Τραμπ: Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα, το Ιράν και το μυστήριο του Freedom Fuel Network

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«Η Αμερική δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι τώρα και η βενζίνη θα επιστρέψει σύντομα στις χαμηλές τιμές-ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη “εκδρομή” μας στο Ιράν», έγραψε στις αρχές του μήνα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, παραμονές της 250ης επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ούτε δύο εβδομάδες μετά, η εκεχειρία με την Τεχεράνη έχει καταρρεύσει, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι και πάλι εκρηκτική και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει ξανά την ανιούσα.

Η νέα ανάφλεξη στον Κόλπο έρχεται δε λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, που θα κρίνουν τις νέες πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο και, μέσω αυτών, την έκβαση της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

«Ποσοστό αποδοχής 59%. Οι τιμές πέφτουν, μαζί με την πτώση σε πετρελαίο και φυσικό αέριο. Ευχαριστώ!», καυχήθηκε ο ίδιος την Κυριακή, ενώ οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές πιστοποιούν ακριβώς το αντίθετο.

Αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για προεδρικές «παραισθήσεις».

Κάποιοι υπέθεσαν ότι ο νυν ένοικος του Λευκού Οίκου εφαρμόζει για πολλοστή φορά τη «θεωρία του τρελού».

Αντιμέτωπος με προεκλογικά διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ από την κρίση του κόστους ζωής, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να ποντάρει προεκλογικά «ρέστα» στην «πατριωτική» βενζίνη.

Πώς;

Μέσω του νεοσύστατου, ιδιωτικού, αλλά αγνώστου ιδιοκτήτη δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων «Freedom Fuel Network», ελληνιστί «Δίκτυο Καυσίμων Ελευθερίας», που πωλεί βενζίνη κοψοχρονιά.

«Το πρώτο βενζινάδικο του Freedom Fuel Network προσγειώθηκε στη Φιλαδέλφεια, μειώνοντας την τιμή στα 3,47 δολάρια για τον 47ο πρόεδρό μας», ανέφερε προ ημεών ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στο X, αν και έκτοτε οι τιμές έχουν και σε αυτό το δίκτυο «τσιμπήσει».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ηγείται της προσπάθειας για μείωση των τιμών της βενζίνης αυτό το καλοκαίρι, βάζοντας περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας».

Αγνώστου ιδιοκτήτη

Τα βενζινάδικα του Freedom Fuel Network, σήμερα 25 στον αριθμό, βρίσκονται στην Πενσυλβάνια -μια αμφίρροπη πολιτεία «κλειδί»- και το Νιου Τζέρσεϊ, διαχρονικά προπύργιο των Δημοκρατικών.

Λειτουργούσαν πριν ως ανεξάρτητα και εμφανίστηκαν ξαφνικά με αυτό το λογότυπο στις αρχές του μήνα, πωλώντας τότε τη βενζίνη 3,47 δολάρια το γαλόνι, 32 σεντς λιγότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Αν και η εταιρεία διαφημίζεται ως παράδειγμα προς μίμηση από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε σε διάφορα ΜΜΕ ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάποια εμπλοκή στο εγχείρημα, ούτε παρέχονται κρατικές επιδοτήσεις.

Υποστήριξε αντίθετα ότι η Freedom Fuel Network LLC -η οποία δηλώνει στη λακωνική ιστοσελίδα της «περήφανα πατριωτική»- μειώνει δραστικά το περιθώριο κέρδους για να ρίξει τις τιμές λιανικής.

Τόσο η ιδιοκτησία της, όσο και οι χρηματοδότες και οι προμηθευτές της παραμένουν, εν τω μεταξύ, μέγα μυστήριο.

Τα μόνα που έχουν γίνει γνωστά γι’ αυτήν την εταιρεία είναι ότι ιδρύθηκε στο Ντέλαγουερ μόλις στα τέλη Ιουνίου και ότι υπέβαλε αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος την 1η Ιουλίου, το οποίο καλύπτει υπηρεσίες λιανικής πώλησης καυσίμων και ψιλικών.

Στην ιστοσελίδα της -όπου υπάρχει μόνο ένα μικρό κείμενο, μια λίστα με τα βενζινάδικα του δικτύου και η δυνατότητα αποστολής μηνύματος- αναφέρει ότι η ίδρυσή της έγινε «σε ανταπόκριση στο κάλεσμα του προέδρου Τραμπ για δράση, με σκοπό τη μείωση των τιμών στα καύσιμα».

Χάρη στη φθηνή βενζίνη, λέει, «τα 25 πρατήρια σημείωσαν εκρηκτική ανάπτυξη, με μέση αύξηση του όγκου πωλήσεων άνω του 50%, ενώ σε αρκετά ξεπέρασε το 100%».

Μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή.

Συνυπολογίζοντας όλα τα κόστη, ειδικοί του κλάδου πάντως εκτιμούν ότι οι συνολικές απώλειες για το δίκτυο του Freedom Fuel Network υπερβαίνει τα 250.000 δολάρια το μήνα…

Κοντολογίς, το εγχείρημα δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.

Εκτός εάν εξασφαλίζει χρήματα από αλλού…

Φθηνή βενζίνη ως εκλογικό «όπλο»

Μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επέμβασης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Ακόμη και ο δομικός πληθωρισμός -ο δείκτης τιμών που εξαιρεί τα ευμετάβλητα είδη, όπως τα νωπά τρόφιμα και τα καύσιμα- παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τους φόβους ότι η ακρίβεια θα παγιωθεί.

Το κόστος ζωής «καίει» τις τσέπες των ψηφοφόρων και, μαζί με αυτές, την προοπτική των Ρεπουμπλικανών να αποφύγουν μια οδυνηρή ήττα στο Κογκρέσο, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκεχειρίας με το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ άνοιξε μέτωπο με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.

Τις κατηγόρησε για υπερβολικές τιμές στις αντλίες, που δεν συμβάδιζαν με τις τιμές του «μαύρου χρυσού» στην αγορά, δίνοντας εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει πιθανές παραβάσεις.

Ήταν σε αυτό το φόντο που έκανε τη μυστηριώδη εμφάνισή του το φιλοτραμπικό «Δίκτυο Καυσίμων Ελευθερίας», με ένα άκρως πατριωτικό λογότυπο, που περιλαμβάνει την αμερικανική σημαία και τον φαλακρό αετό, εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.

Η έλλειψη διαφάνειας δεν προβληματίζει καν τον Λευκό Οίκο.

«Ο Τραμπ ξέρει ότι το Freedom Fuel του είναι ένα είδος σοσιαλισμού, σωστά;», αναρωτιέται σε ένα ιδιαίτερα καυστικό άρθρο γνώμης στην USA Today η δημοσιογράφος Σάρα Πεκένιο.

«Φυσικά, ο Τραμπ δεν είναι σοσιαλιστής», επισημαίνει.

«Όπως με οποιαδήποτε πράξη του, το μόνο που τον νοιάζει είναι το πώς θα τον κάνει να φανεί στην εκλογική του βάση».

«Θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει μια μικρή δημοτικότητα στους ψηφοφόρους του -ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα περιφρονήσει την ελεύθερη αγορά.

»Άλλωστε, αυτή η πρωτοβουλία και άλλες παρόμοιες είναι δημοφιλείς στους ψηφοφόρους, ακόμη και όταν ο ίδιος ο σοσιαλισμός δεν είναι».

Βάζει επίσης τους Δημοκρατικούς «στα σχοινιά», σχεδόν εντός έδρας, μέσω μιας «σκοτεινής» εταιρείας από το Ντέλαγουερ, γνωστό επιχειρηματικό «φορολογικό παράδεισο» στις ΗΠΑ.

Πηγή: in.gr