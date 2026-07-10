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Γιάννης Στουρνάρας: Η Μέση Ανατολή, οι τράπεζες, το RRF και το σχέδιο για περισσότερη Ευρώπη

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στο συνέδριο του Economist για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της ελληνικές οικονομίας

Τράπεζες 10.07.2026, 10:57
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Γιάννης Στουρνάρας: Η Μέση Ανατολή, οι τράπεζες, το RRF και το σχέδιο για περισσότερη Ευρώπη
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Η αβεβαιότητα και όχι ο κίνδυνος είναι η λέξη που περιγράφει καλύτερα το σημερινό διεθνές περιβάλλον, είπε ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Εξήγησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, τις τιμές της ενέργειας και την πορεία της οικονομίας, καθώς η εικόνα μεταβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο», είπε ο Γιάννης Στουρνάρας σχολιάζοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Γιάννης Στουρνάρας για την ενέργεια

Ο κ. Στουρνάρας υπενθύμισε ότι η αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί στις ενεργειακές τιμές μετά τις 17 Ιουνίου δημιούργησε προσδοκίες για υψηλότερη ανάπτυξη και χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Την ίδια περίοδο ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε περισσότερο από όσο ανέμενε η αγορά, φτάνοντας στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% τον Μάιο.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέτρεψε ξανά το σκηνικό. Η Ευρώπη, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, επηρεάζεται άμεσα από κάθε αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα οι τιμές να αντιδρούν σχεδόν ακαριαία. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την πορεία του Brent, το οποίο κινήθηκε από τα περίπου 70 δολάρια πάνω από τα 80 μέσα σε λίγες ημέρες.

«Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη συνολική κατανομή ευρωπαϊκών πόρων, ενώ συνεχίζει να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις»

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο», είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για έναν συμβατικό κίνδυνο που μπορεί να υπολογιστεί, αλλά για μια κατάσταση αβεβαιότητας με άγνωστες παραμέτρους. Γι’ αυτό και, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να χαραχθεί μια άκαμπτη πολιτική απέναντι σε τόσο ρευστές συνθήκες.

Γιάννης Στουρνάρας

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα στο συνέδριο του Economist

Η επόμενη ημέρα μετά το RRF

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος απάντησε και στο ερώτημα που τίθεται όλο και συχνότερα για το τι θα ακολουθήσει όταν ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη συνολική κατανομή ευρωπαϊκών πόρων, ενώ συνεχίζει να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, δεν προμηνύει απότομη επιβράδυνση μετά τη λήξη του RRF.

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η Ένωση διαθέτει άφθονες αποταμιεύσεις, όμως σημαντικό μέρος αυτών κατευθύνεται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων

Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε και την πορεία της τραπεζικής χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι η πιστωτική επέκταση κινείται σήμερα με ταχύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ. Για τον ίδιο, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούν πλέον ενεργά την οικονομία.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να χαρακτηρίσει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο μια επιτυχημένη ιστορία της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, οι τράπεζες διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα και οι βασικοί δείκτες τους βρίσκονται σε επίπεδα καλύτερα από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Οι καταθέσεις υπάρχουν, οι επενδύσεις λείπουν

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε στις προκλήσεις της Ευρώπης. Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η Ένωση διαθέτει άφθονες αποταμιεύσεις, όμως σημαντικό μέρος αυτών κατευθύνεται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων αντί να χρηματοδοτεί επενδύσεις στο εσωτερικό της.

Η απάντηση, όπως είπε, βρίσκεται στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης. Έτσι θα περιοριστεί ο κατακερματισμός, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη αγορά και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι διαθέσιμοι πόροι, πρόσθεσε, πρέπει να διοχετευθούν στην ψηφιακή οικονομία, στην πράσινη μετάβαση και στην άμυνα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας επικαλέστηκε μάλιστα μια γνωστή φράση του Λένιν, λέγοντας ότι “αν θέλεις να καταστρέψεις ένα έθνος, υποτίμησε το νόμισμά του”.

Στο ίδιο μήκος κύματος τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική και δημοσιονομική αξιοπιστία, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών και στην ανάπτυξη. Αντίθετα, όπως είπε, η διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού λειτουργεί προς όφελος των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, ενώ δημιουργεί συνθήκες για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Ο Γιάννης Στουρνάρας επικαλέστηκε μάλιστα μια γνωστή φράση του Λένιν, λέγοντας ότι “αν θέλεις να καταστρέψεις ένα έθνος, υποτίμησε το νόμισμά του”. Όπως ανέφερε, το μάθημα αυτό παραμένει επίκαιρο, καθώς η σταθερότητα των τιμών και η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής αποτελούν προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στο ίδιο πνεύμα αναφέρθηκε και στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, σημειώνοντας ότι και η ιστορία έχει δείξει τη σημασία της νομισματικής σταθερότητας, επιμένοντας πως η δημοσιονομική και η νομισματική αξιοπιστία δεν συγκρούονται, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά.»

Γιάννης Στουρνάρας

Ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να αναζητήσει νέο σχέδιο, καθώς ήδη διαθέτει τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα ως οδικό χάρτη

«Περισσότερη Ευρώπη», λέει ο Γιάννης Στουρνάρας

Ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να αναζητήσει νέο σχέδιο, καθώς ήδη διαθέτει τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα ως οδικό χάρτη. Εκείνο που λείπει, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ταχύτητα στην εφαρμογή τους και μεγαλύτερη πολιτική φιλοδοξία.

Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών δεν απαιτεί να περιμένει η Ευρώπη την ιδανική συγκυρία.

Εκτίμησε ότι οι πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς και τον κινεζικό μερκαντιλισμό καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Υπενθύμισε ότι το κοινό ευρωπαϊκό χρέος του Next Generation EU απέδειξε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίστοιχων εργαλείων για την άμυνα, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών δεν απαιτεί να περιμένει η Ευρώπη την ιδανική συγκυρία. Όπως είπε, τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την ενιαία αγορά λειτουργούν στην πράξη σαν εσωτερικοί δασμοί, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και απομακρύνοντας επενδυτικά κεφάλαια προς μεγαλύτερες και πιο ρευστές αγορές.

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