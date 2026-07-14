Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα

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Λίγο μετά τις 20:00 ξεκίνησαν επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, όπου τουλάχιστον στο Μπαχρέιν οι επιθέσεις αφορούν drones και η Βασιλική Αεροπορία του Μπαχρέιν μαζί με την Αμερικανική Αεροπορία προσπαθούν να αναχαιτίσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Fireworks in Bahrain from a failed intercept https://t.co/IW5LVxFGjD pic.twitter.com/A3MhEF8tXm — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) July 14, 2026

Δεν είναι σαφές από που προέρχονται οι επιθέσεις (το Κουβέιτ είναι πολύ πιο κοντά στις σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ) ή το εύρος των ζημιών. Παρότι ακούγονται πολλές εκρήξεις, δεν είναι γνωστό πόσες αφορούν επιτυχημένες επιθέσεις και πόσες αναχαιτίσεις.

بيان رقم (71) المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان تتعامل القوات المسلحة مع الهجمات المعادية الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم على البلاد، وجارٍ اعتراضها والتصدي لها. وتهيب القوات المسلحة بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أو تصوير أي… pic.twitter.com/saDQRF6S2I — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 14, 2026

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Ταξίαρχος Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Οτάιμπι δήλωσε ότι οι «Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις που προκύπτουν από την εγκληματική ιρανική επιθετικότητα κατά της χώρας και, αυτή τη στιγμή, τις αναχαιτίζουν και τις αντιμετωπίζουν».

Ο στρατός του Κουβέιτ καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους «να μην πλησιάζουν, να μην αγγίζουν και να μην φωτογραφίζουν τυχόν συντρίμμια, εξαρτήματα ή υπολείμματα που προέρχονται από την πτώση πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και να μην δημοσιεύουν ή διαδίδουν μέσω των κοινωνικών δικτύων φωτογραφίες ή βίντεο από τις πληγείσες περιοχές ή από σημεία πτώσης θραυσμάτων και υπολειμμάτων των επιχειρήσεων αναχαίτισης».

Αντίθετα καλούν να αναφέρουν αμέσως τις πτώσεις καλώντας «τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια ασφάλεια και η προστασία των πολιτών».

The siren has been sounded .. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 14, 2026

Επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

«Η σειρήνα έχει ηχήσει. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς το πλησιέστερο ασφαλές μέρος» γράφει το μήνυμα του υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Το Ιράν κυκλοφόρησε σήμερα δορυφορικές φωτογραφίες σημερινών επιθέσεων που φέρονται να δείχνουν καταστροφές από βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές αποθήκες στην βάση του 5ου στόλου στο αρχηγείο της αμερικανικής βάσης του Μπαχρέιν.

Iranian state media has released high-resolution satellite imagery confirming damage to a warehouse I first identified at 26°12′29.29″N, 50°37′13.22″E, inside the U.S. Navy’s 5th Fleet HQ/NSA Bahrain after it was struck by the IRGC. https://t.co/vk2Y9MUVUT pic.twitter.com/Cn2GZKDCRK — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) July 14, 2026

Πηγή: in.gr