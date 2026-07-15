ΕΕ: Νέα μέτρα για τη στήριξη των βιολογικών προϊόντων

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Στην προστασία των βιολογικών προϊόντων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στοχεύουν τα νέα μέτρα που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την προτεινόμενη επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για την παραγωγή, την επισήμανση, την πιστοποίηση και το εμπόριο.

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε με ψήφους 37 υπέρ, 4 κατά και 8 αποχές, το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, μόνο εάν πληρούν ισοδύναμα πρότυπα και συμμορφώνονται με πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις παραγωγής και ελέγχου.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να αυξήσουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ και τον όγκο πωλήσεων από 5.000 κιλά σε 10.000 κιλά ετησίως

Αυτοί οι κανόνες στοχεύουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά τρόφιμα και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων της ΕΕ και των φορέων εκτός ΕΕ.

Εξαιρέσεις για μικρούς φορείς εκμετάλλευσης

Οι μικροί φορείς εκμετάλλευσης που πωλούν μη συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές εξαιρούνται επί του παρόντος από τις απαιτήσεις βιολογικής πιστοποίησης, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια με βάση τον κύκλο εργασιών, τον όγκο πωλήσεων και το κόστος πιστοποίησης.

Οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών έχουν ωθήσει αρκετούς από αυτούς τους παραγωγούς πάνω από το όριο κύκλου εργασιών, με αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν το δικαίωμά τους σε αυτήν την εξαίρεση. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να αυξήσουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ και τον όγκο πωλήσεων από 5.000 κιλά σε 10.000 κιλά ετησίως, για να επεκτείνουν την κάλυψη της εξαίρεσης.

Νέες συνθήκες για τη στέγαση των ζώων

Οι κανόνες σχετικά με τους πτηνοτροφικούς ορνιθώνες που κατασκευάζονται για πάχυνση πουλερικών και για πρόσβαση σε ανοιχτό χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα τροποποιηθούν για τη μείωση του διοικητικού και υλικοτεχνικού κόστους.

Να σημειωθεί ότι η επιτροπή ενέκρινε επίσης με 40 ψήφους υπέρ, οκτώ κατά και μία αποχή την απόφαση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας. Το κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια το συντομότερο δυνατό. Οι συννομοθέτες της ΕΕ θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από το τέλος του 2026, καθώς οι ισχύοντες κανόνες για τις εισαγωγές βιολογικών τροφίμων λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2026.