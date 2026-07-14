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Ταυτότητες: Παράταση για τις παλιές – Πού θα γίνονται δεκτές και μέχρι πότε

Η παράταση για τις παλιές ταυτότητες, σύμφωνα με το ΦΕΚ, αφορά μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες

Κοινωνία 14.07.2026, 18:13
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Ταυτότητες: Παράταση για τις παλιές – Πού θα γίνονται δεκτές και μέχρι πότε
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Παράταση… ζωής, έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δίνεται στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, ωστόσο αυτή αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι το σύνολο των χρήσεών τους.

Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τι προβλέπει η παράταση

Η ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι παλαιές ταυτότητες παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Αντίθετα, η χρήση τους περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δεν επεκτείνεται, για παράδειγμα, στη χρήση τους ως ταξιδιωτικού εγγράφου ή ως αποδεικτικού ταυτότητας σε κάθε συναλλαγή.

Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Ποιους αφορά

Η παράταση καλύπτει επίσης:

• τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,

• τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας,

• καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Τι απαιτείται για την έκδοση της νέας ταυτότητας
Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας, για να μπορούν να τη χρησιμοποιούν πλήρως.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

• Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς.

• Μειωμένο παράβολο 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486) για πολύτεκνους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

• Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043).

Τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά, με την επιλογή της αρμόδιας Αρχής Έκδοσης ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη και τον προγραμματισμό διαθέσιμης ημερομηνίας και ώρας.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει διαθεσιμότητα σε άλλο Αστυνομικό Τμήμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση με τα στοιχεία του ραντεβού και της αρμόδιας υπηρεσίας. Η αλλαγή ή ακύρωση μπορεί να γίνει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας απαιτείται επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.

Για την πρώτη έκδοση νέας ταυτότητας είναι απαραίτητη η παρουσία μάρτυρα που θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία του αιτούντος. Στην περίπτωση ανηλίκων, μάρτυρας μπορεί να είναι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας.

Πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές ταυτότητες

Υπενθυμίζεται ότι η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Από τότε και μετά, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές από καμία δημόσια υπηρεσία.

Η παραγωγή και προσωποποίηση των νέων δελτίων πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ο μέσος χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες. Παράλληλα, τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

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