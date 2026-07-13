ΕΛ.Α.Σ: Οι 55 που θα «γράψουν» το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

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Το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και ο πυρήνας του μελλοντικού κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., αρχίζει να παίρνει μορφή μέσα από τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στον τομέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα 55 στελέχη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, προερχόμενα από τον χώρο της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τις προγραμματικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση του κυβερνητικού του προγράμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα με κυβερνητική εμπειρία, πανεπιστημιακοί, γνωστοί επιχειρηματίες και στελέχη της πραγματικής οικονομίας, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό οικονομικό επιτελείο.

Οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η παρουσία του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, επίκουρου καθηγητή Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. Ο πανεπιστημιακός οικονομολόγος θεωρείται από τα βασικά στελέχη που θα επεξεργαστούν το δημοσιονομικό και φορολογικό πρόγραμμα του κόμματος. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια Warwick και Sciences-Po, ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέση από την οποία συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής σε μια περίοδο κρίσης και ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με αντικείμενο την παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής και των μακροοικονομικών εξελίξεων.

Κεντρική θέση κατέχει ο Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ την περίοδο 2016-2019, ο οποίος σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος διοίκησης μεγάλου τραπεζικού ομίλου. Η εμπειρία του τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον τραπεζικό τομέα θεωρείται από τις πλέον σημαντικές προσθήκες του νέου εγχειρήματος.

Ξεχωρίζει ακόμη ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής με έντονη ενασχόληση σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα στις προγραμματικές θέσεις για την πράσινη μετάβαση και τις επενδύσεις.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι γιος του επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη και της Σοφίας Σκούρα. Από την πλευρά του πατέρα του είναι εγγονός του Πέτρου Κόκκαλη, γιατρού και υπουργού στην κυβέρνηση του βουνού, ενώ από την πλευρά της μητέρας του είναι εγγονός του Σπύρου Σκούρα, ιδιοκτήτη της “Σκούρας Φιλμ”, της πλακοποιίας “Ακμή” και πρώην προέδρου της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως.[2]

Σπούδασε ιστορία στο πανεπιστήμιο Χάμπσιρ και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση στην Σχολή Διακυβέρνησης Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (J.F.K. School of Government) του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Στα πρόσωπα με κομβικό ρόλο συγκαταλέγεται και ο Βασίλης Μαγκλάρας, οικονομολόγος και τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., ο οποίος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των θέσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη μεταποίηση και την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας.

Ο Βασίλης Μαγκλάρας είναι οικονομολόγος, στέλεχος επιχειρήσεων. Σήμερα, υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο». Η εκτεταμένη επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, όπου έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις υψηλής ευθύνης.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Βιομηχανικών Πόρων του Ν.Α.Τ.Ο.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ηγείται ενός από τους σημαντικότερους, υπό κατασκευή, κόμβους logistics στην Ελλάδα, προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην χώρα μας.

Από τον χώρο της αγοράς ξεχωρίζει επίσης ο Χρήστος Μπγιάλας, οικονομολόγος και λογιστής, με πολυετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και στη φορολογική πολιτική. Αν και διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, θεωρείται άνθρωπος με γνώση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ζητημάτων φορολογίας και λογιστικής, στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση των προτάσεων του κόμματος.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και η Φωτεινή Παγκάλου, η οποία είναι οικονομολόγος και μηχανολόγος, Διδάκτωρ με αντικείμενο τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ε

ίναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Παράλληλα, η δρ. Οικονομικής Επιστήμης Ευγενία Φωτονιάτα αναλαμβάνει την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, έχοντας διατελέσει ειδική γραμματέας για τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα την περίοδο 2015-2019.

Οι επιχειρηματίες

Νίκος Κουτσιανάς: Από την Apivita στα… κοινά

Ο Νίκος Κουτσιανάς ανήκει στη γενιά των επιχειρηματιών που συνέδεσαν την ανάπτυξη μιας εταιρείας με μια ευρύτερη αντίληψη για την κοινωνία. Με αφετηρία τα Γαβράκια Δομοκού και σπουδές στη φαρμακευτική, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Νίκη, την Apivita, μετατρέποντας μια ιδέα βασισμένη στη μέλισσα και στην ελληνική φύση σε διεθνές επιχειρηματικό εγχείρημα. Στα 80 του παραμένει ενεργός στη δημόσια συζήτηση, με πυκνή αρθρογραφία και συχνές παρεμβάσεις για την παιδεία, την οικονομία, τις αξίες και το μέλλον της χώρας. Η ίδρυση και ανάληψη διοικητικής ευθύνης στο Thermopylae Forum, ένα άτυπο think tank για το μέλλον της Ελλάδας εντάσσεται σε αυτή τη διαδρομή. Ο ίδιος επικαλείται την παιδεία, την ελευθερία και το κοινό καλό ως σταθερές αναφορές, επιμένοντας ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν αποτελεί τίτλο, αλλά προσωπική ευθύνη.

Δημήτρης Νταφόπουλος: Από τους εμπνευστές της Three Cents

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος είναι ο συνιδρυτής της Three Cents, της ελληνικής εταιρείας premium mixers που εξελίχθηκε σε διεθνές success story και εξαγοράστηκε από την Coca-Cola HBC. Η διαδρομή του Δημήτρη Νταφόπουλου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ο Νταφόπουλος δεν προέρχεται από τον παραδοσιακό χώρο της πολιτικής. Έγινε γνωστός μέσα από τη δημιουργία της Three Cents, της εταιρείας που ίδρυσε το 2014 μαζί με τους Γιώργο Μπάγο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, αξιοποιώντας την εμπειρία τους από τον χώρο του bartending και της εστίασης. Σήμερα δραστηριοποιείται σήμερα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας, κάτι που δείχνει ότι η επαγγελματική του πορεία έχει επεκταθεί πέρα από τον χώρο των ποτών και της εστίασης.

Νώντας Όχονος: Μακρά διαδρομή στην παραγωγή

Ο Νώντας Όχονος διαθέτει μακρά διαδρομή στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα στην αγορά των σνακ. Η επιχειρηματική του πορεία συνδέθηκε αρχικά με γνωστά προϊόντα, όπως τα Foudounia και Lotto, τα οποία απέκτησαν ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά. Αργότερα επέστρεψε στην παραγωγή ως συνιδρυτής της Ohonos Snack, μαζί με τον αδελφό του, Κώστα με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν ελληνικό παίκτη σε έναν κλάδο όπου κυριαρχούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η νέα εταιρεία αναπτύσσεται μέσα από διαδοχικές επενδύσεις στην παραγωγική της δυναμικότητα και διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η πορεία του αποτυπώνει την εμπειρία ενός επιχειρηματία που γνωρίζει την παραγωγή, τη δημιουργία καταναλωτικών σημάτων και τις απαιτήσεις της περιφερειακής βιομηχανίας.

Γιάννης Σαλπέας

Είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας SALFO & Associates SA, εταιρείας συμβούλων μηχανικών που συνίδρυσε ο πατέρας του. Πέρα από την Ελλάδα, η SALFO διατηρεί παρουσία στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Ομάν και στην Κύπρο, ενώ δραστηριοποιείται και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 2017 ίδρυσε τη δική του εταιρεία με αντικείμενο την ανάπτυξη ακινήτων, τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές συμμετοχές. Την περίοδο 2018-2020 δραστηριοποιήθηκε στην αγορά ακινήτων του κέντρου της Αθήνας, συμμετέχοντας σε έργα αξιοποίησης που συνδέθηκαν με το πρόγραμμα Golden Visa, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη αγορά βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Παράλληλα, ανέπτυξε επιχειρηματική παρουσία στον χώρο της εστίασης, συμμετέχοντας σε γνωστά εγχειρήματα της αθηναϊκής γαστρονομικής σκηνής. Το όνομά του συνδέθηκε με χώρους όπως το Zurbaran, το Iodio, το Gorlomi και πιο πρόσφατα το Voulkanizater.

Τα 55 μέλη

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ από τον χώρο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

1. Ακριτίδης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας ΤΥΠΩΤΗΣ

2. Αποστολίδου Κλεονίκη, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

3. Αρχοντής Βασίλης, Οικονομολόγος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

4. Γαβριηλίδης Μάνος, Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ Δ.Ε.

5. Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρηματίας, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων

6. Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός Οικονομίας (2018-2019) και πρ. Βουλευτής Ξάνθης , Υπεύθυνος παραρτήματος, ΑΜΘ Ινστιτούτο ΈΝΑ

7. Γκαραντσίνη Τζιαν Αντρεα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εμπειρογνώμονας

8. Γκούνας Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

9. Δημητρίου Γιάννης, Επαγγελματίας εστίασης

10. Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής ΔΕΠ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης. Αναπλ. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛ.Α.Σ.

11. Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος, Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αντικείμενο :Ελληνική Οικονομία και Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών

12. Κανάκη Ελένη, Εκδότρια, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

13. Καραγκούνης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στέλεχος Επιχειρήσεων

14. Καρπουχτσής Κώστας, Οικονομολόgος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

15. Κόκκαλης Πέτρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρ. Ευρωβουλευτής

16. Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Παν/μιο Κρήτης, Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

17. Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας, Ιδρυτής Apivita & Symbeeosis

18. Κρανιδιώτης Παναγιώτης, Επιχειρηματίας, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, Ομάδα Opengov 2009-2013

19. Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας, Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛ.Α.Σ

20. Λεμπετλής Νικόλαος, Επιχειρηματίας Εστίασης Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου

21. Λιάκος Δημήτρης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Τραπεζικού Ομίλου, πρ. Υφυπουργός παρά τω ΠΘ 2016-2019

22. Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων. Τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

23. Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος

24. Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός- Επιχειρηματίας

25. Μαρτίνος Αντώνης, Ελ. Επαγγελματίας, Φυσικοθεραπευτής

26. Μουσταΐρας Ηλίας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής

27. Μπακαγιάννη Ρούλα, Επιχειρηματίας, Επιχείρηση Τουρισμού

28. Μπγιάλας Χρήστος, Λογιστής, Οικονομολόγος

29. Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Ανατολικής Αττικής

30. Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Αναπλ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ

31. Νυφούδης Νίκος, Ελ. Επαγγελματίας/ Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

32. Όχονος Νώντας, Επιχειρηματίας

33. Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

34. Παντούλα Θάλεια, Κοινωνική Επιχειρηματίας Pr. Manager

35. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας

36. Παππάς Γιώργος, Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής, Πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

37. Πετράκος Γιώργος, Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΛ.Α.Σ.

38. Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας, Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου. Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ

39. Ρούσσος Άρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

40. Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης, Οικονομολόγος. Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

41. Σγορούδης Γεώργιος, Ελ. Επαγγελματίας- Φοροτεχνικός

42. Σελάχας – Ευσταθίου Παναγιώτης, Επιχειρηματίας

43. Σέλτσα Ελευθερία, Επιχείρηση εστίασης

44. Στασινόπουλος Απόστολος, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

45. Τέγος Ευθύμιος, Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα

46. Τζιβάνης Παναγιώτης, Ανθοπώλης, Μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

47. Τουρλίδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας

48. Τρίχας Γιώργος, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων

49. Τσακιροπούλου Ελευθερία, Επιχειρηματίας, Πολιτική Επιστήμονας

50. Τσαρκνιάς Πέτρος, Οικονομολόγος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας

51. Τσουκαρέλης Σωτήρης, Κοινωνικός Επιχειρηματίας, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος ΚοινΣεπ «Ψηλά Βουνά»

52. Τσουρούτας Νίκος, Επιχειρηματίας Εστίασης/μεταποίησης

53. Φωτονιάτα Ευγενία, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ, Πρ. Ειδική Γραμματέας Διαχ. Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2015-2019. Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΕΛ.Α.Σ.

54. Χάιδος Γιάννης, Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας

55. Χατζητέγας Γιώργος, Ελ. Επαγγελματίας- Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου. Καθηγητής Φυσικής