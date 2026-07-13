Φυσικό αέριο: Ρεκόρ αγορών της Ευρώπης το α’ εξάμηνο

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Μεγαλύτερες από ποτέ ήταν οι ποσότητες LNG που εισήγαγε η Ευρώπη από το Yamal της Ρωσίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, απορροφώντας σχεδόν το σύνολο της παραγωγής των σιβηρικών εγκαταστάσεων, λίγο πριν πριν τεθεί σε ισχύ η καθολική απαγόρευση της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού αερίου.

Οι αγορές της ΕΕ από τη μονάδα Yamal LNG, της Novatek, έφτασαν το ρεκόρ των 9,89 εκατομμυρίων τόνων κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους ήτοι 18% περισσότερο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, γράφουν οι FT, ποσότητες ενδεικτικές του βαθμού στον οποίο και η ίδια η εγκατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αγορές της Ευρώπης.

Η Ευρώπη ενδέχεται να έχει πληρώσει έως και 6 δισ. ευρώ για αυτές τις αποστολές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης Urgewald.

Οι κύριοι Ευρωπαίοι αγοραστές ήταν η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία, οι οποίες εισήγαγαν 3,6 εκατομμύρια, 2,9 εκατομμύρια και 2,7 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα από το Yamal κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Kpler.

Στο πλαίσιο των δασμώντης ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας που απαγορεύονται ήδη οι αγορές ρωσικού LNG βάσει βραχυπρόθεσμων συμβολαίων, κάθε φορτίο του Yamal με προορισμό την Ευρώπη απαιτεί επιβεβαίωση από την τελωνειακή αρχή της εισάγουσας χώρας ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε βάσει μακροπρόθεσμου συμβολαίου.

Το Yamal

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της ΕΕ στις μακροπρόθεσμες εισαγωγές ρωσικού LNG. Αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικούς προορισμούς. Το αέριο μέσω αγωγών θα απαγορευτεί αργότερα μέσα στον ίδιο χρόνο.

Η προθυμία της Ευρώπης να δεχτεί φορτία από το Yamal ήταν κρίσιμη για το ίδιο το έργο, το οποίο βρίσκεται στη ρωσική Αρκτική.

Ενώ η Ευρώπη έλαβε περισσότερο LNG από το Yamal κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι όγκοι με προορισμό την Ασία μειώθηκαν κατά 74%, σε λίγο περισσότερο από 510.000 τόνους.

Οπως επισημαίνουν οι FT, τα σκάφη κλάσης πάγου που μεταφέρουν την παραγωγή του Yamal εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία για επισκευές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από το ναυπηγείο της Damen στη Βρέστη της Γαλλίας και τη Fayard A/S στη Δανία.

«Το Yamal LNG εξαρτάται από έναν μικρό, εξειδικευμένο στόλο, από ευρωπαϊκά λιμάνια και ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να διατηρεί τη ροή των εξαγωγών. Η Ευρώπη συνεχίζει να παρέχει και τα τρία», δήλωσε ο Rötters της Urgewald.

Το Yamal, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2017, παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου αερίου της Ρωσίας, με ονομαστική δυναμικότητα σχεδιασμού 17,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως, αν και η πραγματική παραγωγή συχνά υπερβαίνει αυτό το επίπεδο.

Εκτός από τη Novatek, που είναι ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης, μερίδια στο έργο κατέχουν η γαλλική TotalEnergies και η κινεζική CNPC.

Τον Φεβρουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Patrick Pouyanné, δήλωσε ότι ο όμιλος, ο οποίος κατέχει μακροπρόθεσμα συμβόλαια εξαγωγής στο Yamal, ενδέχεται να αναγκαστεί να σταματήσει τις εξαγωγές αερίου όχι μόνο προς την ΕΕ αλλά και από το έργο συνολικά, επικαλούμενος «ασάφειες» στην απαγόρευση της ΕΕ.