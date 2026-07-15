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ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής

Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

Economy 15.07.2026, 14:23
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ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής
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Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από στοχευμένους και συντονισμένους ελέγχους σε φαρμακείο και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής στην Αττική.

Συνολικά, κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν διαπίστωσης ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα στερούνταν της απαιτούμενης και υποχρεωτικής από τον νόμο γνωστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η παράβαση αυτή  καθιστά τη διακίνηση και διάθεση των προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό παράνομη, καθώς δεν έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου σύνθεσης και ασφάλειας, με κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, τα προϊόντα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες ελληνικές σημάνσεις επί της ετικέτας τους, κατά παράβαση των διατάξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιβληθούν και τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Για τις υποθέσεις αυτές, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ενώ για την επιχείρηση διακίνησης στην Αττική (έδρα και υποκατάστημα), σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων.

Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την πάταξη του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας, καθώς η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η γνωστοποίηση των σκευασμάτων στον ΕΟΦ αποτελούν απαράβατο όρο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των πολιτών από δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα.

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