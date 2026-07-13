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Καύσιμα: Ψαλιδισμένες οι μειώσεις των διυλιστηρίων στην αντλία

Οι μειώσεις στα καύσιμα από τα διυλιστήρια θα φτάσουν ψαλιδισμένες στα πρατήρια λόγω της υψηλής φορολογίας

Πετρέλαιο 13.07.2026, 07:00
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Καύσιμα: Ψαλιδισμένες οι μειώσεις των διυλιστηρίων στην αντλία
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Μέσα στις επόμενες ημέρες τα διυλιστήρια αναμένεται να προχωρήσουν στις μειώσεις των τιμών στα καύσιμα. Πρόκειται για την  αναγγελία που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή και σύμφωνα με την οποία ζήτησε από τα δύο διυλιστήρια να χρηματοδοτήσουν μειώσεις στις τιμές στα καύσιμα.

Οι μειώσεις, όπως έγινε γνωστό, θα είναι 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και οι συγκεκριμένες μειώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος του Αυγούστου.

Το κόστος της χρηματοδότησης από τις μειώσεις που θα κάνουν τα διυλιστήρια ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μετά την αναγγελία Μητσοτάκη έσπευσε να εξειδικεύσει την παρέμβαση. Άξιο επισήμανσης είναι πώς μέχρι στιγμής τόσο η HELLENiQ ENERGY όσο και η Motor Oil, οι δύο ενεργειακοί όμιλοι με τα διυλιστήρια στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη της HELLENiQ ENERGY και Κόρινθος της Motor Oil) δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως.

Πώς θα γίνει η μείωση στα καύσιμα

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς πετρελαιοειδών οι μειώσεις των δύο διυλιστηρίων θα γίνουν τεχνικά όπως συνέβη και με την κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου. Δηλαδή οι δύο ενεργειακοί όμιλοι θα κρατούν μόνιμα τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ χαμηλότερα κατά 10 λεπτά και 5 λεπτά του ευρώ, αντίστοιχα απορροφώντας ουσιαστικά μέρος των αυξήσεων από τις τιμές του Platts.

Οι δύο ενεργειακοί όμιλοι ουσιαστικά με την κίνηση αυτή θα λειτουργούν ένα άτυπο πλαφόν στις τιμές με τις οποίες πωλούν στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και εκείνες με τη σειρά τους στα βενζινάδικα. Ένα μέτρο το οποίο, όπως έχει σημειώσει ο ΟΤ, έχει ημερομηνία λήξης… Το ό,τι τα διυλιστήρια θα διατηρούν ένα «μαξιλάρι» δεν σημαίνει ότι δεν θα ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα.

Οι φόροι καταπίνουν τις μειώσεις

Ωστόσο, τα διυλιστήρια μπορεί πράγματι να προχωρήσουν στις μειώσεις στις τιμές με τις οποίες πωλούν στην αγορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Ωστόσο, η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση στην αμόλυβδη βενζίνη που αγγίζει το 57% έχει σαν αποτέλεσμα τα διυλιστήρια να αδυνατούν να καθορίσουν το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής του καυσίμου.

Καύσιμα

Με πιο απλά λόγια από τη μείωση των 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο τα περίπου 6 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο θα τα ρουφήξει… η υψηλή φορολογία. Όπως προκύπτει από το γράφημα του ΟΤ το 56,58% της τελικής τιμής διαμορφώνεται από του φόρους και λοιπά τέλη του ελληνικού δημοσίου.

Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με τη μείωση των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Καύσιμα

Και στο πετρέλαιο κίνησης σχεδόν το 46%, όπως προκύπτει από το γράφημα του ΟΤ, της τελικής τιμής διαμορφώνεται από τους φόρους.

Άρα στην προκειμένη περίπτωση τα περίπου 2,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο της μείωσης θα πάνε υπέρ φόρων…

Όπως και να έχει η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Μία κίνηση η οποία θα είχε σε μόνιμη βάση όφελος για την ελληνική οικονομία. Όφελος το οποίο θα επέστρεφε πολλαπλάσιο στα κρατικά ταμεία.

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