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ΕΛ.Α.Σ: Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

Τα πρόσωπα-κλειδιά της ΕΛ.Α.Σ.: Κορυφαίοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί και γνωστοί επιχειρηματίες αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση της οικονομικής ατζέντας του νέου φορέα.

Πολιτική 13.07.2026, 10:00
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ΕΛ.Α.Σ: Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

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Το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και ο πυρήνας του μελλοντικού κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., αρχίζει να παίρνει μορφή μέσα από τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στον τομέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα 55 στελέχη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, προερχόμενα από τον χώρο της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τις προγραμματικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση του κυβερνητικού του προγράμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα με κυβερνητική εμπειρία, πανεπιστημιακοί, γνωστοί επιχειρηματίες και στελέχη της πραγματικής οικονομίας, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό οικονομικό επιτελείο.

Οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η παρουσία του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, επίκουρου καθηγητή Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. Ο πανεπιστημιακός οικονομολόγος θεωρείται από τα βασικά στελέχη που θα επεξεργαστούν το δημοσιονομικό και φορολογικό πρόγραμμα του κόμματος. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια Warwick και Sciences-Po, ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέση από την οποία συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής σε μια περίοδο κρίσης και ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με αντικείμενο την παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής και των μακροοικονομικών εξελίξεων.

Κεντρική θέση κατέχει ο Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ την περίοδο 2016-2019, ο οποίος σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος διοίκησης μεγάλου τραπεζικού ομίλου. Η εμπειρία του τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον τραπεζικό τομέα θεωρείται από τις πλέον σημαντικές προσθήκες του νέου εγχειρήματος.

Ξεχωρίζει ακόμη ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής με έντονη ενασχόληση σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα στις προγραμματικές θέσεις για την πράσινη μετάβαση και τις επενδύσεις.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι γιος του επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη και της Σοφίας Σκούρα. Από την πλευρά του πατέρα του είναι εγγονός του Πέτρου Κόκκαλη, γιατρού και υπουργού στην κυβέρνηση του βουνού, ενώ από την πλευρά της μητέρας του είναι εγγονός του Σπύρου Σκούρα, ιδιοκτήτη της “Σκούρας Φιλμ”, της πλακοποιίας “Ακμή” και πρώην προέδρου της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως.[2]

Σπούδασε ιστορία στο πανεπιστήμιο Χάμπσιρ και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση στην Σχολή Διακυβέρνησης Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (J.F.K. School of Government) του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

ΕΛ.ΑΣ

Πέτρος Κόκκαλης

Στα πρόσωπα με κομβικό ρόλο συγκαταλέγεται και ο Βασίλης Μαγκλάρας, οικονομολόγος και τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., ο οποίος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των θέσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη μεταποίηση και την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας.

Ο Βασίλης Μαγκλάρας είναι οικονομολόγος, στέλεχος επιχειρήσεων. Σήμερα, υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία  «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο». Η εκτεταμένη επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, όπου έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις υψηλής ευθύνης.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Βιομηχανικών Πόρων του Ν.Α.Τ.Ο.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ηγείται ενός από τους σημαντικότερους, υπό κατασκευή, κόμβους logistics στην Ελλάδα, προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην χώρα μας.

Από τον χώρο της αγοράς ξεχωρίζει επίσης ο Χρήστος Μπγιάλας, οικονομολόγος και λογιστής, με πολυετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και στη φορολογική πολιτική. Αν και διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, θεωρείται άνθρωπος με γνώση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ζητημάτων φορολογίας και λογιστικής, στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση των προτάσεων του κόμματος.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Φωτεινή Παγκάλου, η οποία είναι οικονομολόγος και μηχανολόγος, Διδάκτωρ με αντικείμενο τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ε

ίναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων  στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Παράλληλα, η δρ. Οικονομικής Επιστήμης Ευγενία Φωτονιάτα αναλαμβάνει την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, έχοντας διατελέσει ειδική γραμματέας για τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα την περίοδο 2015-2019.

Οι επιχειρηματίες

Νίκος Κουτσιανάς: Από την Apivita στα… κοινά

Ο Νίκος Κουτσιανάς ανήκει στη γενιά των επιχειρηματιών που συνέδεσαν την ανάπτυξη μιας εταιρείας με μια ευρύτερη αντίληψη για την κοινωνία. Με αφετηρία τα Γαβράκια Δομοκού και σπουδές στη φαρμακευτική, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Νίκη, την Apivita, μετατρέποντας μια ιδέα βασισμένη στη μέλισσα και στην ελληνική φύση σε διεθνές επιχειρηματικό εγχείρημα. Στα 80 του παραμένει ενεργός στη δημόσια συζήτηση, με πυκνή αρθρογραφία και συχνές παρεμβάσεις για την παιδεία, την οικονομία, τις αξίες και το μέλλον της χώρας. Η ίδρυση και ανάληψη διοικητικής ευθύνης στο Thermopylae Forum, ένα άτυπο think tank για το μέλλον της Ελλάδας εντάσσεται σε αυτή τη διαδρομή. Ο ίδιος επικαλείται την παιδεία, την ελευθερία και το κοινό καλό ως σταθερές αναφορές, επιμένοντας ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν αποτελεί τίτλο, αλλά προσωπική ευθύνη.

ΕΛ.ΑΣ

Νίκος Κουτσιανάς

Δημήτρης Νταφόπουλος: Από τους εμπνευστές της Three Cents

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος είναι ο συνιδρυτής της Three Cents, της ελληνικής εταιρείας premium mixers που εξελίχθηκε σε διεθνές success story και εξαγοράστηκε από την Coca-Cola HBC. Η διαδρομή του Δημήτρη Νταφόπουλου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ο Νταφόπουλος δεν προέρχεται από τον παραδοσιακό χώρο της πολιτικής. Έγινε γνωστός μέσα από τη δημιουργία της Three Cents, της εταιρείας που ίδρυσε το 2014 μαζί με τους Γιώργο Μπάγο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, αξιοποιώντας την εμπειρία τους από τον χώρο του bartending και της εστίασης. Σήμερα δραστηριοποιείται σήμερα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας, κάτι που δείχνει ότι η επαγγελματική του πορεία έχει επεκταθεί πέρα από τον χώρο των ποτών και της εστίασης.

ΕΛ.ΑΣ

Δημήτρης Νταφόπουλος

Νώντας Όχονος: Μακρά διαδρομή στην παραγωγή

Ο Νώντας Όχονος διαθέτει μακρά διαδρομή στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα στην αγορά των σνακ. Η επιχειρηματική του πορεία συνδέθηκε αρχικά με γνωστά προϊόντα, όπως τα Foudounia και Lotto, τα οποία απέκτησαν ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά. Αργότερα επέστρεψε στην παραγωγή ως συνιδρυτής της Ohonos Snack, μαζί με τον αδελφό του, Κώστα με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν ελληνικό παίκτη σε έναν κλάδο όπου κυριαρχούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η νέα εταιρεία αναπτύσσεται μέσα από διαδοχικές επενδύσεις στην παραγωγική της δυναμικότητα και διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η πορεία του αποτυπώνει την εμπειρία ενός επιχειρηματία που γνωρίζει την παραγωγή, τη δημιουργία καταναλωτικών σημάτων και τις απαιτήσεις της περιφερειακής βιομηχανίας.

ΕΛ.ΑΣ

Νώντας Όχονος

Γιάννης Σαλπέας

Είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας SALFO & Associates SA, εταιρείας συμβούλων μηχανικών που συνίδρυσε ο πατέρας του. Πέρα από την Ελλάδα, η SALFO διατηρεί παρουσία στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Ομάν και στην Κύπρο, ενώ δραστηριοποιείται και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 2017 ίδρυσε τη δική του εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη ακινήτων, τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές συμμετοχές. Την περίοδο 2018-2020 δραστηριοποιήθηκε στην αγορά ακινήτων του κέντρου της Αθήνας, συμμετέχοντας σε έργα αξιοποίησης που συνδέθηκαν με το πρόγραμμα Golden Visa, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη αγορά βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Παράλληλα, ανέπτυξε επιχειρηματική παρουσία στον χώρο της εστίασης, συμμετέχοντας σε γνωστά εγχειρήματα της αθηναϊκής γαστρονομικής σκηνής. Το όνομά του συνδέθηκε με χώρους όπως το Zurbaran, το Iodio, το Gorlomi και πιο πρόσφατα το Voulkanizater.

Τα 55 μέλη

Τα μέλη του Εθνικού  Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ από τον χώρο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

1.      Ακριτίδης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας ΤΥΠΩΤΗΣ

2.      Αποστολίδου Κλεονίκη, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

3.      Αρχοντής Βασίλης, Οικονομολόγος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

4.      Γαβριηλίδης Μάνος, Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ Δ.Ε.

5.      Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρηματίας, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων

6.      Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός Οικονομίας (2018-2019) και πρ. Βουλευτής Ξάνθης , Υπεύθυνος παραρτήματος, ΑΜΘ Ινστιτούτο ΈΝΑ

7.      Γκαραντσίνη Τζιαν Αντρεα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εμπειρογνώμονας

8.      Γκούνας Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

9.      Δημητρίου Γιάννης, Επαγγελματίας εστίασης

10.  Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής ΔΕΠ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης. Αναπλ. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛ.Α.Σ.

11.  Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος, Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αντικείμενο :Ελληνική Οικονομία και Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών

12.  Κανάκη Ελένη, Εκδότρια, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

13.  Καραγκούνης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στέλεχος Επιχειρήσεων

14.  Καρπουχτσής Κώστας, Οικονομολόgος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

15.  Κόκκαλης Πέτρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρ. Ευρωβουλευτής

16.  Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Παν/μιο Κρήτης, Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

17.  Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας, Ιδρυτής Apivita & Symbeeosis

18.  Κρανιδιώτης Παναγιώτης, Επιχειρηματίας, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, Ομάδα Opengov 2009-2013

19.  Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας, Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛ.Α.Σ

20.  Λεμπετλής Νικόλαος, Επιχειρηματίας Εστίασης Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου

21.  Λιάκος Δημήτρης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Τραπεζικού Ομίλου, πρ. Υφυπουργός παρά τω ΠΘ 2016-2019

22.  Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων. Τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

23.  Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος

24.  Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός- Επιχειρηματίας

25.  Μαρτίνος Αντώνης, Ελ. Επαγγελματίας, Φυσικοθεραπευτής

26.  Μουσταΐρας Ηλίας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής

27.  Μπακαγιάννη Ρούλα, Επιχειρηματίας, Επιχείρηση Τουρισμού

28.  Μπγιάλας Χρήστος, Λογιστής, Οικονομολόγος

29.  Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Ανατολικής Αττικής

30.  Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Αναπλ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ

31.  Νυφούδης Νίκος, Ελ. Επαγγελματίας/ Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

32.  Όχονος Νώντας, Επιχειρηματίας

33.  Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

34.  Παντούλα Θάλεια, Κοινωνική Επιχειρηματίας Pr. Manager

35.  Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας

36.  Παππάς Γιώργος, Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής, Πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

37.  Πετράκος Γιώργος, Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΛ.Α.Σ.

38.  Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας, Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου. Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ

39.  Ρούσσος Άρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

40.  Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης, Οικονομολόγος. Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

41.  Σγορούδης Γεώργιος, Ελ. Επαγγελματίας- Φοροτεχνικός

42.  Σελάχας – Ευσταθίου Παναγιώτης, Επιχειρηματίας

43.  Σέλτσα Ελευθερία, Επιχείρηση εστίασης

44.  Στασινόπουλος Απόστολος, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

45.  Τέγος Ευθύμιος, Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα

46.  Τζιβάνης Παναγιώτης, Ανθοπώλης, Μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

47.  Τουρλίδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας

48.  Τρίχας Γιώργος, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων

49.  Τσακιροπούλου Ελευθερία, Επιχειρηματίας, Πολιτική Επιστήμονας

50.  Τσαρκνιάς Πέτρος, Οικονομολόγος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας

51.  Τσουκαρέλης Σωτήρης, Κοινωνικός Επιχειρηματίας, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος ΚοινΣεπ «Ψηλά Βουνά»

52.  Τσουρούτας Νίκος, Επιχειρηματίας Εστίασης/μεταποίησης

53.  Φωτονιάτα Ευγενία, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ, Πρ. Ειδική Γραμματέας Διαχ. Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2015-2019. Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΕΛ.Α.Σ.

54.  Χάιδος Γιάννης, Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας

55.  Χατζητέγας Γιώργος, Ελ. Επαγγελματίας- Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου. Καθηγητής Φυσικής

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Ντίμον: Ασκησε πιέσεις στο Λονδίνο σε συνεργασία με τον Έπσταϊν;
World

Άσκησε πιέσεις στο Λονδίνο ο Ντίμον κατόπιν απαίτησης Έπσταϊν;

Η Αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν απαιτεί από τον επικεφαλής της JPMorgan να εξηγήσει τυχόν δεσμούς με τον Έπσταϊν σχετικά με τον προτεινόμενο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Πολιτική
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίστηκαν χρέη σχεδόν 19,67 δισ. ευρώ
Economy

Ρυθμίστηκαν χρέη 19,6 δισ. ευρώ μέσω εξωδικαστικού

Πώς κινείται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός από την αρχή της ισχύος του μέχρι σήμερα - Ποιες κατηγορίες οφειλετών κατέχουν τη μερίδα του λέοντος

Πανελλήνια έρευνα για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό
Economy

Πανελλήνια έρευνα για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Η έρευνα, διεξάγεται από 6/7/2026 έως 31/7/2026 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων

Θερινές εκπτώσεις: Ξεκίνησαν σήμερα – Προσοχή σε προσπάθειες εξαπάτησης
Economy

Οι παγίδες στις θερινές εκπτώσεις - Τι να προσέξετε

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά στις θερινές εκπτώσεις χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές

Ελληνική οικονομία: Τα πέντε μέτωπα που θα κρίνουν την πορεία της
Economy

Τα πέντε μέτωπα που θα κρίνουν την πορεία της οικονομίας

Ο τουρισμός, τα φορολογικά έσοδα, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και ο πληθωρισμός θα διαμορφώσουν τον δημοσιονομικό χώρο, το πακέτο της ΔΕΘ και τις πολιτικές αποφάσεις των επόμενων μηνών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρυθμίσεις οφειλών: Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Economy

Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις για χρέη - Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες - Τι προβλέπεται

ΕΛ.Α.Σ: Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα

Τα πρόσωπα-κλειδιά της ΕΛ.Α.Σ.: Κορυφαίοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί και γνωστοί επιχειρηματίες αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση της οικονομικής ατζέντας του νέου φορέα.

Γιάννης Αγουρίδης
Τσάφος: 180.000 ωφελούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ενέργεια
Ενέργεια

Τσάφος: 180.000 ωφελούμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ενέργεια

Τα κονδύλια για ενεργειακές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν 3,3 δισ. ευρώ

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Mars: Υπόλογη για διαφήμιση των M&Ms
World

Mars: Υπόλογη για διαφήμιση των M&Ms

Δικαστική διαμάχη της Mars στη Βρετανία - Τι «έκρυβε» μια διαφήμιση των M&M’s στο Instagram

SpaceX: H IPO της έγραψε ιστορία αλλά έναν μήνα μετά χάνει τη δυναμική της
Τεχνολογία

Από τη φρενίτιδα στην ανησυχία οι επενδυτές της SpaceX - Ανατροπή σε 1 μήνα

Aπό το κλίμα ενθουσιασμού πέρασαν στην ανησυχία οι επενδυτές της SpaceX

Δημήτρης Σταμούλης
Predator: «Βόμβα» Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ: «Το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές»
Πολιτική

Predator: «Βόμβα» Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ: «Το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές»

«Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο» δηλώνει ότι «ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι «η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη».

Τζίνα Μοσχολιού
ElvalHalcor: Από 14 έως 16 Ιουλίου το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ
Business

ElvalHalcor: Από 14 έως 16/7 το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ

Η ElvalHalcor ανακοίνωσε το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Πώς θα γίνει η κατανομή των μετοχών - Στα 4,86 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης

Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της E-Tennis απο την Elsol
Ένδυση – Υπόδηση

Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της E-Tennis απο την Elsol

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της απορροφώσας εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα: «ELSOL Α.Ε. Εισαγωγής και Εμπορίας Αθλητικών Ειδών» με διακριτικό τίτλο «ELSOL A.E.».

ΔΝΤ: Δραματική προειδοποίηση για το δημόσιο χρέος της Ευρώπης
World

Η Ευρώπη στη μέγγενη του χρέους - Το καμπανάκι του ΔΝΤ

Το «καμπανάκι» του ΔΝΤ για τις δημόσιες δαπάνες και οι συστάσεις για «ψαλίδισμα» κοινωνικών παροχών

Γιάννης Αγουρίδης
Paramount-Warner: «Μπλόκο» από 12 πολιτείες στο megadeal των 81 δισ.δολ.
World
Upd: 21:35

«Μπλόκο» από 12 πολιτείες στο deal Paramount-Warner των 81 δισ.

Ο «συνασπισμός» των 12 πολιτειών ισχυρίζεται ότι η συγχώνευση Paramount-Warner θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και σε μείωση της ποιότητας των ταινιών και των τηλεοπτικών προγραμμάτων

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Στενά του Ορμούζ: Καταρρέει η ναυσιπλοία – Στα 80 δολ. εκτοξεύθηκε το πετρέλαιο
World

Φλέγεται το Ορμούζ - Βουτιά στις διελεύσεις, άλμα στο Brent

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εκτινάσσει τις τιμές του αργού και μειώνει την κίνηση των πλοίων

Ετήσια άδεια: Νέο καθεστώς από φέτος – Τι άλλαξε
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο καθεστώς στις άδειες των εργαζομένων από φέτος - Τι άλλαξε

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ετήσια άδεια

Τουρισμός: Χωρίς μεταβολές το πρώτο 5μηνο του 2026 – Τα στοιχεία του ΙΤΕΠ
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός έχει «μέταλλο» - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο ελληνικός τουρισμός αντέχει στους κραδασμούς της διεθνούς αβεβαιότητας - Οικονομική μεγέθυνση και ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού είδε το ΙΤΕΠ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ

Οι δηλώσεις Τραμπ για ναυτικο αποκλεισμό του Ιράν και έλεγχο των Στενών του Ορμούζ πυροδότησαν την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου

Volkswagen: Ο CEO της εταιρείας επιβεβαίωσε το σενάριο των 50 χιλιάδων απολύσεων
Business

Volkswagen: Σχέδιο-σοκ με 50.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen δεν κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις για μείωση του προσωπικού, αλλά οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν

Ακίνητα: Αλλάζει το όνειρο της ιδιοκατοίκησης σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Τι ισχύει στην Ελλάδα
World

Αλλάζει το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στον κόσμο - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι περισσότεροι πολίτες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική θα ήθελαν την δική τους κατοικία, αλλά καμία συνθήκη δεν συνηγορεί σε αυτό. 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βρετανία: Ιστορική εμπορική συμφωνία με Ελβετία στον τομέα υπηρεσιών
World

Ιστορική εμπορική συμφωνία Βρετανίας-Ελβετίας στις υπηρεσίες

Βρετανία και Ελβετία σύναψαν τη Δευτέρα συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών, η αξία της οποίας εκτιμάται σε 6 δισ. ευρώ ετησίως σε εξαγωγές

Ντουμπάι: Σχεδιάζει νέο λιμάνι για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ
Ποντοπόρος

Νέο λιμάνι σχεδιάζει το Ντουμπάι για να παρακάμψει το Ορμούζ

Ο λιμενικός φορέας με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη ενός νέου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα

Δημήτρης Σταμούλης
AI: Έφερε τα πάνω κάτω και στα χρηματοοικονομικά – Η περίπτωση του Skroutz
Tεχνητή νοημοσύνη

Skroutz: Η AI πήρε τη θέση των τραπεζιτών στο deal με την Blackstone

Η πώληση του Skroutz απέδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η AI ανατρέπει τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών

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