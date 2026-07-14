 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησαν επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και τον στρατό αντίστοιχα των αμυνόμενων χωρών

Κοινωνία 14.07.2026, 20:54
Σχολιάστε
Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα
Επιμέλεια Σοφοκλής Αρχοντάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Λίγο μετά τις 20:00 ξεκίνησαν επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, όπου τουλάχιστον στο Μπαχρέιν οι επιθέσεις αφορούν drones και η Βασιλική Αεροπορία του Μπαχρέιν μαζί με την Αμερικανική Αεροπορία προσπαθούν να αναχαιτίσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεν είναι σαφές από που προέρχονται οι επιθέσεις (το Κουβέιτ είναι πολύ πιο κοντά στις σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ) ή το εύρος των ζημιών. Παρότι ακούγονται πολλές εκρήξεις, δεν είναι γνωστό πόσες αφορούν επιτυχημένες επιθέσεις και πόσες αναχαιτίσεις.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Ταξίαρχος Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Οτάιμπι δήλωσε ότι οι «Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις που προκύπτουν από την εγκληματική ιρανική επιθετικότητα κατά της χώρας και, αυτή τη στιγμή, τις αναχαιτίζουν και τις αντιμετωπίζουν».

Ο στρατός του Κουβέιτ καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους «να μην πλησιάζουν, να μην αγγίζουν και να μην φωτογραφίζουν τυχόν συντρίμμια, εξαρτήματα ή υπολείμματα που προέρχονται από την πτώση πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και να μην δημοσιεύουν ή διαδίδουν μέσω των κοινωνικών δικτύων φωτογραφίες ή βίντεο από τις πληγείσες περιοχές ή από σημεία πτώσης θραυσμάτων και υπολειμμάτων των επιχειρήσεων αναχαίτισης».

Αντίθετα καλούν να αναφέρουν αμέσως τις πτώσεις καλώντας «τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια ασφάλεια και η προστασία των πολιτών».

Επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

«Η σειρήνα έχει ηχήσει. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς το πλησιέστερο ασφαλές μέρος» γράφει το μήνυμα του υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Το Ιράν κυκλοφόρησε σήμερα δορυφορικές φωτογραφίες σημερινών επιθέσεων που φέρονται να δείχνουν καταστροφές από βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές αποθήκες στην βάση του 5ου στόλου στο αρχηγείο της αμερικανικής βάσης του Μπαχρέιν.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ρωσία: Απειλείται με ενεργειακή και τραπεζική κρίση καθώς διογκώνεται το χρέος [γράφημα]
World

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση απειλεί την Ρωσία [γράφημα]
xAI: Πολίτες και οργανώσεις εναντίον της εταιρείας του Ιλον Μάσκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί μια εγκατάσταση της xAI του Ιλον Μασκ, προκαλεί αναστάτωση στο Τενεσί
Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
World

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών
Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα
Κοινωνία

Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ
Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber
World

Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών

Παρά τη διαχρονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ορισμένα νομίσματα κατάφεραν να ενισχύσουν σταθερά τη θέση τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει στις διαταγές πληρωμής και στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Τράπεζες

Μάχη με το χρόνο για τα κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει

Τα κόκκινα δάνεια και οι νέες δυνατότητες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους  

Αγης Μάρκου
Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι εξετάζεται για τη φορολογία ενοικίων - Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Ανδρομάχη Παύλου
Shein: Αποστολή εξετελέσθη για τον CEO – Παραίτηση και IPO
World

Shein: Αποστολή εξετελέσθη για τον CEO – Παραίτηση και IPO

Η πολυπόθητη ακρόαση της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Κοινωνία
Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα
Κοινωνία

Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησαν επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και τον στρατό αντίστοιχα των αμυνόμενων χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά
Κοινωνία

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω απλήρωτου ΦΠΑ.

Μίνα Μουστάκα
Επιστολή Μιλένας Αποστολάκη σε Στουρνάρα για την εποπτεία αγοράς ασφαλίσεων υγείας
Πολιτική

Επιστολή Μιλένας Αποστολάκη σε Στουρνάρα για την εποπτεία αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Η Τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη θέτει σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων σχετικά με την άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΤτΕ

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ
Κόσμος

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ

Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και αλλού στον Κόλπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Κυπριακό: Ο ΟΗΕ δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει το προσχέδιο λύσης που αποκάλυψε η Independent
Κόσμος

Ο ΟΗΕ δεν διαψεύδει τις αποκαλύψεις της Independent για το Κυπριακό

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα» της The Independent για το Κυπριακό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, χωρίς να το επιβεβαιώσει, αλλά και χωρίς να το διαψεύσει.

Ιράν: Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως χτυπήθηκαν δύο κρατικά δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Κόσμος

Επίθεση Ιράν σε δεξαμενόπλοια ΗΑΕ στο Ορμούζ

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως χτυπήθηκαν δύο δεξαμενόπλοιά του και πως υπάρχει νεκρός και οκτώ τραυματίες, οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

Πανελλαδικές 2026: Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές

Ο πήχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων

Latest News
Ρωσία: Απειλείται με ενεργειακή και τραπεζική κρίση καθώς διογκώνεται το χρέος [γράφημα]
World

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση απειλεί την Ρωσία [γράφημα]

Η οικονομία στη Ρωσία είναι «ψευδαίσθηση» χτισμένη πάνω σε χρέος και πλανάται τραπεζική κρίση, αναφέρει έκθεση των μυστικών υπηρεσιών, ενώ το Κρεμλίνο μπορεί να κατασχέσει συντάξεις.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
xAI: Πολίτες και οργανώσεις εναντίον της εταιρείας του Ιλον Μάσκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί μια εγκατάσταση της xAI του Ιλον Μασκ, προκαλεί αναστάτωση στο Τενεσί

Οι παράνομες εγκαταστάσεις της xAI στο Τενεσί επηρεάζουν τις κοινότητες αφροαμερικανών - Είναι παράνομες και χωρίς άδειες, λένε οι πολίτες

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
World

Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή

Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να ενώσει τα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. και της Paramount

Νομίσματα: Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών: Ποιοι κέρδισαν και γιατί
World

Τα ισχυρότερα νομίσματα των τελευταίων 20 ετών

Παρά τη διαχρονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ορισμένα νομίσματα κατάφεραν να ενισχύσουν σταθερά τη θέση τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ – Συνεχείς εκρήξεις πάνω από την Μανάμα
Κοινωνία

Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησαν επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και τον στρατό αντίστοιχα των αμυνόμενων χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber
World

Delivery Hero: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της από την Uber

Mια ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτιμούσε πιθανότατα την Delivery Hero σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την πρόσφατη τιμή διαπραγμάτευσής της

Apple: Φλερτ με startup που μειώνει το μέγεθος των μοντέλων ΑΙ για iPhone
Tεχνητή νοημοσύνη

«Φλερτ» Apple με startup που μειώνει το μέγεθος των μοντέλων ΑΙ για iPhone

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Apple με την εταιρεία PrismML της Σίλικον Βάλεϊ

Greece Extends Limited Use of Old ID Cards Until 2027
English Edition

Greece Extends Limited Use of Old ID Cards Until 2027

The extension applies only to specific online identity verification procedures, while older identity cards will no longer be accepted as general proof of identity or travel documents

Νορβηγία: Οι εργαζόμενοι στον κλάδο πετρελαίου τερματίζουν την απεργία
World

Λήξη απεργίας στον κλάδο πετρελαίου της Νορβηγίας

Η εργατική αντιπαράθεση στη Νορβηγία επηρέασε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου

Boeing: Καταγράφει τις υψηλότερες παραδόσεις α΄εξαμήνου από το 2018
World

Η Boeing έκανε τις υψηλότερες παραδόσεις α΄εξαμήνου από το 2018

Οι παραδόσεις της Boeing αναμένεται να αυξηθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Ευρωπαϊκές αγορές: «Γύρισμα» και θετικό κλείσιμο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

«Γύρισμα» και θετικό κλείσιμο για τις ευρωπαϊκές αγορές

Καθοριστική αποδείχθηκε η δημοσίευση των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Υπέβαλε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της
Business

Επαναδιαπραγματεύεται το σύνολο των μετοχών της η Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Η μεταφορά των μετοχών στην Κύρια Αγορά ορίστηκε από την Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. να είναι η Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026

Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα
Τουρισμός

Πότε ξεκινάει το νέο «Τουρισμός για Ολους» - Τι αλλάζει

Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων στο νέο Τουρισμός για Ολους - Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Greek Inflation to Hit 3.8% in 2026, Bank of Greece Governor Says
English Edition

Greek Inflation to Hit 3.8% in 2026, Bank of Greece Governor Says

Investment and strong public finances keep Greece ahead of the eurozone, even as a Middle East energy shock and stubborn structural weaknesses cloud the outlook for households and businesses

Κίνα: Νέο ρεκόρ – Σε ένα μήνα οι εξαγωγές αυτοκινήτων ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο
World

Τον Ιούνιο η Κίνα εξήγαγε 1 εκατ. αυτοκίνητα

Ενω οι πωλήσεις στην Κίνα, υποχωρούν οι εξαγωγές ανεβαινουν και κατακτούν νέα ρεκόρ -

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τραμπ: Αντικαθιστά τα τέλη διέλευσης από το Ορμούζ με επενδύσεις στις χώρες της περιοχές
World

Επενδύσεις αντί για τέλη διέλευσης στο Ορμούζ, λέει τώρα ο Τραμπ

Αλλιώς τα είπε χθες, αλλιώς σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμα μία φορά - Πώς το «μαζεύει» για τα τέλη διέλευσης στο 20% της αξίας των φορτίων που διέρχονται το Ορμούζ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies