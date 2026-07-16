Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άμυνα έναντι των πωλητών και σήμερα η αγορά

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Σε θέση άμυνας βρίσκεται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παλεύει για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση να απορροφήσει την προσφορά των πωλητών, αλλά και τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώνονται στη σκιά της συντηρούμενης γεωπολιτικής έντασης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,09% στις 2.483,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 32,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,07% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.314,08 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,10% στις 2.780,13 μονάδες.

Υπό πίεση οι δεικτοβαρείς

Μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το ΧΑ προσπαθεί σήμερα να απορροφήσει τις πιέσεις των πωλητών, χωρίς όμως να μπορεί να εκδηλώσει μια ξεκάθαρη πορεία. Ο τραπεζικός κλάδος φαίνεται να αντιδρά, μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε τις προηγούμενες ημέρες, εντούτοις ακόμη οι εντολές δεν είναι αρκετές για να απορροφήσουν τις αναταράξεις.

Η αυξημένη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις τελευταίες συνεδριάσεις αναμένεται στο μεταξύ, να διατηρηθεί, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, αρκετοί αναλυτές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις κινήσεις των επενδυτών όσο δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου.

Τεχνικά, κομβικό επίπεδο στήριξης για τον Γενικό Δείκτη θεωρούνται οι 2.484 μονάδες, καθώς η διατήρησή τους συνδέεται και με τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς. Από την άλλη, η πρώτη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στις 2.517 μονάδες, ενώ η επόμενη βρίσκεται στις 2.542 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ χάνει 5,16%, με τον ΔΑΑ και τη Helleniq Energy να σημειώνουν απώλειες λίγο πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Motor Oil, Aktor, ΔΕΗ, Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Coca Cola και Eurobank.

Στον αντίποδα, η Jumbo ενισχύεται κατά 2,24%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Allwyn, Metlen, ΟΤΕ, Κύπρου, Credia Bank, Cenergy, Aegean και Λάμδα. Χωρίς μεταβολή είναι η Εθνική.