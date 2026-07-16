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ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε γονείς

Το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Economy 16.07.2026, 07:31
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ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε γονείς
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Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/,  έως και την Τετάρτη  22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ.

Το πρόγραμμα  αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Δικαιούχοι

Την παροχή του χρηματικού βοηθήματος – βραβείου δικαιούνται μητέρες και μονογενείς πατέρες, άμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον είναι:

  • Ασφαλισμένες/οι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες/οι την 31η/12/2025 – ειδικώς οι εργάτριες/ες γης απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ή
  • Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), ή
  • Συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως ισχύει, ή
  • Υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, ή
  • Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένες/οι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, και επιπλέον έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα που και αυτά είναι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα που απορρέει από τον άμεσα δικαιούχο γονέα τους.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, μονογονέας ορίζεται ο πατέρας που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια των τέκνων που λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο, όντας άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε ΣΑΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή είναι παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2026, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής πρέπει να έχουν όλα ενεργή ασφαλιστική ικανότητα που απορρέει από άμεσα δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις κάθε κατηγορίας υπερβαίνουν τους καθορισμένους αριθμούς δικαιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

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