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Φυσικό αέριο: Η μεγάλη στροφή της Ελλάδας σε LNG και ο γρίφος του ρωσικού αερίου

Ρεκόρ στις ροές από φυσικό αέριο κατά το πρώτο εξάμηνο, κυριαρχία του αμερικανικού LNG και νέος ρόλος για την Ελλάδα, αλλά με ανοιχτό ακόμη το κεφάλαιο της ρωσικής τροφοδοσίας.

Φυσικό αέριο 08.07.2026, 07:00
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Φυσικό αέριο: Η μεγάλη στροφή της Ελλάδας σε LNG και ο γρίφος του ρωσικού αερίου
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

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Οι εισαγωγές LNG, κυρίως αμερικανικού, αυξάνονται, οι υποδομές σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη ενισχύουν τη θέση τους, οι εξαγωγές προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη εντείνονται,  αλλά ο αγωγός TurkStream κρατά ανοιχτή τη …ρωσική πόρτα.  Αυτά προκύπτουν από τα δεδομένα του ΔΕΣΦΑ και την ανάλυση του Green Tank  για την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εικόνα που δίνουν τα στοιχεία αποτυπώνει δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία πλευρά, η χώρα ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αυξάνοντας τις ροές εισαγωγών και εξαγωγών φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά όμως, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της παρουσίας ρωσικού αερίου στο ελληνικό σύστημα και τον ρόλο του στην ενεργειακή μετάβαση.

Φυσικό αέριο: Άνοδος 14,7% στις εισαγωγές

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 43,07 TWh (τεραβατώρες), αυξημένες κατά 14,76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.  Βασική πύλη εισόδου παραμένει ο Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, μέσω του οποίου εισήχθησαν 18,61 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 43% των συνολικών εισαγωγών ενώ ακολουθεί το Σιδηρόκαστρο με 15,47 TWh, μέσω του οποίου εισάγεται αέριο από τον αγωγό TurkStream και η Νέα Μεσημβρία με  5,53 TWh. Παράλληλα, αυξανόμενη σημασία άρχισε να αποκτά ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης  LNG (FSRU) Αλεξανδρούπολης,  καθώς στο πρώτο εξάμηνο του 2026 διοχέτευσε στο σύστημα 3,46 TWh, ποσότητα υπερτριπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

70% αμερικανικό LNG στη Ρεβυθούσα

Η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας παραμένει κεντρικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς.  Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο προμηθευτή LNG μέσω Ρεβυθούσας, με 12,67 TWh, καλύπτοντας περίπου το 70% των συνολικών ποσοτήτων LNG που εισήχθησαν από τον τερματικό σταθμό.  Ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh ενώ μικρότερες συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από την Αλγερία, την Αίγυπτο και τη Μαυριτανία.  Παράλληλα, η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο του 2024.

Η ρωσική δίοδος μέσω TurkStream

Οι αριθμοί καταδεικνύουν μια αγορά στην οποία το LNG έχει πλέον κεντρικό ρόλο, αν και οι αγωγοί εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος της τροφοδοσίας της χώρας. Έτσι, παρά τον μηδενισμό της παρουσίας ρωσικού LNG,   ρωσικό αέριο εξακολουθεί να εισέρχεται στη χώρα μέσω αγωγών. Το ζήτημα που θέτει το Green Tank είναι ότι η παρουσία αυτών των ποσοτήτων στις εισαγωγές δεν ταυτίζεται απαραίτητα με αντίστοιχη εγχώρια κατανάλωση, καθώς μέρος τους φαίνεται να εξάγεται προς γειτονικές αγορές μέσω των διασυνδέσεων της χώρας.

Οι μισές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου επανεξάγονται

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Green Tank, τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου  έφτασαν τις 7,35 TWh (από τις συνολικές εισαγωγές των  15,5 TWh),  δηλαδή στο 47,5% των εισαγωγών.   Έτσι, οι καθαρές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου διαμορφώθηκαν σε περίπου 8,2 TWh, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών για το συγκεκριμένο διάστημα. Συνολικά, τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ κατέγραψαν σημαντική αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το τέλος του ρωσικού αερίου

Η συζήτηση για το ρωσικό φυσικό αέριο εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο πλήρους απεξάρτησης από τις ρωσικές προμήθειες έως το τέλος του 2027. Σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση για την ευρωπαϊκή αγορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), η Ελλάδα, παραμένει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να λαμβάνουν ποσότητες ρωσικού αερίου μέσω αγωγών. Για τη χώρα μας, το υφιστάμενο συμβόλαιο προμήθειας των ποσοτήτων που  εισέρχονται μέσω  TurkStream αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027. Όπως αναφέρει η έκθεση η Ελλάδα εισάγει ετησίως από 4 ως 7 bcm ρωσικού αερίου, η Ουγγαρία και η Σλοβακία από 12 ως 19 bcm. Επίσης,  ρωσικό LNG βάσει παλαιών συμφωνιών εξακολουθεί να εισάγεται σε Γαλλία (6-9,5 bcm ετησίως), Ισπανία (5,8 bcm), Βέλγιο (7,5-12 bcm) και Ολλανδία (1,5-3 bcm).

Οι δύο ελληνικές ενεργειακές πύλες των Βαλκανίων

Ενόψει της διακοπής των ρωσικών ροών από το 2028, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στρέφονται σε αυξημένη αξιοποίηση των υποδομών LNG. Ο ACER εκτιμά ότι η διαθέσιμη δυναμικότητα των τερματικών της περιοχής –  με την Ελλάδα να κατέχει κομβική θέση λόγω  Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης –  μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών που θα προκύψουν από την απουσία ρωσικού αερίου, αν και η πραγματική συμβολή τους θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, την εμπορική πρόσβαση στις υποδομές και την επάρκεια των δικτύων μεταφοράς προς τις χώρες τελικής κατανάλωσης.

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