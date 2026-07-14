Ευρωπαϊκές αγορές: «Γύρισμα» και θετικό κλείσιμο

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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν στην πλειονότητά τους οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τόσο την επιβράδυνση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ο οποίος στις αρχές της συνεδρίασης υποχωρούσε έως και 0,6% υπό το βάρος των πληροφοριών για άμεσες πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κατάφερε να ανακάμψει και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,17%, στις 642 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 10.519 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,12% στις 25.144 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,03% στις 8.366 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Ericsson σημείωσε πτώση 8%, καθώς οι τριμηνιαίες πωλήσεις του σουηδικού ομίλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η αντικατάσταση του τέλους 20% στα Στενά του Ορμούζ

Αρχικά, το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ εγκαταλείπεται και θα αντικατασταθεί από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών του Κόλπου και της Ουάσιγκτον. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, οι οποίες είχαν νωρίτερα ασκήσει πιέσεις στις αγορές και στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων.

Ο πληθωρισμός ΗΠΑ

Καθοριστική, ωστόσο, για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος αποδείχθηκε η δημοσίευση των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν άνοδο 3,8%. Παράλληλα, σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε κατά 0,4%, έναντι αύξησης 0,5% τον Μάιο, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις της αγοράς.

Τα στοιχεία αυτά σηματοδότησαν σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τον Μάιο, όταν ο ετήσιος πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 4,2%, καταγράφοντας τότε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών από τον Απρίλιο του 2023.

Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων πυροδότησε αγορές σε μετοχές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων, οδηγώντας σε ευρεία ανάκαμψη των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών.

Παρά τη θετική έκπληξη από τον πληθωρισμό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία δεν είναι αρκετά ώστε να αλλάξουν άμεσα τη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Όπως σημειώνει η Vital Knowledge, μπορεί ο ετήσιος πληθωρισμός να κορυφώθηκε πιθανότατα τον Μάιο, ωστόσο οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σημαντικά πάνω από τον στόχο της Fed, γεγονός που διατηρεί το ενδεχόμενο συνέχισης της αυστηρής νομισματικής πολιτικής και ακόμη μίας αύξησης των επιτοκίων εντός του έτους.