Επικαιρότητα

Γκουτέρες: Καταστροφική η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» - Το χρονικό της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης

Θερινές εκπτώσεις: Επίσημη πρώτη την Δευτέρα 13 Ιουλίου
Economy

Ξεκινούν αύριο οι εκπτώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Μέχρι πότε διαρκούν οι θερινές εκπτώσεις - Το άνοιγμα της Κυριακής και τα σημεία «κλειδιά»

Ευρωπαϊκή οικονομία: Γιατί οι χρηματιστηριακές αγορές της ΕΕ αποτελούν ευκαιρία
World

Η οικονομία της ΕΕ είναι σε χάος αλλά οι μετοχές της αποτελούν ευκαιρία

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου δεν αντανακλούν την οικονομία της, υπογραμμίζει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν

Τι αναφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν – Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ – Το Πακιστάν εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies