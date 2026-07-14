Άλτμαν: Ενώ τσακώνεται με τον Μασκ τα βάζει και με την Anthropic

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο οποίος έχει ήδη εμπλακεί σε διαμάχες με την Apple και τον Ίλον Μασκ, τώρα έρχεται σε αντιπαράθεση με την Anthropic.

Την Πέμπτη, η Anthropic δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό X του Claude. Το βίντεο ήταν ένα κολάζ από τυχαίες εικόνες με φωνές που έθεταν υπαρξιακά ερωτήματα όπως «Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι αξιόπιστη;» και «Αν τελικά καταλάβει σχεδόν όλες τις δουλειές, τότε τι σημαίνει να εργάζεσαι;», αναφέρει το Business Insider.

Σύμφωνα με την Anthropic, η πρωτοβουλία στοχεύει να απαντήσει στις πιο πιεστικές ανησυχίες των ανθρώπων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εταιρεία θα «αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες που λαμβάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ερωτήματα» και θα είναι σαφής σχετικά με τα σημεία όπου μπορεί να μην επιτύχει τους στόχους της, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της.

«Νόμιζα ότι αυτό ήταν σάτιρα, έψαχνα συνεχώς να βρω το όνομα χρήστη να γράφεται c1audeai ή κάτι τέτοιο», έγραψε ο Άλτμαν στην αναδημοσίευσή του για την ανάρτηση X του Claude.

«Οι δύσκολες ερωτήσεις είναι εξαιρετικές, αλλά μόνο αν σας κρίνουμε αρκετά άξιους ώστε να μην σας υποβαθμίσουμε σιωπηλά ή ακόμα και να μην αποκτήσουμε καθόλου πρόσβαση», πρόσθεσε ο Άλτμαν.

Ο Άλτμαν πιθανότατα αναφερόταν στις πρόσφατες προκλήσεις της Anthropic με το μοντέλο frontier, Fable 5. Κατά την κυκλοφορία του, η Anthropic τοποθέτησε αρκετές «δικλείδες ασφαλείας» στο μοντέλο, έτσι ώστε οι ερωτήσεις σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, τη βιολογία και τη χημεία να κατευθύνονται στα πιο αδύναμα μοντέλα της.

i thought this was satire, kept looking for the handle to be spelled c1audeai or something https://t.co/4AVBA93Z27 — Sam Altman (@sama) July 14, 2026

Τα παράπονα Άλτμαν για Anthropic

Όταν το Fable 5 ανίχνευε άτομα που το χρησιμοποιούσαν για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, η απόδοση του μοντέλου θα υποβαθμιζόταν για να αποτραπούν επιθέσεις που αναφέρονται στην εκπαίδευση ασθενέστερων μοντέλων στις εξόδους μοντέλων frontier AI.

Αρχικά, οι χρήστες που επηρεάστηκαν δεν ενημερώθηκαν ότι τα αιτήματά τους δεν θα ικανοποιούνταν. Η Anthropic άλλαξε πορεία στις 10 Ιουνίου και άρχισε να ειδοποιεί τους χρήστες αφού οι ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης επέκριναν την εταιρεία για περιορισμό της έρευνας.

Η δημόσια κριτική του Άλτμαν για την Anthropic έρχεται μετά από μια σειρά ημερών με έντονες διαμάχες για το στέλεχος. Η Apple μήνυσε την OpenAI την Παρασκευή, κατηγορώντας την για λαθροθηρία πρώην υπαλλήλων της Apple και πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα.

Ο Άλτμαν άνοιξε επίσης μια πληγή που μόλις είχε επουλωθεί με τον Ίλον Μασκ, αφού οι δύο άρχισαν να ανταλλάσσουν «χτυπήματα» για το θέμα του Χ το Σαββατοκύριακο. Μιλώντας για την αγωγή κατά της Apple, ο Μασκ τον αποκάλεσε «Απατεώνα Άλτμαν», με τον Άλτμαν να απαντά ότι ο Μασκ ήταν αυτός που εξαπατούσε τον κόσμο με το σχέδιό του να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα.

Από τότε που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έφυγε από την OpenAI το 2020, οι δύο νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι ηγέτες τους βρίσκονται σε δημόσια διαμάχη.

Από μια αμήχανη φωτογραφία τον Φεβρουάριο, όταν αρνήθηκαν να σφίξουν χέρια κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη της Ινδίας, μέχρι την ανακοίνωση σχεδίων για την ταυτόχρονη εισαγωγή των εταιρειών τους στο χρηματιστήριο, η αντιπαλότητα του Άλτμαν και του Αμοντέι δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης σύντομα.