 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent

Οι τιμές στο πετρέλαιο βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Commodities 14.07.2026, 17:28
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου που σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου  τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τον εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και την κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ, που αναζωπυρώνει την αβεβαιότητα σχετικά με τις ενεργειακές ροές.

Ετσι, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των δύο παγκόσμιων δεικτών Brent και WTI, αυτή την ώρα διευρύνουν τα κέρδη που κατέγραφαν από το πρωί και έχουν ξεπεράσει το μεν πρώτο τα 85,5 δολάρια το βαρέλι, το δε δεύτερο τα 79,6 δολ. Το Brent, έφτασε στη διάρκεια της συνεδρίασης στα 87,55 δολάρια το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Brent είχε αυξηθεί κατά 9,6% στη συνεδρίαση της Δευτέρα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο του 2020.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Οι προβλέψεις για το πετρέλαιο

«Παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης και την επίτευξη συμφωνίας, αυτή δεν κράτησε ούτε καν μερικές εβδομάδες. Αυτή λοιπόν είναι η ανησυχία που προσπαθεί να αποτιμήσει αυτήν τη στιγμή η αγορά», δήλωσε η αναλύτρια της ANZ, Σόνι Κουμάρι, στο Reuters.

«Πιστεύουμε ότι το αποκορύφωμα της κλιμάκωσης έχει περάσει, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι ανοδικής τάσης στις τιμές του πετρελαίου αν αυτές οι διαταραχές συνεχιστούν, και αυτό θα διατηρήσει τις τιμές στο εύρος των 85-90 δολαρίων», πρόσθεσε η ίδια.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

Η Citi ανέφερε σε σημείωμά της ότι έχει αυξηθεί επίσης η πιθανότητα το ιρανικό καθεστώς να αποσυρθεί από το μνημόνιο κατανόησης μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ένα σενάριο που πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ότι οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν συνεχίζονται ως συνήθως, παρά την ακύρωση την περασμένη εβδομάδα της 60ήμερης εξαίρεσης από τις αμερικανικές κυρώσεις επί του πετρελαίου.

Ο Πακνετζάντ ανέφερε ότι το υπουργείο Πετρελαίου διατηρεί εδώ και χρόνια μηχανισμούς για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων των αμερικανικών κυρώσεων και ότι οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα παρά την κατάργηση των εξαιρέσεων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Ανοδος με ώθηση από Fed και πληθωρισμό
Wall Street

Wall Street: Ανοδος με ώθηση από Fed και πληθωρισμό
Ευρωπαϊκές αγορές: «Γύρισμα» και θετικό κλείσιμο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

«Γύρισμα» και θετικό κλείσιμο για τις ευρωπαϊκές αγορές
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν (και πάλι) οι 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άντεξαν (και πάλι) οι 2.500 μονάδες στο ΧΑ
Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent
Commodities

Σε υψηλό 4 εβδομάδων των πετρέλαιο - Τι προβλέπουν οι αναλυτές
Wall Street: Ανακούφιση λόγω πληθωρισμού
Wall Street

Ανακούφιση στη Wall Street λόγω πληθωρισμού
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «αμερικανικές» στηρίξεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Αμερικανικές» στηρίξεις βρίσκει το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει στις διαταγές πληρωμής και στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Τράπεζες

Μάχη με το χρόνο για τα κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει

Τα κόκκινα δάνεια και οι νέες δυνατότητες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους  

Αγης Μάρκου
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Σε υψηλό 4 εβδομάδων οι τιμές – Πάνω από τα 85 δολ. το Brent
Commodities

Σε υψηλό 4 εβδομάδων των πετρέλαιο - Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Οι τιμές στο πετρέλαιο βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στις 17 Ιουνίου.

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 85 δολάρια λόγω της κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ
Commodities

Ανοδικό ράλι για το πετρέλαιο - Φλερτάρει με τα 85 δολ.

Σε υψηλό ενός μήνα το πετρέλαιο καθώς ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρυσός: Υποχώρησε πάνω από 1% καθώς η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει
Commodities

Στα 4.059 δολάρια υποχώρησε ο χρυσός

Ο χρυσός έπεσε καθώς το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε πάνω από 4%, το δολάριο κέρδισε, οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν

Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 80 δολάρια λόγω της αναζωπύρωσης στη Μ. Ανατολή
Commodities

Κοντά στα 80 δολ. το πετρέλαιο από την αναζωπύρωση στη Μ. Ανατολή

Αύξηση 4% για το πετρέλαιο καθώς νέες στρατιωτικές επιθέσεις απειλούν τις αποστολές στα Στενά του Ορμούζ

Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Χρυσός: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες στο τέλος της εβδομάδας ο χρυσός

Ο χρυσός είναι από τα «θύματα» των τελευταίων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
Commodities

Προς εβδομαδιαία άνοδο 6% το πετρέλαιο

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Latest News
Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί
Κόσμος

Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί

Μιλώντας στο αμερικανικό FOX, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις με το Ιράν, για τον φόρο διέλευσης και γιατί τον πήρε πίσω

Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
ElvalHalcor: Αλλάζει πίστα με το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.
Business

Αλλάζει πίστα η ElvalHalcor - Η ΑΜΚ και το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.

Η ElvalHalcor στοχεύει σε πωλήσεις 1 εκατ. τόνων σε αλουμίνιο και χαλκό - Οι κρυμμένες ευκαιρίες στην ανακύκλωση, τα data centers, τις μεταφορές και την άμυνα

Χρήστος Κολώνας
Αεροπορικός τουρισμός: Η αγορά των 100 δισ. ευρώ που χάνει η Ελλάδα
Τουρισμός

Η αγορά των 100 δισ. που χάνει η Ελλάδα

Ο αεροπορικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, που δαπανούν σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία ανώτερων κατηγοριών, εστίαση, μεταφορές κ.ο.κ.

Λάμπρος Καραγεώργος
DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Business

Γερμανική εταιρεία χτίζει πεντάστερο «χωριό» 40 εκατ. στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Λειψυδρία: Μεγαλώνει η λίστα των περιοχών σε έκτακτη ανάγκη – Fast track έργα για να μη στερέψουν οι βρύσες
Κλιματική αλλαγή

Λειψυδρία: Συναγερμός σε δέκα περιοχές - Έρχονται έργα εξπρές

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προτείνει διαδικασίες εξπρές για αφαλατώσεις, δίκτυα και υποδομές, καθώς αυξάνονται οι περιοχές που πλήττονται

Μάχη Τράτσα
Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας
Experts

Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας

Οι επενδυτές συχνά αρκούνται σε επιφανειακές πολιτικές ενδείξεις για να προεξοφλήσουν την αποκλιμάκωση

Γιώργος Λαγαρίας
Βροχή… εκατ. στο ΧΑ, το «μαξιλάρι» της ElvalHalcor, η ρελάνς της CrediaBank, το γύρισμα της Eurobank, η Jumbo περιμένει τον καταλύτη
Inside Stories

Βροχή… εκατ. στο ΧΑ, το «μαξιλάρι» της ElvalHalcor, η ρελάνς της CrediaBank, το γύρισμα της Eurobank, η Jumbo περιμένει τον καταλύτη

Όταν μιλά η Fed…

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
To μέλλον της παγκόσμιας θαλάσσιας τάξης
Experts

To μέλλον της θαλάσσιας τάξης

Η αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ αφορά ποιος θα καθορίζει τους όρους πρόσβασης και ποιος θα αποκομίζει τα οφέλη από τον έλεγχό του

Αθανάσιος Πλατιάς
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Σε λειτουργία μπαίνει τις επόμενες ημέρες το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ρομπότ, βιάζονται για το χρηματιστήριο
Τεχνολογία

Οι κινεζικές startups ανθρωποειδών ρομπότ, βιάζονται να προχωρήσουν σε IPO

Οι επενδύσεις στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τους τελευταίους μήνες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies