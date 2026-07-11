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Eni: Ο CEO προβλέπει ότι το πετρέλαιο ίσως ξεφύγει από το τρέχον εύρος τιμών έως αρχές 2027

Η μακροπρόθεσμη λύση είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ​και των διαδρομών εφοδιασμού, τόνισε ο Ντεσκαλτζί

Πετρέλαιο 11.07.2026, 16:33
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Eni: Ο CEO προβλέπει ότι το πετρέλαιο ίσως ξεφύγει από το τρέχον εύρος τιμών έως αρχές 2027
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Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα ξεφύγει από το εύρος των περίπου 80-100 δολαρίων το αργότερο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και μειώνοντας τη ζήτηση ενέργειας, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, δήλωσε ο Κλάουντιο Ντεσκαλτζί, διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού κρατικού ομίλου Eni.

Η Eni έχει περιορισμένη έκθεση στη Μέση Ανατολή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στον τομέα της εξόρυξης βρίσκεται στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική

Η αποδέσμευση αποθεμάτων έχει συμβάλει στο να διατηρηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου σε μεγάλο βαθμό εντός αυτού του εύρους ⁠μέχρι στιγμής, ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Il Sole 24 Ore» που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Η στρατηγική αυτή ενέχει ​αυξανόμενους κινδύνους, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα είναι περιορισμένα, ανέφερε.

«Η μακροπρόθεσμη λύση είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ​και των διαδρομών εφοδιασμού», σημείσε στη συνέντευξή του προσθέτοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με τον ρυθμό μείωσης να επιταχύνεται στα 4,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, ως αποτέλεσμα των διαταραχών που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μικρή η έκθεση της Εni στη Μέση Ανατολή

Ο CEO της Eni ανέφερε ότι οι χώρες θα πρέπει να επικεντρωθούν στους παραγωγούς της βόρειας και της υποσαχάριας Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από ελεγχόμενες θαλάσσιες διαδρομές.

Η Eni έχει περιορισμένη έκθεση στη Μέση Ανατολή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στον τομέα της εξόρυξης βρίσκεται στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργείται από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων έχουν αυξήσει την επείγουσα ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

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