Αγορές: Τι αλλάζει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η επανέναρξη της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την κατάρρευση της προσωρινής αποκλιμάκωσης, υπενθυμίζει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις διεθνείς αγορές.

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι απειλές για διακοπή των ενεργειακών ροών και η αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επανέφεραν το πετρέλαιο σε ανοδική τροχιά και ώθησαν τους επενδυτές σε πιο αμυντική στάση.

Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι αγορές δεν αντιδρούν πλέον με τον ίδιο τρόπο σε κάθε γεωπολιτικό επεισόδιο. Οι επενδυτές έχουν μάθει να διαχωρίζουν τις βραχυπρόθεσμες στρατιωτικές εξελίξεις από εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την παγκόσμια οικονομία.

Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες συγκρούσεις, αλλά αν αυτές θα οδηγήσουν σε παρατεταμένη διαταραχή της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τιμή του πετρελαίου αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη που παρακολουθούν οι αγορές. Μια διατηρήσιμη άνοδος της ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τις πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά μεταφέρεται στο κόστος μεταφορών, στη βιομηχανική παραγωγή και τελικά στον πληθωρισμό.

Εάν η ενεργειακή κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αναγκαστούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο χρόνο, ακόμη και αν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Αυτό εξηγεί γιατί η αγορά ομολόγων και οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εξάλλου, μέχρι πρόσφατα, αρκετοί επενδυτές προεξοφλούσαν σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας, όμως, θα μπορούσε να καθυστερήσει αυτό το σενάριο, επηρεάζοντας κυρίως τις αποτιμήσεις εταιρειών υψηλής ανάπτυξης που είναι περισσότερο ευαίσθητες στο κόστος χρήματος.

Την ίδια στιγμή, δεν επηρεάζονται όλοι οι κλάδοι με τον ίδιο τρόπο. Οι εταιρείες ενέργειας, άμυνας, κυβερνοασφάλειας και ορισμένες επιχειρήσεις υποδομών τείνουν να προσελκύουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Αντίθετα, οι αερομεταφορές, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την καταναλωτική δαπάνη ενδέχεται να δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις, εφόσον το αυξημένο ενεργειακό κόστος διατηρηθεί.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι αγορές δεν φοβούνται απλώς την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Εκείνο που επιχειρούν να αποτιμήσουν είναι κατά πόσο η νέα ένταση θα μετατραπεί σε έναν μόνιμο παράγοντα που θα επηρεάσει την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Και όσο αυτή η αβεβαιότητα παραμένει, η μεταβλητότητα είναι πιθανό να αυξηθεί και η επιλεκτικότητα στις επενδυτικές επιλογές να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν πρόκειται για μια ακόμη παροδική γεωπολιτική κρίση ή για την αρχή ενός νέου περιβάλλοντος υψηλότερου κινδύνου για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ