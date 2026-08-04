Bank of America: Οι προσδοκίες για τα επιτόκια στις ανεπτυγμένες αγορές

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Οι αγορές επιτοκίων έχουν συγκλίνει σε μια εντυπωσιακά ομοιόμορφη πορεία νομισματικής σύσφιγξης, προεξοφλώντας αυξήσεις επιτοκίων της τάξης των 60 μονάδων βάσης (bp) έως τα μέσα του 2027 στις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Η μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Αυστραλία, όπου η αγορά προεξοφλεί περίπου 20 μονάδες βάσης επιπλέον αυξήσεων, σύμφωνα με ανάλυση της BofA.

Η ομοιότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις σαφείς διαφορές στα μακροοικονομικά μεγέθη των οικονομιών (και, κατ’ επέκταση, με τις προβλέψεις της BofA για τις κεντρικές τράπεζες), ενώ δεν περιορίζεται μόνο στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων. Παρότι τα επίπεδα των αποδόσεων διαφέρουν μεταξύ των αγορών, η δυναμική των καμπυλών εμφανίζει αξιοσημείωτη σύγκλιση. Οι καμπύλες 10s30s στις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται σχεδόν απόλυτα συγχρονισμένα, ενώ οι δύο πρώτοι κύριοι παράγοντες της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) εξηγούν περισσότερο από το 95% των μεταβολών των παγκόσμιων καμπυλών αποδόσεων από το 2022.

BofA: Η σύγκλιση και οι επενδυτικές ευκαιρίες

Στην παρούσα ανάλυση, η BofA παρουσιάζει τις περιοχές όπου θεωρεί ότι αυτή η σύγκλιση δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες. Στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης, εστιάζει στις αποκλίσεις μεταξύ των αποτιμήσεων της αγοράς και των βασικών μακροοικονομικών προβλέψεών της (ΗΠΑ έναντι Αυστραλίας και Καναδά), καθώς και στις διαφοροποιήσεις που εκτιμά ότι θα ενισχυθούν μεταξύ Ευρωζώνης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Περαιτέρω κατά μήκος της καμπύλης αποδόσεων, δεδομένης της αυξανόμενης εστίασης στους κινδύνους μιας νέας παγκόσμιας απότομης κλίσης (global steepening) με αφετηρία τις ΗΠΑ, η BofA εξετάζει τι συνεπάγεται η παγκόσμια δυναμική για τη θεωρητικά εύλογη αποτίμηση (fair value) των επιμέρους καμπυλών, καθώς και τις αποδόσεις από carry & roll μεταξύ των διαφορετικών αγορών. Όπως επισημαίνει, τα συμπεράσματα αυτά ενισχύουν τη θετική στάση της απέναντι σε στρατηγικές 2s10s steepener στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Σημαντικές αποκλίσεις έναντι των μακροοικονομικών προβλέψεων

Η σύγκλιση των προσδοκιών της αγοράς ως προς την πορεία των κεντρικών τραπεζών είναι εμφανής έως τον Ιούνιο του 2027. Περαιτέρω χρονικά, έως τον Δεκέμβριο του 2027, παρατηρείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση, καθώς οι αγορές προεξοφλούν επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων στην Ιαπωνία και τον Καναδά, όπου οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να θεωρούνται ότι ακολουθούν σχετικά υποστηρικτική νομισματική πολιτική.

Στην Ιαπωνία, οι οικονομολόγοι της BofA εκτιμούν ότι οι αυξήσεις επιτοκίων που έχουν ήδη προεξοφληθεί από την αγορά (περίπου 75 μ.β.) θα υλοποιηθούν (Διάγραμμα 1). Αντίθετα, στον Καναδά εκτιμούν ότι η Τράπεζα του Καναδά (BoC) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια έως το 2028.

Για όλες σχεδόν τις υπόλοιπες αγορές, με μοναδική εξαίρεση τις ΗΠΑ, οι προβλέψεις των οικονομολόγων της BofA είναι πιο dovish από τις αποτιμήσεις της αγοράς (Διάγραμμα 2). Σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα αναφέρει ότι συνεχίζει να διατηρεί short θέσεις στο βραχυπρόθεσμο άκρο της αμερικανικής καμπύλης αποδόσεων, τόσο έναντι της Αυστραλίας όσο και έναντι του Καναδά.

Η Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τις αγορές όπου οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτιμήσεων της αγοράς και των εκτιμήσεων των οικονομολόγων της BofA είναι οι μεγαλύτερες. Ωστόσο, οι δύο αυτές αγορές είναι επίσης εκείνες όπου οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες επιτοκίων έχουν παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ευαισθησία στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την υιοθέτηση μονομερών στρατηγικών έναντι των προσδοκώμενων αυξήσεων επιτοκίων.

Παρ’ όλα αυτά, η BofA εκτιμά ότι η διαφοροποίηση στην επικοινωνιακή στρατηγική των δύο κεντρικών τραπεζών εντείνεται, με την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) να εμφανίζεται αισθητά λιγότερο hawkish από τον Ιούνιο και μετά. Όπως επισημαίνει, η συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση, όπως και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (Διάγραμμα 4). Ωστόσο, οι καμπύλες επιτοκίων της Ευρωζώνης και του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σχεδόν ταυτόσημα (Διάγραμμα 3), γεγονός που, σύμφωνα με την τράπεζα, δημιουργεί μια ελκυστική διασυνοριακή επενδυτική ευκαιρία.

Η επενδυτική σύσταση της BofA

Η BofA συστήνει την αγορά της στρατηγικής SFIH7 έναντι ERH7 στις 139 μονάδες βάσης, με τιμή-στόχο τις 120 μ.β. και επίπεδο διακοπής ζημιών (stop-loss) στις 154 μ.β. Πέραν της τοποθέτησης υπέρ της αποκλιμάκωσης των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων από την BoE σε σχέση με την ΕΚΤ, η συγκεκριμένη στρατηγική προσφέρει επίσης έκθεση σε πιθανή διεύρυνση της βάσης (basis) μεταξύ Euribor και €STR. Βασικοί κίνδυνοι, σύμφωνα με την ανάλυση, αποτελούν ενδεχόμενες θετικές εκπλήξεις στα οικονομικά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου ή μία πιο ήπια (dovish) ρητορική από πλευράς της ΕΚΤ.