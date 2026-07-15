Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ

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«Μια μείωση του ΦΠΑ – που ανέρχεται στο 24% – θα αποτελούσε ουσιαστική στήριξη για τις χιλιάδες οικογένειες που φροντίζουν ζώα συντροφιάς.

Παράλληλα, θα περιόριζε τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, θα αντιμετώπιζε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και θα συνέβαλε στη μείωση της παραοικονομίας που τροφοδοτείται από την υπερφορολόγηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών».

Αυτό τόνισε μεταξύ των άλλων χθες ο κ. Νίκος Καραμούζης, επικεφαλής της Smerc αναφερόμενος στην επένδυση που έχει κάνει το ελληνικό fund στην «Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική», προσθέτοντας πως «ένας από τους βασικούς στόχους μας από την πρώτη στιγμή ήταν να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και σύγχρονο δίκτυο υπηρεσιών υγείας για τα ζώα συντροφιάς.

Η επένδυση σε τεχνολογίες

Επενδύσαμε σε σύγχρονες τεχνολογίες, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές, γιατί πιστεύουμε ότι η φροντίδα των ζώων πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και εξοπλισμό». Παράλληλα ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι «όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια διαπιστώσαμε ότι στην ελληνική αγορά ουσιαστικά δεν υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη για τα ζώα συντροφιάς.

Έπειτα από σημαντικές προσπάθειες, καταφέραμε να συνεργαστούμε με δύο ασφαλιστικές εταιρείες, την Eurolife και την Ευρώπη Ασφαλιστική, οι οποίες προσφέρουν τα πρώτα σχετικά ασφαλιστικά προγράμματα». Οπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη αγορά ξεπερνά τα 200 εκατ στην παροχή μόνο υπηρεσιών χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τροφές και η φιλοξενία.

Οι πρώτοι στόχοι επέκτασης

Οπως τονίστηκε στη σχετική συνέντευξη τύπου «το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά μοντέλου έξω αλλά πρώτος στόχος η ανάπτυξη δικτύου στην Ελλάδα» κι οι πρώτοι στόχοι είναι η Πελοπόννησος κι η Κρήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προληπτική ιατρική στα ζώα συντροφιάς δεν έχει αναπτυχθεί και θέλει χρόνο η δημιουργία κλινικών. «Κάναμε μεγάλες επενδύσεις, από 2 εκατ. ευρώ πήγαμε στα 12 εκατ. ευρώ και για να πάμε στα 20 εκατ θέλει χρόνο» επισημάνθηκε χαρακτηριστικά – «η κερδοφορία θα έρθει αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε είκοσι χρόνια».

Οπως ανέφερε ο επικεφαλης της Πλακεντίας Κλινικής κ. Ιγνάτιος Λιαπής «το να επεκταθείς αλλού έχει να κάνει με εξαγορές ή ανάπτυξη όπου υπάρχει θέμα στελέχωσης ή εξαγορά είναι θέμα mentality. Εχουμε έρθει σε επαφή με Κρήτη, Κύπρο, Νέα Ιωνία».