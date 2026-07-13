ΤτΕ: Το νέο Γενικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τη νέα του σύνθεση συγκροτήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή για νέα εξαετή θητεία.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο επαναδιορισμός του κ. Στουρνάρα ισχύει από τις 27 Ιουνίου 2026, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 33/9.6.2026 (ΦΕΚ Α’ 89/9.6.2026), ενώ η ορκωμοσία του πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Γενικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Εκτός από τον Γιάννη Στουρνάρα, στο νέο σχήμα συμμετέχουν οι Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης και Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ως υποδιοικητές, ενώ μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής είναι οι Βασίλειος Κωτσοβίλης, Παναγιώτης Τσακλόγλου και Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ.

Στο Γενικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ως σύμβουλοι οι Γεώργιος Ε. Καββαθάς, Γεώργιος Ι. Καρανίκας, Ιωάννης Δ. Μασούτης, Θεοδόσιος Σ. Πανάικας, Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος και Ιωάννης Α. Ρέτσος.

Η ορκωμοσία Στουρνάρα στην ΤτΕ

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Στουρνάρας ορκίστηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 , ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, ο Γιάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι την ανανέωση της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής στις 25 Μαΐου 2026.

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εισηγηθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης του κ. Στουρνάρα, σχετικά με την πρόταση επαναδιορισμού του στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, αλλά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας», επισήμανε τότε στην ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης.