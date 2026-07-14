Κίνα: Νέο ρεκόρ – Σε ένα μήνα οι εξαγωγές αυτοκινήτων ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο

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Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο μονάδες – για πρώτη φορά τον Ιούνιο- οι μηνιαίες εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας καθώς οι συνολικές εξαγωγές της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου αυξήθηκαν κατά 27%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, η καλύτερη από το αναμενόμενο εμπορική απόδοση διατηρεί την Κίνα σε τροχιά να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων (748 δισεκατομμύρια λίρες), το οποίο επιτεύχθηκε παρά τον περιορισμένο δασμολογικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πωλήσεις κινεζικών μαρκών, από την BYD έως την Jaecoo, γνωρίζουν άνθηση, καταλαμβάνοντας μερίδια αγοράς από μαρκές με μακρά παράδοση, ιδίως στην Ευρώπη, σημειώνει ο Guardian.

Ανάλυση του Ινστιτούτου Mercator για τις Κινεζικές Σπουδές (Merics) στο Βερολίνο έδειξε ότι η Κίνα παρουσίασε πλεόνασμα εμπορίου αγαθών ύψους 900 εκατ. ευρώ την ημέρα (767 εκατ. λίρες) με την ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, διακινδυνεύοντας την όξυνση των εντάσεων με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, η οποία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Κίνα ότι «χρησιμοποιεί το εμπόριο ως όπλο» στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής.

Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση, ωθώντας το πλεόνασμα στα 1,225 τ. γιουάν (135 δισ. λίρες).

Η πίεση των EV απο την Κίνα

Οι εξαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, τα οποία εξαιρέθηκαν από τους δασμούς της ΕΕ για το 2024 που αφορούν τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, με πρόσφατες προειδοποιήσεις για κατάρρευση της απασχόλησης στον κλάδο.

Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης, σχεδιάζει να μειώσει το εργατικό δυναμικό της, που αριθμεί 670.000 άτομα, κατά έως και 100.000, στο πλαίσιο ενος εκτεταμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε στο εποπτικό της συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Αν και οι προτάσεις για το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων δεν εγκρίθηκαν από το συμβούλιο, το μέλλον τους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Ο Ραφαέλ Χιμένεζ Μπουέντια, εμπειρογνώμονας σε θέματα εμπορίου που ανέλυσε τα στοιχεία για λογαριασμό της Merics, δήλωσε ότι η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών προς την ΕΕ ξεπέρασε τη δική του πρόβλεψη για ρεκόρ πωλήσεων.

Είχε προβλέψει ότι οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ θα έφταναν σε νέο ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο, στα 2,12 τρισεκατομμύρια γιουάν, αλλά τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ξεπέρασαν την πρόβλεψη κατά 45 δισεκατομμύρια γιουάν, φτάνοντας τα 2,165 τρισεκατομμύρια γιουάν.

Παραγγελίες για chip

Η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας τροφοδοτήθηκε επίσης από παραγγελίες για μικροτσίπ εν μέσω της παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τα στοιχεία να δείχνουν εξαγωγές 32 δισ. ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αναφέρει ο Guardian.

Τα υψηλά στοιχεία των εξαγωγών της χώρας αποδίδονται εν μέρει στη συνεχιζόμενη καταστολή της εγχώριας ζήτησης, τροφοδοτώντας τους φόβους για τον αντίκτυπο αυτού που πολλοί έχουν περιγράψει ως «China shock 2.0», μια επανάληψη της έκρηξης των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 2000.

China’s exports surged in June, buoyed by orders for chips to fuel the global AI boom and automobiles, deepening producers’ reliance on overseas buyers as it continued to grapple with ‌how to boost demand at home https://t.co/sqRGFYTvia pic.twitter.com/aHyXjZEBxy — Reuters (@Reuters) July 14, 2026

Μεταποίηση και εξαγωγές

Ο λόγος των ετήσιων εξαγωγών προς τις συνολικές πωλήσεις του μεταποιητικού τομέα έφτασε το 24% κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Gavekal Dragonomics, το υψηλότερο επίπεδο από την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001. Το 2019, ο λόγος αυτός ανερχόταν στο 18,3%, ενώ πέρυσι αυξήθηκε στο 22,3%.

«Αυτό θα θεωρούνταν υψηλό για μια μικρή χώρα με εξαγωγικό προσανατολισμό· για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, είναι αξιοσημείωτο», αναφέρεται στην έκθεση.

Η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών και ειδικά των εξαγωγών αυτοκινήτων στην Ευρωπαική Ενωση προκαλούν προβληματισμό στη Γερμανία ειδικά αυτη την περίοδο και στον απόηχο των σχεδίων για μεγάλες απολύσεις στη Volkswagen. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γερμανική Handelsblatt σχολιάζει πως «[οι κινεζικές εξαγωγές] απειλούν τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η τελευταία δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί στον πόλεμο των τιμών.»