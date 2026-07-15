ElvalHalcor: Αλλάζει πίστα με το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.

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Στην κορυφή της μεταποίησης του αλουμινίου και του χαλκού της Ευρώπης στοχεύει να αναρριχηθεί μέχρι το 2030 η ElvalHalcor αλλάζοντας πίστα με ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Εφαλτήριο για τις υψηλότερες κορυφές αποτελούν οι επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας ύψους 1 δισ. ευρώ που συμπεριλάμβαναν και το τετραπλό θερμό έλαστρο ύψους 150 εκατ. ευρώ το οποίο έδωσε στην ElvalHalcor ένα ισχυρό πλεονέκτημα στους αλουμινάδες ανταγωνιστές της.

Η διοίκηση της ElvalHalcor παρουσιάζοντας το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ. ευρώ 2026 – 2030 έθεσε ως στόχους την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της σε περίπου 1 εκατομμύριο (680.000 σε αλουμίνιο και 300.000 σε χαλκό) τόνους από 761.000 (478.000 σε αλουμίνιο και 283.000 σε χαλκό) τόνους που είναι σήμερα.

Επιδιώκει δε, σχεδόν τον διπλασιασμό των EBITDA το 2030 σε 425 με 475 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ το 2026.

Το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης είναι για δεύτερη ημέρα ανοιχτό σήμερα 15 Ιουλίου.

Οι κρυμμένες ευκαιρίες για την ElvalHalcor

Οι «μεγατάσεις» πυροδοτούν αυξημένη ζήτηση: Ενεργειακή μετάβαση, κυκλικότητα, data center και άμυνα, megatrends τα οποία καλύπτουν οι εταιρείες της ElvalHalcor μέσα από τα προϊόντα της που παράγονται σε έξι εργοστάσια και εξάγονται σε 80 χώρες. Ήδη είναι στην πρώτη θέση της παραγωγής χαλκοσωλήνων στην περιοχή EMEA, κατέχει το δεύτερο σε δυναμικότητα θερμικό έλαστρο αλουμινίου στην Ευρώπη και είναι τρίτη σε όγκο παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου στην Ε.Ε.

Τα στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας του Ομίλου Viohalco βλέπουν στην Ευρώπη χρυσές ευκαιρίες στη χρήση των άκαμπτων συσκευασιών αλουμινίου. Έχουν υπολογίσει έως το 2031 έλλειμμα 460.000 τόνων στην προσφορά και την ίδια στιγμή εταιρείες πλαστικών να στρέφονται προς το αλουμίνιο χάρη στις οικολογικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Εκτιμούν δε έως το 2031, κι έλλειμμα 350.000 τόνων σε αλουμίνιο για τις μεταφορές και αυτοκινητοβιομηχανίες λόγω της αυξημένης ζήτησης σε ηλεκτροκίνητα οχήματα με λιγότερο βάρος.

Στον τομέα του χαλκού η αυξημένη ζήτηση σε προϊόντα χαλκού για data centers και για τον εξηλεκτρισμό δημιουργεί μία έλλειψη προσφοράς έως το 2031 σε 122.000 τόνους αλλά και στα ρολλά χαλκού για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις προβλέπουν έλλειμμα 90.000 τόνων.

Οι επενδύσεις στην παραγωγή

Η ElvalHalcor έχει ετοιμάσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 850 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες ύψους 455 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 – 300 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα του αλουμινίου το σχέδιο προβλέπει:

την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300.000 τόνων. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η εταιρεία εγκατέστησε

ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800.000 τόνου ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 222 εκατ. ευρώ.

ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800.000 τόνου ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 222 εκατ. ευρώ. την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα. Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα του χαλκού το σχέδιο ανάπτυξης προβλέπει:

την ανάπτυξη ενός hub για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλών. Θα δώσει τη δυνατότητα διαχείρισης φθηνότερων υλών ώστε να αντικατασταθούν ακριβότερες. Το ύψος της επένδυσης είναι 59 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας του Ομίλου SofiaMed στη Βουλγαρία.

Μικρότερες επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Halcor στα Οινόφυτα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ElvalHalcor στις επενδύσεις

Τα στελέχη της ElvalHalcor μίλησαν με βεβαιότητα στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας από το νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Όπως σημείωσαν ανταγωνιστές τους μεγάλοι δαπάνησαν για την παραγωγή 600.000 τόνων αλουμινίου 2,5, 3 και 5 δισ. ευρώ, ητοι 8.000 ευρώ ανά τόνο παραγωγής όταν η ElvalHalcor για επιπλέον 300.000 τόνους θα διαθέσει CAPEX 1.200 ευρώ ανά τόνο παραγωγής.

Οι επιδόσεις

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του επενδυτικού προγράμματις είναι για το αλουμίνιο οι πωλήσεις να ανέλθουν στους 470.000 με 490.000 τόνους και στο χαλκό στους 200.000 τόνους. Τα a-EBITDA στόχος μεσοπρόθεσμος είναι να ανέβουν στα 400 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι με το επενδυτικό πρόγραμμα είναι οι πωλήσεις να ανέλθουν στους 630.000 τόνους για το αλουμίνιο και στους 225.000 τόνους για το χαλκό. Τα a-EBITDA στόχος είναι να ανέβουν στα 425 με 475 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ElvalHalcor επισήμανε πώς η νέα φάση της ανάπτυξης χρηματοδοτείται πλήρος. Με το 80% του επενδυτικού προγράμματος να χρηματοδοτείται από τις ελεύθερες ταμειακές ροές και τα 250 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ που είναι σε εξέλιξη. Πέραν αυτού διαβεβαίωσε για την επιστροφή κερδών ύψους 35% με 40% στους μετόχους αλλά και για τη διατήρηση του δείκτη δανεισμού έναντι των EBITDA κάτω από το 2.